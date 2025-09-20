Colombia

Hombre que pretendía enviar 21 kilos de marihuana ocultos en una estufa desde Bogotá a San Andrés fue capturado en aeropuerto El Dorado

Los nervios delataron a la mujer de 33 años, que tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

Sebastián Vargas Rueda

La mujer se puso nerviosa
La mujer se puso nerviosa al momento de entregar la encomienda: una caja - crédito Mebog

Gracias a las labores de inspección que se realizan a diario en las bodegas del área nacional e internacional de carga de aeronaves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en la mañana del sábado 20 de septiembre se confirmó la incautación de un millonario cargamento de marihuana y la captura de una mujer.

El detalle que permitió obtener este importante resultado fue que las 40 panelas de cannabis, con un peso total de 21 kilos, estaban ocultas en una estufa. La hoy detenida llevó el electrodoméstico hasta la terminal aérea y mostró una actitud sospechosa.

La mujer, de 33 años, se puso nerviosa mientras entregaba la estufa en una de las bodegas de carga, lo que motivó a las autoridades a realizar una inspección minuciosa, que culminó con el hallazgo de los paquetes de marihuana prensada.

El cannabis tenía como destino final la isla de San Andrés - crédito Mebog

Frente a lo anterior, el teniente coronel Wilson Torres, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, precisó que “en un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y la Unidad Interagencial de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), se logró la captura de una ciudadana y la incautación de un material estupefaciente”.

“Esta ciudadana pretendía realizar un envío con destino a San Andrés”, añadió el oficial, y explicó que al “realizar la inspección física de la mercancía”, se encontraron los 40 paquetes envueltos en vinipel que “contenían una sustancia seca que, por su olor y características físicas, se asemeja a la marihuana”. Tanto la mujer como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y la aprehendida deberá responder por el delito de fabricación o porte de estupefacientes.

Como parte del trabajo que se viene realizando durante lo corrido de 2025, y gracias a los diferentes controles preventivos y operativos, la Mebog ha logrado incautar y sacar del mercado negro en la capital más de 7,5 toneladas de marihuana.

Por último, el coronel Torres remarcó que “la Policía Nacional despliega todas sus capacidades con el propósito de contrarrestar cualquier actividad ilegal al interior del aeropuerto internacional El Dorado” e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información a través de la línea 123.

