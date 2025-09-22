Colombia

Andrés Felipe Arias, exministro de Uribe, aseguró que el Dane estaría mintiendo en la medición de la inflación en Colombia: “No estamos en el 5% sino en el 12%”

El exministro de Agricultura criticó la metodología de la entidad oficial y advirtió que la expansión monetaria afecta el poder adquisitivo, sugiriendo que la inflación monetaria supera el dato reportado por las autoridades

Jhon Bernal

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura y condenado por la justicia

Andrés Felipe Arias, exministro de agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y condenado por su participación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, volvió a dar de que hablar en el país.

En un video publicado en sus redes sociales, el exfuncionario hizo énfasis frente a la medición de la tasa de inflación mensual y anual que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En su análisis, el hoy procesado por la justicia sostuvo que las cifras mostradas por la entidad oficial no corresponden a la realidad del país, al considerar que fueron unos ‘burócratas’ quienes regulan los precios de la canasta familiar.

Les voy a revelar un secreto: la inflación que publica el DANE todos los meses no es la verdadera inflación. Ese es el resultado de los precios de una canasta que se inventaron unos burócratas”, expresó Arias en el filme.

Adicional a ello, el exministro indicó que la verdadera inflación que debería tener en cuenta es la inflación monetaria, al señalar que es “la velocidad a la cual están metiéndole pesos a la economía y, por lo tanto, haciendo que los pesos que tienes en tu billetera o en tu banco sean menos escasos”.

Aunque el Dane reveló en su última medición que la inflación anual llegó al 5,10%, para Andrés Felipe Arias esta no es la cifra correspondiente.

Entonces, la inflación en Colombia no es cinco por ciento. El último dato de inflación monetaria que logré medir, con corte al último día de agosto de este año, es de más de doce por ciento. A esa velocidad se te están comiendo el fruto de tu trabajo, tus pensiones, tus ahorros, tu patrimonio”, manifestó.

Posterior a ello, el exfuncionario aprovechó el momento para mencionar a sus seguidores sobre las oportunidades de mercado de las criptomonedas, en la que también expresó su entusiasmo por el comportamiento de esta moneda virtual en el mes de septiembre.

“Acaba de comenzar probablemente un ciclo de expansión monetaria en Estados Unidos con lo que sucedió esta semana. Va a haber un incremento en el precio de los activos con riesgo. Eso hay que aprovechar (...) uno de los activos de menor riesgo, pero que te protege mucho contra la inflación monetaria es Bitcoin. Es un activo escaso, asequible a todos, nadie lo puede manipular, es incorruptible, no hay compañía o persona detrás de Bitcoin. Es libre y lo puedes mover veinticuatro siete. No dejes que te sigan engañando”, comentó.

