Gustavo Petro sobre el artículo de The Economist que cuestionó duramente su gobierno: “Las peores mentiras para tapar las palabras que dirijo en la ONU”

El presidente colombiano acusó al medio británico de “falsear mapas” y decir “mentiras” para “tapar” su discurso en la Asamblea General de la ONU

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro se refirió al artículo publicado por The Economist, en la que el medio británico hizo una fue crítica a su Gobierno.

En su cuenta de X, el mandatario catalogó como “mentiras” las afirmaciones hechas por The Economist.

Asimismo, los acusó de “falsear mapas” con el propósito, según Gustavo Petro, de “tapar” sus declaraciones que dará en la Asamblea de la ONU, que será a las 3:45 p. m. (hora Colombia) de este martes 23 de septiembre.

Pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU. Por tanto, mis palabras resuenan en medio de la barbarie”, afirmó Petro desde su cuenta de X.

Gustavo Petro sobre el artículo
Gustavo Petro sobre el artículo The Economist - crédito @petrogustavo/X

La publicación del mandatario colombiano estuvo acompañada con la intervención que realizó en el foro climático de la ONU.

En su discurso, el presidente Petro afirmó que “la política de drogas está ligada al genocidio en Gaza”, asegurando que sus decisiones lo llevaron a ser “un presidente descertificado”.

“La política de drogas está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de migración y está ligada al fracaso actual de la crisis climática. No podemos desencadenar los hechos sino saberlos interpretar, porque yo dije que no caía una gota de veneno más sobre nuestros seres humanos pobres, ni sobre nuestra agua. Es que soy un presidente descertificado”, afirmó Petro.

Gustavo Petro precisó que no existe una guerra contra narcotraficantes, que, según el mandatario, supuestamente viven Estados Unidos, París, entre otras ciudades del mundo.

“No hay una guerra contra los narcotraficantes, esos viven en esta ciudad, viven en Miami, viven en Dubai, en París, en Madrid, donde hay lujo,no donde hay pobreza; pero los misiles caen sobre la pobreza no sobre donde está el lujo. No es solo la descertificación personal del presidente Petro, es el asesinato ya de más de 15 jóvenes ordenado por un presidente que es de los Estados Unidos”, indicó el presidente Petro.

Gustavo Petro precisó que no
Gustavo Petro precisó que no existe una guerra contra narcotraficantes - crédito Presidencia

El mandatario colombiano puntualizó que todos los seres humanos tiene el “derecho a la rebelión” y que por eso se revela “como presidente descertificado”.

“Los seres humanos tenemos derecho a la rebelión contra el tirano y yo me revelo como presidente descertificado”, puntualizó Gustavo Petro.

Gustavo PetroThe EconomistGobierno PetroInformeColombia-Noticias

