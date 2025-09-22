Versiones cruzadas en México y Colombia ante la incertidumbre sobre paradero de B King y DJ Regio: “No se tiene registro”

Aun no hay información sobre el paradero de los artistas colombianos - crédito Redes Sociales

Luego de que los promotores, familiares y otros allegados de los colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y DJ Regio, denunciaron la desaparición de ambos músicos tras perder contacto después de una presentación en México, se han registrado pronunciamientos en ambos países.

El primero fue por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en su cuenta de X, solicitó la ayuda de la presidencia mexicana en la búsqueda.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Gustavo Petro.

El mandatario pidió ayuda para encontrar a los artistas en México - crédito @PetroGustavo/X

El presidente colombiano expuso detalles de lo último que se conoce sobre el paradero de los artistas y anticipó que recibiría la ayuda de las autoridades en México.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

Por último, tras resaltar la importancia de que los jóvenes sean encontrados con vida, Petro describió esta labor como una muestra de la unión de Latinoamérica.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, puntualizó el mandatario.

Fiscalía descarta que los artistas estuvieran en Sonora

La hermana del cantante compartió unas conmovedoras palabras con los seguidores del joven por su desaparición - crédito @bkingoficial/IG

En la tarde del 21 de septiembre, la fiscalía mexicana, en su seccional de Sonora, se refirió a la publicación hecha por el presidente colombiano, al que le respondió con cinco aclaraciones.

"No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora. Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna", es parte de la información expuesta por la entidad mexicana.

En ese sentido, descartando que los colombianos puedan estar en Sonora, indicaron que la búsqueda se centrará en Ciudad de México, en donde se tiene el último registro sobre la presencia de los artistas con vida.

“Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México. La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas”.

La fiscalía mexicana descartó que los artistas hubieran viajado a Sonora - crédito Fiscalía de México

Por último, la entidad norteamericana indicó que estará recibiendo información relevante que pueda ayudar en el proceso de búsqueda de los colombianos.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes”, puntualiza la entidad mexicana.

En medio de la tendencia, en la que se ha convertido la búsqueda, que incluye múltiples publicaciones en redes sociales con fotos de los artistas, también provoco que la DJ Marcela Reyes se pronunciara para reprochar los señalamientos que ha recibido sobre su presunta responsabilidad en la desaparición de Sánchez, su expareja.

“Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante, la vida de Bayron y su pronta aparición”.