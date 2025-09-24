Colombia

Congreso aprobó en primer debate el Presupuesto General de la Nación para el 2026: recortó $10 billones del monto inicial

La decisión evita que el Gobierno expida el presupuesto por decreto y elimina artículos sobre vigencias futuras y manejo de fondos territoriales

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Esta decisión cobra importancia ya que en caso de que ninguna ponencia hubiera sido aprobada, el Gobierno habría tenido la facultad de decretar directamente el presupuesto - crédito Luisa González/REUTERS

El Congreso de la República avanzó el miércoles 24 de septiembre en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026, un instrumento que define cómo se distribuirán los recursos públicos en sectores como salud, educación, infraestructura y programas sociales durante el próximo año fiscal. La sesión se desarrolló en las Comisiones Económicas Conjuntas, que reúnen a senadores y representantes para evaluar el monto total y la viabilidad financiera de la propuesta.

Dichas comisiones aprobaron una ponencia alternativa al proyecto original del Gobierno, con una reducción significativa en el monto total. La propuesta incluye una reforma tributaria por $16 billones, mientras que se descartan artículos sobre vigencias futuras y administración de recursos territoriales.

En este primer debate se aprobó la ponencia presentada por la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, que fija el presupuesto en $546,9 billones, lo que representa una disminución de $10 billones frente al plan inicial del Gobierno nacional, que era de $556,9 billones.

Esta decisión cobra importancia ya que en caso de que ninguna ponencia hubiera sido aprobada, el Gobierno habría tenido la facultad de decretar directamente el presupuesto, aplicando el monto inicialmente radicado, junto con una reforma tributaria mayor, de $26 billones. Pero este escenario fue finalmente descartado con la aprobación en primer debate de la propuesta alternativa.

Los ocho artículos eliminados durante el debate

Durante la sesión, se decidió suprimir ocho artículos del texto original que habían generado preocupación en varios sectores políticos. Estos corresponden a los numerales 42, 43, 71, 73, 87, 88, 93 y 94, relacionados con la distribución de vigencias futuras, la solicitud de créditos y la administración de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Uno de los apartados eliminados buscaba autorizar la reprogramación de vigencias futuras en el sector transporte, es decir, la asignación de recursos para obras de infraestructura. Algunos congresistas argumentaron que este mecanismo “espanta la inversión”, dado que los recursos se giran incluso cuando los avances en las obras no son significativos.

Otro artículo retirado estaba vinculado con el manejo del Fonpet. Durante la pandemia, el Gobierno nacional asumió temporalmente la administración de este fondo, que tradicionalmente manejan los departamentos. Con la decisión adoptada, se busca que dichos recursos retornen al control territorial.

