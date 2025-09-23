Colombia

Más de 20 mineros están atrapados en un socavón de Antioquia tras un deslizamiento

Los trabajadores están en la mina La Reliquia, situada en el sector El Manzanillo, del municipio de Segovia

Por Daniela Beltrán

Ataque en mina de Buriticá, Antioquia, dejó tres personas heridas - crédito Procuraduría

Un total de 25 trabajadores quedaron atrapados tras un deslizamiento de tierra ocurrido en la mina La Reliquia, situada en el sector El Manzanillo del municipio de Segovia, nordeste antioqueño.

La emergencia movilizó de inmediato a los organismos de socorro y a las autoridades locales, quienes llegaron al lugar para coordinar las labores de respuesta ante el deslizamiento.

De acuerdo con la información preliminar aportada por la compañía, el incidente ocurrió en la mañana del lunes 22 de septiembre mientras los trabajadores se encontraban desarrollando sus actividades habituales dentro del complejo minero.

Por el momento, no se ha confirmado el estado de los mineros afectados, aunque las brigadas de rescate trabajan de manera continua para tratar de localizarlos y extraerlos con vida.

La situación ha movilizado a las autoridades locales y a los organismos de socorro, que permanecen en la zona a la espera de poder avanzar en las operaciones para liberar a los afectados - crédito @corpades/X

“Ya se adelantan labores de rescate para liberar a los mineros”, señaló la multinacional en un comunicado entregado tras el incidente.

En el sitio, los equipos de emergencia permanecen en alerta a la espera de nuevas instrucciones, mientras se aguarda un pronunciamiento oficial que brinde detalles sobre el avance de la operación y el estado actual de los trabajadores atrapados.

Representantes de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) informaron que “Emergencia minera en Segovia, Antioquia. Desde ayer, mineros están atrapados en la mina La Reliquia, sector El Manzanillo”

En la zona, los familiares de los trabajadores permanecen a la espera de la intervención de las autoridades, con el deseo de que el rescate se realice con éxito. Hasta ahora, no circula información sobre el estado de salud de los mineros, quienes dejaron de comunicarse con sus familias el lunes 22 de septiembre alrededor de las 10:30 a. m.

La emergencia se registró en predios de una mina conocida como La Reliquia donde se perdió contacto con estas personas desde la mañana del lunes 22 de septiembre - crédito @corpades/X

Hallaron sin vida a los ocho mineros atrapados en mina de Santander de Quilichao, Cauca

El desenlace de la búsqueda en la mina de oro San Antonio en Santander de Quilichao, Cauca, se confirmó cuando los cuerpos de los ocho trabajadores fueron localizados el 20 de septiembre, tras permanecer nueve días bajo tierra.

El operativo de rescate, que involucró maquinaria pesada, voluntarios y organizaciones humanitarias, concluyó en la vereda Brasilia, donde la comunidad había permanecido a la expectativa, acompañando a las familias desde el colapso ocurrido el 12 de septiembre.

Según reportes iniciales, los mineros, atrapados a unos 25 metros bajo tierra, habrían muerto por asfixia, pues la entrada de agua en el socavón complicó la provisión de oxígeno y las maniobras de rescate.

El accidente sucedió en una excavación considerada “cúbico”, denominación local para los huecos artesanales en busca de oro. Las autoridades atribuyeron el derrumbe a la inestabilidad del terreno, un riesgo que afecta a este tipo de minería, en la que la falta de infraestructura adecuada potencia la vulnerabilidad de los trabajadores.

- crédito Redes sociales

El colapso se produjo en un espacio donde la profundidad y la humedad se transformaron en obstáculos mayores tanto para quienes intentaron escapar como para los equipos de salvamento.

Se confirmaron las identidades de las víctimas: Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Tróchez, Carlos José Piña Valencia, Dairo Velasco Galarza (19 años) y un menor de 17 años, amigo de Velasco.

De acuerdo con información preliminar de las comunidades locales, cuatro de ellos habitaban en el consejo comunitario e integraban el territorio indígena de Guadualito, mientras que las otras personas fallecidas eran, presuntamente, de nacionalidad venezolana.

La reacción a la emergencia movilizó tanto a la Guardia Cimarrona —integrada por población afrodescendiente— como a la Guardia Indígena de Guadualito. Ambas mantuvieron la vigilancia del sitio y asistieron a los familiares durante las labores de recuperación y los trámites posteriores.

En total, más de siete máquinas fueron utilizadas en el rescate, con participación de la Defensa Civil, la Cruz Roja y otros organismos institucionales que aportaron ayuda logística, apoyo humanitario y contención psicológica.

