Colombia

Juan Carlos Pinzón se pronunció sobre el viaje de Petro a la Asamblea General de ONU en Nueva York: “Sabemos las mentiras que dirá”

El exministro de Defensa del Gobierno Santos, y actual precandidato presidencial, afirmó que el jefe de Estado asistirá a la reunión de las Naciones Unidas a defender su Paz Total

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito @PinzonBueno/X | @infopresidencia/IG
crédito @PinzonBueno/X | @infopresidencia/IG

“No se puede jugar con la institucionalidad del país. Hay leyes que debemos cumplir todos, incluido el presidente”, declaró Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial de Colombia, durante un video publicado en su perfil de X (@PinzonBueno) la noche del 18 de septiembre de 2025.

Pinzón cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de no delegar funciones al ministro Armando Benedetti en su ausencia, como había ocurrido en ocasiones anteriores.

En el video, Pinzón recordó que, por ley, cuando el presidente se ausenta de sus funciones como jefe de Estado, debe delegar en un ministro que pertenezca al mismo partido o movimiento político.

“Aquí no se trata de caprichos ni de preferencias personales, sino de cumplir la norma que existe para proteger la estabilidad institucional”, afirmó el exministro de Defensa.

crédito @PinzonBueno/X

En sus recientes desplazamientos internacionales, Petro había encargado a Benedetti con funciones presidenciales. Esta vez, para su viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mandatario decidió delegar funciones en el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

“En lugar de encomendarlo a Benedetti, como manda la costumbre y la ley, el presidente opta por cambiar las reglas. Eso puede generar incertidumbre y es un mal mensaje para el país”, señaló Pinzón.

El viaje del jefe de Estado se da en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, luego de la descertificación al país ordenada por el presidente Donald Trump ante la supuesta falta de resultados en la lucha antidrogas.

Pinzón hizo hincapié en que estos antecedentes internacionales exigen aún mayor rigor institucional. “Si estamos bajo observación internacional, más razón para actuar con total transparencia y respetar cada procedimiento”, subrayó.

crédito @PinzonBueno/X
crédito @PinzonBueno/X

De acuerdo con el Decreto 1000 de 2025 expedido por la Presidencia de la República, Petro se ausentará de Colombia entre el 21 y el 27 de septiembre para participar en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde planea defender su política de paz total y los resultados frente al narcotráfico.

Lo acompañan la canciller Yolanda Villavicencio y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, entre otros, señaló el diario El Colombiano.

“El país necesita confianza. Las instituciones hay que respetarlas, no acomodarlas al interés del momento”, agregó Pinzón, y advirtió sobre los riesgos de modificar procedimientos que garantizan la continuidad democrática.

Según el precandidato, “jugar con la estabilidad puede abrir puertas a la arbitrariedad”.

Juan Carlos Pinzón concluyó su declaración reiterando la importancia de que el cumplimiento de la ley sea ejemplo desde la máxima autoridad nacional.

