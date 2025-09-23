Colombia

Familiares de Regio Clown buscan respuestas tras su trágica muerte junto a B-King

Los seres queridos del DJ esperan que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la desaparición de los famosos en territorio mexicano

Jenny Alejandra Bustos Granados

Los artistas fueron encontrados con
Los artistas fueron encontrados con señales de tortura - crédito Instagram

La noticia del hallazgo de los cadáveres de Jorge Luis Herrera Ramos, conocido artísticamente como Regio Clown, y Byron Sánchez, que se hacía llamar B-King en el mundo artístico, le dio la vuelta al mundo, teniendo en cuenta que los dos se desplazaron a territorio mexicano con el fin de llevar a cabo algunos eventos. Por esta razón, se desató una reacción internacional exigiendo justicia y el rechazo del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con los reportes de las autoridades mexicanas, los artistas colombianos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre de 2025 y la Fiscalía de Ciudad de México confirmó que fueron encontrados con aparentes signos de violencia, lo que llevó a que se adelantara una investigación para esclarecer lo sucedido.

En medio del dolor, se conoció el pronunciamiento de Cristian Herrera, hermano de Regio Clown, que expresó su sorpresa tras recibir la confirmación oficial sobre el fallecimiento de su familiar y aprovechó para realizar un llamado a las autoridades colombianas y mexicanas para que se encuentre a los responsables.

En declaraciones recogidas por Telepacífico Noticias, relató: “Nos envían el reporte de que ya han encontrado el cuerpo de Byron el cantante y de Jorge Luis Herrera. Estamos haciendo la gestión para que verifiquen el cuerpo de mi hermano, ya que yo me encuentro en Colombia”, aseguró.

Además, mostró su intención de comunicarse con la familia de Byron Sánchez para corroborar la información y coordinar los trámites necesarios para la repatriación de su hermano: “Estoy esperando comunicarme con la familia de Byron (...) y esperar la llamada para esperar viajar para repatriar a mi hermano”.

Regio Clown y B-King desaparecieron
Regio Clown y B-King desaparecieron en la Ciudad de México y fueron hallados muertos - crédito @bkingoficial y @regioclownn / Instagram

El nombre de Regio Clown, en medio del dolor, es exaltado por su entorno más cercano, pues Cristian Herrera recordó la personalidad de su hermano, destacando su carácter alegre y la energía positiva que transmitía: “Siempre lo voy a recordar alegre, la energía que él siempre trasmitía a las personas con su felicidad, su sonrisa. Fuimos criados desde pequeño y ese es el recuerdo que me voy a llevar de mi hermano”, afirmó en diálogo con el mismo medio.

Cabe mencionar que Jorge Luis Herrera Ramos, de 35 años y originario del Valle del Cauca, además de su labor como DJ y productor musical, se desempeñaba como empresario y coach de nuevos talentos.

En su propia descripción, se definía como un artista que iba más allá de la música convencional, dedicándose a crear “experiencias sensoriales únicas” y fusionando lo que denominaba “energía cruda” en sus presentaciones.

Del mismo modo, es recordado por sus mensajes motivacionales en cada una de sus publicaciones, pues aprovechaba sus redes sociales para demostrar su sentir, por lo que conectaba con gran cantidad de seguidores.

Las últimas publicaciones de Regio Clown

El famoso era seguido por su talento en la música y por sus mensajes de reflexión a través de sus redes sociales: “Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada", dijo en uno de sus más recuentes post.

El famoso DJ dejaba mensajes de este tipo frecuentemente en sus redes sociales - crédito X

En otro mensaje escribió: “Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Elijo no justificar más lo injustificable. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”.

