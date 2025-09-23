Colombia

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

La presentadora y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ les dijo a sus seguidores que hay tener cuidado con la información, porque Reyes ya había sido amenazada

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Nanis Ochoa se pronunció sobre
Nanis Ochoa formó parte de La casa de los famosos Colombia con una corta estancia; sin embargo, su trabajo como presentadora la ha llevado a tener una estrecha cercanía con las celebridades digitales, como es el caso de Marcela Reyes, a quien respaldó recientemente tras conocerse la muerte de B King.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Ochoa fue interrogada por sus seguidores quienes le preguntaron: “¿Qué piensas de lo que le pasó al ex de Marcela Reyes?”

En vista del interrogante, la comunicadora no dudó en responder, señalando que debido a los comentarios podría ocurrir una tragedia similar.

Nanis Ochoa se pronunció sobre
“Muy triste”, fue lo que dijo Nanis, mientras confirmaba que conoció a Bayron cuando Marcela Reyes se lo presentó y agregó: “Era muy querido”. Por otro lado, la exparticipante de La casa de los famosos mencionó que el tema se hace aún más triste porque las personas están juzgando sin conocer el contexto de lo que realmente pasó.

“Ojalá no pase otra tragedia por la gente estar suponiendo”, indicó Nanis, teniendo en cuenta las amenazas de las que fue blanco, Marcela Reyes y que replicó en sus redes sociales, en las que le decían que debía tener cuidado con el pequeño Valentino en el colegio, porque no era difícil dar con su paradero.

Entre los comentarios que reposan en la publicación por el mensaje de Nanis Ochoa, se destacan: “Así es, ahora todos contra Marcela y ojo. Dejen de suponer por cosas de un matrimonio q pasos haces tiempo”; “Es más triste que la gente ande amenazando porque si😮“; ”Marcela está con un narco ya sabemos cómo terminan este tipo de mujeres la ambición puede más", entre otros.

La DJ colombiana denunció mensajes
El video por el que culpan a Marcela Reyes

En redes sociales se viralizó el video en el que a mediados de 2025, Bayron Sánchez conocido como B King, responsabilizaba de cualquier ataque en su contra a la DJ Marcela Reyes. Al parecer, el video había sido tomado de una transmisión en vivo en la que dijo que había instaurado la denuncia en contra de su expareja.

“Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp. Yo aquí les voy a mostrar la evidencia, la veracidad de la información... O sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para yo no hablar. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden”.

El mensaje por la muerte de B King

Marcela Reyes expresa su dolor
“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, expresó la artista en su publicación.

La relación entre Marcela Reyes y B King se extendió durante siete años, un periodo que, según la empresaria, estuvo marcado por recuerdos significativos tanto para ella como para su hijo Valentino.

En su mensaje, la empresaria destacó la importancia de esos momentos compartidos y el impacto que la figura de Bayron tuvo en la vida de su familia: “Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”, afirmó la DJ en su red social.

