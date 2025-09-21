Exceso de amor y amistad: Policía de Cali detuvo a jóvenes que terminaron sentados en la acera durante el operativo por la borrachera

En el video que circula en redes sociales, se ve al ser requeridos por las autoridades los jóvenes están totalmente borrachos - Crédito: @enteratecali / X

El operativo de control vial desplegado durante la celebración de Amor y Amistad en Cali dejó en evidencia la magnitud de las infracciones cometidas por conductores en la ciudad.

En la noche del 20 de septiembre y la madrugada del día de hoy, los agentes de la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional detectaron numerosos casos de conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, falta de elementos de seguridad, como el casco y el chaleco reflectivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En total, se impusieron 205 comparendos, 13 pruebas de embriaguez resultaron positivas y 41 vehículos fueron inmovilizados, según datos oficiales.

El episodios más notorio y que ha dado la vuelta en redes sociales, es cuando los agentes detuvieron una motocicleta en la que se desplazaban tres jóvenes al parecer menores de edad, todos muy borrachos.

El conductor, que en un principio se negaba a bajar del vehículo fue sometido a la prueba de alcoholemia. Al soplar el dispositivo de inmediato encendió una luz roja lo que demostró un resultado de grado 3, el nivel más alto de intoxicación permitido en Colombia.

Las jóvenes se encontraban en un evidente estado de alicoramiento, no se podían poner en pie - Crédito: Secretaría de Movilidad de Cali

Las dos acompañantes, que no portaban casco, fueron las primeras en bajar de la moto, pero mostraban dificultades para caminar, una cayó sobre la acerca, por lo que tuvo que sentarse en la misma mientras practicaban el examen al conductor.

Los comentarios en la red social X, condenan el actual de los jóvenes: “Que se maten ellos está perfecto. Pero en su irresponsabilidad le ocasionan daños materiales e irreparables a terceros es lo que está mal”, “Los salvaron de haber amanecido estampados contra un poste seguramente.”

Por otra parte, también se menciono que el actuar de las autoridades fue lo mejor: “El compañero en ese momento se enoja pero no sabe el favor que le están haciendo a el a las dos muchachas y a sus familiares, seguro que las familias prefieren regañar y ayudar a pagar un comparendo que pagar un entierro”.

Durante la jornada, los controles estuvieron en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la avenida circunvalación y el Túnel Mundialista.

Las autoridades realizaron operativos en puntos críticos de la ciudad - Crédito: Secretaría de Movilidad de Cali

Las autoridades también reportaron que varios motoristas, muchos de ellos menores de edad, intentaron evadir los puestos de control desviándose, incluso en contravía. La mayoría de los conductores interceptados utilizaban casco ni chaleco reflectivo, lo que incrementó el nivel de riesgo en las vías.

Tras las pruebas iniciales con alcoholímetro, aquellos en los que se detectó presencia de licor fueron trasladados para exámenes más detallados, con el fin de determinar la cantidad exacta de alcohol consumido.

El coronel Sergio Moncayo, subsecretario de Movilidad de Cali, explicó el propósito de estos controles: “El día de hoy, 20 de septiembre, celebración del día del amor y la amistad, nuestros agentes de tránsito en coordinación con la Policía Nacional nos encontramos realizando puntos de control en puestos estratégicos de la ciudad”, anunció Moncayo.

En un primer momento, el conductor registro un nivel alto de alcohol en sangre, hecho que fue confirmado más tarde - Crédito: @enteratecali / X

Añadió que la finalidad de estas acciones es “cuidar a nuestros conductores caleños, cuidar a las personas que andan transitando durante estas festividades en horas de la noche. Por eso nuestros agentes de tránsito y la Policía nacional están haciendo que el día de hoy las vías sean más seguras”.

Otro de los uniformados a cargo de los operativos, en declaraciones recogidas durante la jornada, subrayó: “Hoy 20 de septiembre nos encontramos en la avenida circunvalación realizando control con la finalidad de garantizar la seguridad a todos los actores viales. Queremos desearles, por parte de la secretaría de Movilidad, un buen día del Amor y la Amistad”.

La administración municipal reiteró que estos operativos forman parte de una política constante para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y la imprudencia en la conducción, especialmente durante celebraciones masivas.