Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

El “Negro” Salas celebró su boda con su prometida el sábado 20 de septiembre, a sus 51 años.

En su cuenta de Instagram, Salas dejó ver que entre los invitados se encontraba Emiro Navarro, también participante de La casa de los famosos y con el que tuvo una buena relación durante su estancia allí.

Asimismo, entre los asistentes estuvieron personajes como Mateo Varela, conocido como Peluche y que sostiene una relación con la modelo Norma Nivia, y Camilo Trujillo, entre otros, con los que se relacionó en el programa de convivencia.

Sin embargo, una de las ausentes fue Yina Calderón, que en sus redes sociales contó por qué no la vieron en la ceremonia.

Debido a los mensajes que recibió en su cuenta personal, la DJ aseguró que no estuvo presente en el matrimonio porque no la invitaron, dijo inicialmente con su característico sentido del humor.

Más allá de la no invitación, Calderón reveló que no se llevó bien con el actor y reconoció que fue un poco agresiva con los comentarios sobre la relación de Salas.

“No, bebés, o sea, hay que entender que yo me pasé un poquitito en el reality con su relación. Entonces, lo entiendo totalmente, pero le deseo mucha prosperidad, que le vaya superbién con su esposa, que tenga muchos hijos, que sean felices y coman perdices. Él no es una mala persona, es buena persona”, aseguró inicialmente Calderón a través de sus historias de Instagram.

Por otro lado, destacó que uno de los asistentes al evento fue Emiro Navarro y que se robó el show al oponerse a que se realizara el matrimonio entre el “Negro” Salas y su esposa.

“Ay, no, pero de verdad, Negrito, te deseo prosperidad, salud y que seas feliz. En medio de todo, tú sabes que te llevo en la buena. Tú sabes que estábamos en un reality, entonces tocaba, linda. Te mando un beso y si ves este vídeo, saludos, Ana María”, concluyó la DJ.

Las reacciones por las declaraciones de la DJ no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente escribieron mensajes como: “Pero quién la va a querer invitar a algo, si fue una mierd* de persona”; “esto lo está haciendo por llamar la atención, pues siempre hemos sabido que ella no es de los afectos de ninguno de los que atacó”; “trató mal a todo el mundo en la casa y viene a decir que no fue porque no la invitaron, es obvio mija”, entre otros.

Emiro Navarro se oponía al matrimonio del actor

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia y tercer finalista, estuvo como invitado y tal como lo había sentenciado en una publicación en su cuenta de Tik Tok, no dudó en sacarle risas al recién casado al preguntarle si estaba a tiempo de oponerse al matrimonio con Ana María.

De manera jocosa, el creador de contenido afirmó que "todavía tenía tiempo de arruinar un matrimonio más" - crédito @luisfsalas74/Instagram

“¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?” ¿Tengo tiempo de decir ‘me opongo’? Tengo tiempo de acabar con un matrimonio más", afirmó Emiro a modo de broma, mientras el actor se reía.

En otra publicación replicada por Emiro, se podía ver aplaudiendo a los recién casados mientras el padre preguntaba si alguien se oponía al matrimonio, a lo que el joven cartagenero respondió: “Yo me opongo”, mientras que sus compañeros dentro del reality y detrás de cámaras le preguntaban confundidos por qué se oponía al matrimonio del actor.

Así las cosas, se puede ver que la relación entre los exparticipantes resultó cordial y lejos de las polémicas que en su momento dejó su paso por el formato de convivencia entre famosos.