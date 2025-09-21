Colombia

Hombre fue asesinado en una persecución en Cúcuta: tenía antecedentes por extorsión y homicidio

Todo ocurrió cuando el hoy fallecido intentaba huir en su vehículo tras ser perseguido por sicarios que iban en moto

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Renzo Aykardo Calzado Ortega - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

En la tarde del 20 de septiembre de 2025, Renzo Aykardo Calzado Ortega perdió la vida tras una persecución que alteró la cotidianidad de la Avenida del Río de la ciudad de Cúcuta.

Según el reporte judicial, el hombre fue asesinado por sicarios mientras intentaba huir en su vehículo, luego de que desconocidos en motocicleta lo siguieran y le dispararan en pleno tránsito urbano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ataque sucedió cerca del puente La Gazapa, donde la persecución alcanzó su punto más crítico. Calzado Ortega maniobró el automóvil hacia la derecha durante la embestida, pero los disparos lograron alcanzarlo y le provocaron la muerte al volante.

El carro no se detuvo tras los impactos, atravesó un andén, dañó árboles y una cesta de basura, hasta detenerse cinco metros después, al borde de un abismo y con el parachoques delantero desprendido.

El hombre de 38 años
El hombre de 38 años recibió varios impactos de bala - crédito Pixabay

Testigos y autoridades relataron que los atacantes huyeron tras el hecho. Cuando la Policía arribó al lugar, confirmó que Renzo Aykardo Calzado Ortega, de 38 años, ya no presentaba signos vitales.

Al momento de lo ocurrido la esposa de la víctima se encontraba en Bogotá, pero al enterarse de la muerte de Calzado Ortega viajó de inmediato a Cúcuta.

Antecedentes judiciales de Calzado Ortega

Las primeras diligencias policiales comenzaron tan pronto se confirmó la identidad del fallecido. Los antecedentes judiciales de Calzado Ortega salieron a la luz en las horas posteriores al homicidio.

Las autoridades señalaron que contaba con registros por extorsión en 2013 y homicidio en 2017, sumados a investigaciones abiertas por fuga de presos, concierto para delinquir y fraude procesal.

En diciembre de 2013, Renzo Aykardo Calzado Ortega había sido capturado bajo sospecha de extorsión como presunto colaborador de la organización criminal Los Rastrojos. Recuperó la libertad, aunque en febrero de 2017 fue nuevamente detenido, junto a Iam Sebastián Cruz Unda.

Renzo Calzado ya había sido
Renzo Calzado ya había sido capturado por los delitos de extorsión y homicidio - crédito Colprensa

Esta segunda captura ocurrió tras un accidente de tránsito en la Autopista Internacional, incidente en el que falleció el oficial de Migración Colombia, Guillermo León Caicedo Romero.

Durante ese episodio, las autoridades hallaron a Calzado Ortega y a Cruz Unda al lado de un Volkswagen Golf, sin que ninguno admitiera responsabilidad por la conducción del vehículo. Ambos fueron aprehendidos y enfrentaron las respectivas investigaciones judiciales.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado sobre la captura de los responsables de este ataque, mientras continúa el despliegue policial en busca de pistas.

Hombre fue asesinado en medio de un robo en Cúcuta

El viernes 19 de septiembre de 2025 cerca de las 10:30 p. m., un hombre fue asesinado durante un robo violento en la vía antigua de Boconó, sector de Villa del Rosario.

El crimen ocurrió frente a la parroquia Santa Ana, donde la víctima fue abordada por dos personas vestidas de negro que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes interceptaron a la víctima justo frente a un montallantas, junto a la carretera.

 Álvaro Javier Toro Bastidas recibió
 Álvaro Javier Toro Bastidas recibió un disparo en la cabeza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Testigos relataron que los agresores le arrebataron la motocicleta y diversas pertenencias personales antes de efectuarle un disparo en la cabeza. La muerte fue inmediata, según reportó La Opinión.

El hombre asesinado quedó tendido boca arriba sobre el pavimento, portando un suéter negro, pantaloneta gris y tenis oscuros.

“Bajo su cabeza comenzó a formarse un charco de sangre que se mezcló con los que había dejado la lluvia nocturna”, detalló el medio citado en su cobertura sobre la escena.

La identidad de la víctima habría sido confirmada por las autoridades como Álvaro Javier Toro Bastidas, ciudadano originario de Samaniego, Nariño.

Cabe destacar que el sector de Villa del Rosario que limita con la frontera venezolana ha registrado varios incidentes similares, lo que ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad en corredores viales como la vía antigua de Boconó.

Hasta el momento, las autoridades cercanas al lugar iniciaron las investigaciones para establecer la ruta de escape de los responsables y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Temas Relacionados

Homicidio en CúcutaAsesinato en CúcutaCrimen en CúcutaViolencia en CúcutaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol y Luna 20 de septiembre: signo y números ganadores del último sorteo

Como todos los sábado, la lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Super Astro Sol y

Germán Vargas Lleras cuestionó a Gustavo Petro por descertificación de EE. UU. a Colombia: “Empoderó a los narcos”

Germán Vargas Lleras sostuvo que la producción de cocaína en Colombia estableció cifras sin precedentes bajo la actual administración

Germán Vargas Lleras cuestionó a

Resultados del Baloto 20 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto 20 de

En un intento de robo de vehículo en Bogotá, Policía logró su recuperación y la captura de cuatro personas: así fue el operativo

Las autoridades incautaron armas cortopunzantes y un dispositivo electrónico de descargas en el barrio Los Mártires

En un intento de robo

Siguen los muertos en Atlántico: Hombre fue asesinado dentro de su vivienda, recibió tres impactos de bala

Los victimarios escaparon inmediatamente del lugar aprovechando una zona boscosa cerca de la residencia

Siguen los muertos en Atlántico:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan explosivos cerca a la

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

ENTRETENIMIENTO

Darina Littleton elogia el liderazgo

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Polémica en redes, Aida Victoria Merlano se pronunció respecto a los rumores sobre su ruptura con Juan David Tejada

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda