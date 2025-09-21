Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Los videos fueron publicados en diferentes redes sociales - crédito X

Aunque no es una práctica legal, en Colombia no es extraño que en barrios populares se registre la práctica de cobra diario, que es un método de crédito en el que el ciudadano debe pagar un valor de interés en un tiempo estipulado, el cual no suma al valor de la deuda total.

En la mayoría de los casos, las personas que no logran abonar el valor pactado son víctimas de amenazas con las que los criminales buscan seguir aprovechándose de la necesidad de los afectados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, hay zonas en el país en las que los grupos armados han tomado el control de este tipo de negocio ilegal, lo que aumenta el temor de las víctimas.

En un caso de esta índole, que se hizo viral en redes sociales, dos cobradores de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en Santa Marta, fueron expuestos luego de que, presuntamente, se hubieran apropiado del dinero recibido de la ciudadanía.

No es la primera vez que este grupo armado expone su accionar a través de redes sociales - crédito X

En el primero de los videos, se observa a un hombre, sin camisa, retirar con un machete el pasto de un lote baldío, en medio de su labor, la persona que graba le pide parar e indicar porque está siendo obligado a hacer ese trabajo.

“Aquí estoy yo. Los conquistadores de la Sierra Nevada me han perdonado la vida porque me robe la plata de las otras oficinas. Me robé la plata ajena y la plata ajena no se puede tocar”, responde inmediatamente el individuo.

Acto seguido, el mismo hombre da las gracias al grupo paramilitar por no asesinarlo, y asegura que sin importar lo que deba hacer, está comprometido a devolver el dinero del que se apropió.

“Los conquistadores me perdonaron la vida, tengo que pagar la plata como sea, pero me toca pagarla. Les doy por consejo que no toquen la plata ajena, si tiene alguna calamidad hablen con los jefes, camellen (trabajen) legalmente de corazón”, son las palabras del sujeto.

Las grabaciones se hicieron virales en redes sociales - crédito X

En el segundo video, un hombre, al que le raparon la cabeza y las cejas, sostiene un cartel en el que se lee: “No puedo trabajar más de pago diario porque robe, hice ficticias. La plata ajena se respeta”.

Después de que la persona que está grabando le indica que puede comenzar a hablar, el individuo expone que, como en el primer caso, se quedó con el dinero que cobró a la población civil, por lo que está siendo castigado por los cabecillas del grupo armado.

“Aquí me tienen los conquistadores de la sierra, por ratero, por cogerme la plata que no es mía, me dieron una segunda oportunidad para devolver la plata. No puedo cobrar más de cobra diario, toca de mototaxi u otra cosa”.

Los videos han sido virales en redes sociales - crédito Montaje Infobae Colprensa/X

En los comentarios, residentes de la región afirmaron que el trabajo en lotes baldíos es una costumbre de estos grupos armados para castigar a los “traidores” a los que se les perdona la vida.

En ese sentido, usuarios afirman que han visto casos en los que cobra diarios deben trabajar hasta tres meses de esta forma sin recibir ningún tipo de pago, lo que es una muestra del poder que tiene la estructura criminal en la zona.

De la misma forma, en otros comentarios denunciaron la poca injerencia que tienen las autoridades en la región, asegurando que las pandillas y los grupos armados tienen poder territorial de gran parte de la zona.

Hasta el momento, y aunque el método ilegal de prestar dinero, como el castigo al que fueron sometidos los individuos, suponen delitos ante el Código Penal, hasta el momento las autoridades en el Magdalena siguen sin pronunciarse al respecto.