La reacción de Piter Albeiro a video de Clara López en que sale bailando: “El asesor de campaña es el mismo de Alfonso Prada”

Las redes sociales transformaron la forma en que los políticos interactúan con la ciudadanía.

Estas plataformas se convirtieron en herramientas clave para acercarse a los colombianos y generar impacto.

Un video reciente en el que la senadora Clara López aparece bailando provocó diversas reacciones entre los usuarios, lo que evidencia el alcance y la influencia de estos canales en la vida política actual.

Ante esta situación, el comediante Ómar Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, expresó su opinión.

“El asesor de campaña es el mismo de Alfonso Prada jajjaja”. La reacción de Piter Albeiro se suma al debate que surgió tras la difusión del video de Clara López.

La respuesta de Piter Albeiro surgió como reacción a un mensaje publicado por @mondaciero el 20 de septiembre, donde se expresó: “Se acabó la contienda. Paren todo!!!. No tiene contrincante!!!”. Ante esta publicación, el comediante comentó: “El asesor de campaña es el mismo de Alfonso Prada jajjaja”.

Esta intervención de Piter Albeiro reflejó el tono humorístico del debate desencadenado tras la difusión del video de la senadora Clara López.

La referencia de Piter Albeiro a Alfonso Prada alude a un video en el que el exministro del Interior del Gobierno Petro aparece bailando y enumerando una serie de promesas que, según él, beneficiarían a los transportadores durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Con su comentario, el comediante colombiano evocó ese momento particular de la política colombiana.

Y es que Ómar Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro ha utilizado en diversas ocasiones sus redes sociales para opinar sobre política, planteando cuestionamientos al actual Gobierno e incluso, recientemente, manifestó su apoyo al precandidato presidencial Abelardo De La Espriella. Estas intervenciones han consolidado su presencia como una voz activa en el debate público de Colombia.

De hecho, recientemente Piter Albeiro anunció que habilitó un local en Bogotá para recolectar firmas en apoyo a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella.

“Amigos en Bogotà contamos con este pequeño espacio para recibir a quienes nos quieran ayudar, cada dia somos mas y mas, si ud cree en la familia, si respeta las instituciones , si respeta a la fuerza publica y fue educado para ser un buen ciudadano siempre será bienvenido @ABDELAESPRIELLA”, dijo el comediante en su publicación de X.

Por otro lado, varios usuarios reaccionaron al video de la senadora Clara López. Además del comentario de Piter Albeiro, el internauta @mateoamayaq expresó su crítica al respecto con el mensaje: “Lo peor que puede tener un político es no darse cuenta de la vergüenza que da”. Estas opiniones reflejaron el debate suscitado en redes sociales por la presencia y acciones de los políticos en plataformas digitales.

En respuesta a las críticas recibidas, la senadora Clara López publicó un video anunciando la apertura de su cuenta en TikTok. En la grabación, afirmó: “¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¡Despierta ya! Clara está en TikTok y no viene a bailar. Viene con verdad, con voz de volcán, con setenta y cinco años y alma de huracán. Y si crees que eso es raro, espera lo que viene.” Con este mensaje, la senadora buscó marcar diferencia en su presencia en redes sociales y conectar con nuevos públicos.

Este nuevo video también generó críticas en redes sociales. La usuaria @anajul manifestó su inconformidad al escribir: “No entiendo como los asesores en comunicaciones les asesoran para que hagan el ridiculo en redes”. La participación de la senadora en TikTok continuó alimentando el debate sobre la estrategia digital de los políticos colombianos.

También se sumaron otras opiniones, como la de @SebastianA74210, quien expresó: “El asesor que le dijo que con tik toks iba a generar empatía y cercanía la odia mucho. Aunque también puede ser rage bait para atraer interacciones, en ese caso, un genio total.” Esta reacción evidenció la diversidad de percepciones sobre el uso de TikTok y otras plataformas digitales por parte de figuras políticas.