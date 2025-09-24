Colombia

Alejandro Gaviria se sumó a tendencia de fotos con IA y mostró su gusto por el vallenato: “Ay hombe”

El exministro compartió con sus seguidores su gusto por el género musical colombiano, en la que se observó con varios exponentes, como Rafael Orozco, Jorge Oñate y Emiliano Zuleta

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Instagram

En redes sociales se ha visto que miles de usuarios han utilizado una herramienta de inteligencia artificial para recrear imágenes realistas en las que comparte escena con sus artistas o actores favoritos.

En Colombia, figuras políticas no se han quedado atrás para compartir con sus seguidores sus gustos o preferencias hacia celebridades nacionales o internacionales.

Uno de ellos fue el precandidato presidencial Alejandro Gaviria que en una publicación en su cuenta de Instagram, divulgó cinco fotografías con los artistas preferidos del político colombiano, especialmente del género vallenato.

Alejandro Gaviria y su gusto por el vallenato - crédito @agaviriau/Instagram

Inicialmente, el exministro de Salud y Educación colocó al fallecido cantante Rafael Orozco, con el tema musical Sombra perdida.

Posteriormente, ubicó a la agrupación vallenata Los Betos, en la que compartió la canción Benditos versos. A continuación, divulgó la imagen con el fallecido cantante Jorge Oñate, en la que colocó la canción Lloraré.

Por último, publicó las fotos con los cantantes Silvio Brito y Emiliano ‘Poncho’ Zuleta, con las canciones Ausencia sentimental y Mi hermano y yo, respectivamente.

La publicación del exjefe de cartera generó todo tipo de reacciones en la red social, las cuales, en su mayoría, exaltaban el gusto musical del político colombiano.

“¡Buena selección”; “Yo lo sabía, usted es de los míos”; “Ay compadrito!”; “Ganó mi voto”; “Lo máximo! ¡Sus gustos musicales son otra razón más por la que me siento identificada con usted”, se lee en los comentarios de los internautas en la publicación de Gaviria.

- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla Instagram

Otros también comentaron la forma en que la inteligencia artificial le haya realizado ciertos ajustes a su imagen, al igual que la falta de otros artistas del género musical como Diomedes Díaz.

¡Recuerdos de cuando @agaviriau se peinaba”; “Lo motiló la AI a Alejo”; “Faltó el más grande, el Cacique de la Junta!”; “Temazos todos, muy buena selección, mi Dr.!”; “Ouch! ¡Para llorar todas!”, expresaron.

De dónde viene su fascinación por el vallenato

La relación de Alejandro Gaviria con el vallenato se remonta a su época escolar, cuando un compañero de clase, apasionado por este género, le transmitió ese gusto que lo ha acompañado desde entonces.

El exministro Alejandro Gaviria habló
El exministro Alejandro Gaviria habló del fracaso de la política de salud de Gustavo Petro y negó que él sea culpable de la crisis del sistema - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En diálogo con Blu Radio, el candidato presidencial reveló que el vallenato no solo forma parte de su vida cotidiana, sino que también representa una de sus mayores pasiones musicales.

Surgió en el colegio por casualidad, un compañero quien tenía que le gustaba mucho el vallenato, primero con el Binomio de Oro (...) El primer disco que yo compré en la vida es un disco del Binomio de Oro, tan ataviados en un overol dorado, se llama Enamorado como siempre. Y de ahí me empecé a meter en el cuento, en los años ochenta”, relató el exministro al citado medio de comunicación.

El vínculo de Gaviria con el Binomio de Oro es especialmente profundo. Incluso, recordó con nostalgia el impacto que le causó la noticia del asesinato de Rafael Orozco, vocalista emblemático del grupo.

Israel Romero (derecha) y Rafael
Israel Romero (derecha) y Rafael Orozco (izquierda) conformaron la formación clásica del Binomio de Oro, la cual terminó en 1992 tras el asesinato de Orozco (Deezer)

Yo vivía en Bogotá, había dejado mi medicina y vivía en Bogotá, y había una señora del Plato Magdalena, que era quien nos ayudaba con los oficios de la casa. Y ella me decía: “Joven Ale, joven Ale, mataron a Rafael”. Y yo me estaba despertando, habíamos tenido una ruta el día anterior”, relató a la cadena radial.

Así mismo, manifestó que, en la fecha que se conmemora el aniversario de la desaparición de Rafael Orozco, publicó un extenso post en X sobre sus canciones preferidas del Binomio de Oro, algo que, para él, causó mucho revuelo en las redes sociales.

Hice un hilo en Twitter que causó, dijéramos, cierto interés con mis canciones favoritas del Binomio de Oro, que comienzan con una canción de Fernando Meneses que se llama Momentos de amor”, explicó.

Finalmente, compartió una experiencia con el tema musical mencionado.

“Me conecta también con una parte de mi vida, con alguien que cambió mi vida, que fue mi profesor de filosofía y una materia (que ya no existe) que se llamaba Comportamiento y salud. Esa materia dio lugar también quinto y sexto bachillerato. Este profesor era Ignacio Álvarez y él nos había enseñado una cosa que llamaban los mecanismos de defensa y el último, que era más o menos misterioso, se llamaba sublimar, que yo nunca entendí muy bien. Y esta canción tiene esa partecita: “Que mi amor yo lo sublimaré con canciones”. Y me acuerdo cuando lo oí, yo dije: “Uy, se conectó la clase con este vallenato” (risas)”, concluyó.

