Por obras del metro de Bogotá modifican movilidad en principales corredores: nuevos cierres en la avenida Caracas

La Secretaría de Movilidad y el Consorcio Metro Línea 1 anuncian restricciones en avenidas clave, con alternativas de circulación y medidas de seguridad reforzadas para trabajadores y ciudadanos

Por Johan Manuel Largo

Un estudio detalla que las zonas afectadas por el Metro registran un aumento del ruido en un 60% y daños estructurales en el 32% de los locales - crédito Metro de Bogotá

Las obras para la Línea 1 del metro de Bogotá muestran avances significativos en la avenida Caracas, donde desde el 21 de septiembre comenzaran trabajos intensivos de traslado y renovación de redes entre las calles 63 y 67. Estas intervenciones forman parte de la construcción del viaducto que cruzará la ciudad, transformando uno de sus principales corredores y trayendo consigo una serie de cierres y modificaciones viales temporales que impactan a residentes, comerciantes y miles de usuarios diarios.

Para llevar a cabo estos trabajos, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dispuso cierres parciales y totales en segmentos estratégicos. Entre las medidas adoptadas se encuentra el cierre total de la calle 67 entre la carrera 14A Bis y unos metros al occidente de la carrera 15, así como de la carrera 15 en el tramo entre la calle 67 y el sur inmediato. De igual forma, la intersección de la avenida Caracas con calle 64 permanece cerrada al tráfico vehicular, quedando habilitado únicamente el paso para peatones y biciusuarios.

En otros cruces importantes —como en la intersección de la avenida Caracas con la calle 67 y la calle 63— los cierres serán parciales y se mantendrá el flujo de vehículos en sentidos oriente-occidente y occidente-oriente, respectivamente, garantizando siempre la movilidad para biciusuarios y peatones. La calzada oriental de TransMilenio también tendrá un cierre parcial, pero la operación del sistema se mantiene en su horario y rutas habituales.

La Secretaría de Movilidad implementa cierres totales y parciales en calles clave para facilitar la construcción del viaducto - crédito Metro de Bogotá

Con el fin de mitigar los efectos de los cierres y evitar mayores congestiones en la zona, la SDM ha autorizado rutas alternas para los diferentes flujos vehiculares. Los vehículos que transiten hacia el oriente deberán tomar la carrera 17 al norte y continuar por la calle 69, sumado a la posibilidad de circular por la calle 63. El tránsito al sur por la calle 68 se ha redireccionado a la carrera 19 hacia el sur, siguiendo por la calle 66 hasta la calle 66A y girando por la carrera 15.

Para quienes se desplazan al occidente desde la calle 67, el recorrido debe hacerse por la carrera 14A hasta la calle 68. Por otra parte, para quienes se movilizan por la calle 64 hacia el occidente, el desvío los lleva por la calle 13 al sur, luego por la calle 60 al occidente y por la carrera 17, hasta retomar la calle 64 hacia el occidente.

Desde la Empresa Metro de Bogotá, responsables de la megaobra, se implementó mecanismos de mejora continua para asegurar tanto la seguridad ciudadana como la de los trabajadores. Mediante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han establecido estrictos estándares que buscan garantizar entornos seguros en todos los frentes de trabajo y alrededores, con el objetivo de que cada trabajador regrese a su hogar sin incidentes al final de la jornada.

Se mantienen rutas alternas y paso para peatones y biciusuarios durante las intervenciones en la avenida Caracas - crédito Metro de Bogotá

La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para atender la señalización en vía y usar las rutas alternas durante el desarrollo de las obras. Asimismo, quienes requieran información adicional pueden acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle 72 # 10-34, centro comercial Avenida Chile, local 147.

De manera simultánea, el Consorcio Metro Línea 1 anunció el inicio de maniobras de izaje de vigas en U para el viaducto localizado en la avenida Villavicencio, específicamente entre la avenida Primero de Mayo y la transversal 78I. Estas labores generaron el cierre total del carril sentido oriente-occidente entre las transversales 78I y 78H bis, y el cierre total de la transversal 79H bis entre la avenida Villavicencio y la calle 42G bis sur, ambos en horario nocturno de 11:30 p. m., a 4:00 a. m.

El Consorcio Metro Línea 1 inició maniobras de izaje de vigas en U en la avenida Villavicencio, generando cierres nocturnos - crédito Metro de Bogotá

Para facilitar la circulación durante estos trabajos en el sur de la ciudad, la SDM autorizó desvíos en los tramos afectados. Los vehículos que se dirijan hacia el sur por la avenida Villavicencio deberán tomar la avenida Primero de Mayo hasta la calle 45 sur y continuar por la carrera 79 al norte y la calle 42A sur al occidente hasta la carrera 80, lo que les permitirá retomar su trayecto hacia el sur. Para los que busquen ir al occidente, dependiendo del punto de partida, el desvío los orienta por vías como la calle 45 sur, carrera 79, calle 42A sur y carrera 80.

