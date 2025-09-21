Colombia

Gustavo Bolívar señaló a Daniel Quintero de burlarse de las personas Lgbt+ por fotomontaje de De la Espriella: “Triste”

El exalcalde de Medellín y precandidato compartió una imagen del abogado en la que aparece con su apariencia modificada

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Gustavo Bolívar señaló a Daniel
Gustavo Bolívar señaló a Daniel Quintero de burlarse de la población Lgbt+ y de no tener respeto y tolerancia - crédito Presidencia de la República y @QuinteroCalle/X

Los señalamientos entre precandidatos presidenciales y la utilización de propaganda alterada, centrada en dañar a los contrincantes, se tomaron las redes sociales. En X, han aparecido montajes en los que aparecen dos aspirantes comparados y la apariencia de uno de ellos es modificada con el fin de generar rechazo entre la población votante.

Eso es exactamente lo que está pasando con el abogado Abelardo de la Espriella, que promete ser un gobernante muy distinto al actual –Gustavo Petro– y que busca implementar la “mano dura” contra los criminales. La imagen del profesional en Derecho fue alterada y ubicada en una fotografía de una valla publicitaria, en la que aparece otro contrincante: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero; pero, en este caso, su foto no fue modificada.

Por un lado, De la Espriella fue retratado con una blusa corta, un gato y unos objetos de colores que sostiene en una mano. Por el contrario, Quintero, luce un traje elegante. Esta comparación está siendo utilizada para afectar la aspiración del abogado a la Presidencia.

Pese a las críticas que han surgido al respecto en torno a la falta de ética que implica la divulgación de este tipo de fotomontajes, el exalcalde de Medellín la compartió en su cuenta de X, acompañándola de una corta pregunta: “¿Qué Colombia quieres en 2026?”.

El precandidato Daniel Quintero compartió
El precandidato Daniel Quintero compartió un fotomontaje para afectar la imagen de su contrincante Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle/X

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, que también se unió a la carrera por la Presidencia, criticó a Quintero por la publicación que hizo en sus redes sociales. A su juicio, el exmandatario local no está alienado con el progresismo, aunque ahora hace parte del grupo de precandidatos del Pacto Histórico.

Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual”, señaló Bolívar en su cuenta de X.

El exfuncionario cuestionó a quienes respaldan a Quintero, pese a que ha alentado el cierre del Congreso de la República y a que, con publicaciones como esa, se burla de la población Lgbt+. Además, afirmó que tiene alianzas con la política tradicional colombiana y que en varias oportunidades ha mostrado su “odio” a las personas que piensan distinto a él, especialmente, a los políticos de derecha.

“Perdieron la coherencia compañer@s. Años luchando por una causa y terminan apoyando a alguien que representa todo lo que aborrecían”, concluyó.

El precandidato Gustavo Bolívar cuestionó
El precandidato Gustavo Bolívar cuestionó a Daniel Quintero por publicación de un fotomontaje que afecta la imagen de Abelardo de la Espriella - crédito @GustavoBolivar/X

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro, que también se lanza a la Presidencia por el Pacto Histórico, también fue víctima de un montaje similar. En redes fue divulgada una imagen en la que se le compara con el abogado De la Espriella, en la cual aparece con un traje camuflado para que la audiencia interprete que hace parte de un grupo armado al margen de la ley.

El congresista anunció acciones legales contra el periodista Pedro Viveros, que fue una de las personas que compartió la pieza publicitaria en su cuenta de X. Informó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en su contra por los delitos de injuria y calumnia. Esto, explicando que, aunque el comunicador social no sea precisamente el autor del fotomontaje, sí participó en su divulgación.

“Publica usted una fotografía mía con traje de camuflado y que me presenta como integrante de una organización guerrillera. Una de dos: o entrega usted a la mayor brevedad posible la información de la que dispone sobre un hecho tan grave a las autoridades competentes o, de lo contrario, lo denunciaré penalmente por calumnia”, escribió el senador.

El congresista y precandidato Iván
El congresista y precandidato Iván Cepeda anunció acciones legales por publicación de una foto suya con traje de guerrillero - crédito @IvanCepedaCast/X

El exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras rechazó la difusión de ambas piezas: “Esta no es la campaña que merece Colombia. Las campañas de odio contra el otro dividen al país. Colombia merece una campaña más seria”.

El exembajador Roy Barreras rechazó
El exembajador Roy Barreras rechazó fotomontajes que afectan a I´van Cepeda y a Abelardo de la Espriella - crédito @RoyBarreras/X

