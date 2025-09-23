Shakira despierta críticas por la reacción que tuvo cuando uno de sus camarógrafos cayó al piso: “Qué pena, debió mostrar empatía”

La cantante continuó su espectáculo y recibió críticas en redes sociales - crédito @wapa/TikTok

Shakira ofreció su último concierto de Las mujeres ya no lloran World Tour en México el 19 de septiembre de 2025, en medio de lágrimas, pues en esta segunda temporada de presentaciones completó doce conciertos en la capital mexicana en el Estadio GNB Seguros.

“Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida. Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta. Gracias, México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. ¡Te amo, México!“

Shakira continuó su camino después de que su camarógrafo cayera al piso y ella no reaccionara a ayudarlo - crédito @wapa/TikTok

Sin embargo, un incidente durante una de sus salidas a encontrarse con el público durante la interpretación de Music Sessions #53 generó críticas entre los seguidores de la colombiana.

En lo que se puede ver en un video que se ha hecho viral en redes sociales, muestra a la artista caminando de frente al camarógrafo que la graba para proyectar su imagen en las pantallas gigantes.

Como el hombre camina de espaldas, no puede ver que detrás tiene un obstáculo y tropieza cayendo al piso. Sorprendida, Shakira lo ve caer, continúa caminando mientras ríe y pasa por encima, sin siquiera inmutarse para auxiliarlo, subiendo al escenario rápidamente y sigue el espectáculo.

Shakira en el escenario del Estadio GNP Seguros. (Cortesía)

Por otro lado, en el video se ve cómo una de las personas encargadas de la logística ayuda al accidentado camarógrafo, pero las críticas no se hicieron esperar por la actitud que tomó la colombiana.

Mensajes como: “El show debe continuar”; “que pena, debió mostrar algo de empatía ante la situación, creí que era más humilde”; “no me extraña, la empatía de ella hace rato va en descenso”, fueron algunos de los que más reacciones recibieron.

El logro que concretó en México y no es relacionado a la música

A través de su cuenta de Instagram, la cantante celebró el éxito de su producto, afirmando que era el más consumido en territorio mexicano, concretamente en los almacenes Ulta de dicho país.

Shakira anunció que su marca Ísima es la número uno en México - crédito @shakira/Instagram

“Ya somos la línea capilar número 1 en Ulta México!! Qué alegría poder compartir con tantas mujeres mexicanas y latinas la solución para nuestro tipo de cabello!!”, escribió la cantante, en lo que representa un hito desde su faceta como empresaria.

“He desarrollado una línea de productos que me ha tardado dos años, sin decir nada. Era mi secreto mejor guardado”, confesó la artista en junio durante un diálogo con People en Español.

Dicha línea hizo su aparición con ocho productos, entre los que se encuentran champús, hidratantes, acondicionadores, entre otros, desarrollados bajo el método trimodal, un sistema patentado basado en la Biotricología, que aborda de manera integral la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

Sin embargo, su gran diferencial fue el enfoque que Shakira le brindó para atender las exigencias de las mujeres latinas. “Durante mucho tiempo, las marcas de cuidado capilar se han basado en categorizaciones simples de la textura y el tipo de cabello. Rizado, ondulado, lacio, encrespado… así se han dejado a muchas personas desatendidas e ignoradas”, explicó la cantante.

La colombiana se ha posicionado con sus productos para el cuidado capilar, pues uno de sus atractivos en esta gira de conciertos ha sido su cabello rizado, del que ha contado detalles cómo hace para que este se mantenga bien con un volumen ideal.