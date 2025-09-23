Colombia

Vidente aseguró que la vida de Marcela Reyes está en peligro tras el ataque a su ex, B King: “La veo baleada”

Según la adivina, la amenaza podría materializarse en los próximos días, lo que generó preocupación en el entorno de la artista

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Al parecer, la DJ tendría secretos en torno a lo que le pasó a B-King - crédito redes sociales

El violento asesinato del artista colombiano B King en México desató una ola de especulaciones y tiene en alerta a sus seguidores ante las advertencias que se han realizado, especialmente sobre su expareja, la reconocida DJ Marcela Reyes.

En una entrevista exclusiva concedida a La Red Viral con Daniel Muñoz, la clarividente Alexandra Vidente Mundial lanzó una advertencia directa: “La veo en peligro”, refiriéndose a la situación actual de Marcela Reyes, pues se presume que su vida podría estar en riesgo. Estas declaraciones llamaron la atención de sus seguidores que le piden cuidarse.

La polémica que rodea la muerte de B King no solo está relacionada con las circunstancias que rodearon el crimen, sino en las teorías que vinculan a su entorno más cercano en el desenlace de su vida. Y es que meses antes del asesinato, el propio cantante insinuó públicamente que, si algo le sucedía, Marcela Reyes podría estar involucrada.

Sin embargo, Alexandra Vidente Mundial descartó de manera categórica cualquier responsabilidad de la DJ en el caso, afirmando: “Yo de verdad no la veo culpable. Nada que ver. Eso lo van a comprobar las autoridades. No fue ella”, según declaró en la entrevista con La Red Viral.

A pesar de esta contundente respuesta sobre la presunta responsabilidad o participación de la artista en el crimen, la clarividente insistió en que la artista enfrenta una amenaza mucho más grave.

La vidente pidió que Marcela Reyes se cuide - crédito @marcelareyes/IG

Al ser consultada por el presentador Daniel Muñoz sobre la gravedad de sus declaraciones, la vidente fue enfática: “Sí, ella tiene que cuidarse, y mucho. Esto no es un tema de años, no es lejano. Va a ser pronto, muy pronto. La veo en riesgo inminente, la veo baleada. Que lo sepa: si no toma medidas, la van a asesinar”, advirtió la famosa.

La predicción, según la entrevistada, podría materializarse en cuestión de días, lo que ha generado alarma en el entorno de la DJ y en las diferentes redes sociales los internautas ya le están pidiendo que tome medidas para evitar ser víctima de un ataque como el de su ex.

La situación de Marcela Reyes es compleja, teniendo en cuenta que la DJ no solo enfrenta el estigma de ser la expareja de B King, sino que tendría algunos secretos que podrían poner en peligro su vida.

Cabe mencionar que la famosa se pronunció horas después de que las autoridades confirmaran la muerte de su ex: “Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”.

Asimismo agregó: “Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”.

La DJ estaría siendo amenazada - crédito @marcelareyes/Instagram

Muerte de B-King

En cuanto a las circunstancias que rodearon el asesinato de B-King en México, la clarividente aportó su propia interpretación de los hechos. Según indicó, el cantante habría estado involucrado en “negociaciones que tenían que ver con esto del polvo blanco, el talco, para no ser tan específica”, lo que sugiere una posible relación con el narcotráfico y actividades ilícitas vinculadas a carteles.

Esta supuesta implicación habría sido, en su visión, el factor determinante que condujo a la muerte del artista, aunque esta no es una versión oficial sobre lo ocurrido y los familiares están a la espera del reporte de las autoridades mexicanas y colombianas.

