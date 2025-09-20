Extradición de ‘Larry Changa’ a Chile reveló la millonaria fortuna que consolidó el cabecilla del Tren de Aragua en Colombia

La fortuna de 'Larry Changa' supera los $2.000 millones e incluye propiedades y vehículos de lujo en Colombia - crédito Policía Nacional

La reciente aprobación de la extradición de “Larry Changa” a Chile por parte del presidente Gustavo Petro puso en el centro de atención la vasta fortuna que este cabecilla del Tren de Aragua acumuló en Colombia.

Las autoridades de ambos países intensificaron la persecución de estos activos, cuyo valor supera los $2.000 millones y que incluyen camionetas de alta gama y propiedades en el Eje Cafetero.

El verdadero nombre de “Larry Changa” es Larry Amaury Álvarez Núñez, ciudadano venezolano, que fue capturado el 1 de julio de 2024 tras una solicitud internacional.

El Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia respondió a la petición de extradición emitida por la Corte de Apelaciones de Iquique en Chile, que lo requiere por delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas.

El cabecilla del Tren de Aragua, Larry Changa utilizó criptoactivos y testaferros para ocultar sus bienes ilícitos - crédito Policía Nacional/Dijín

Durante su permanencia en Colombia, “Larry Changa” no solo continuó dirigiendo operaciones criminales en Chile, sino que consolidó una fortuna considerable.

Según información de las autoridades citada por El Tiempo, los beneficios económicos derivados de sus actividades ilícitas llegaban a través de criptoactivos depositados en billeteras virtuales. Esta modalidad le permitió adquirir bienes que luego registró a nombre de terceros, como su pareja sentimental y personas de confianza, quienes actuaron como testaferros.

La investigación reveló que la Fiscalía colombiana ya impuso una medida de extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a “Larry Changa”.

Entre estos destaca un lote de 1.200 metros cuadrados en el municipio de Circasia (Quindío), valorado en 880 millones de pesos. También figura un apartamento en Armenia tasado en 227 millones, una bodega en la misma ciudad y otro lote situado en un exclusivo condominio.

La Fiscalía colombiana impuso extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a "Larry Changa", entre ellos un lote de 1.200 metros cuadrados en Circasia - crédito Policía Nacional/Dijín

En el listado de activos afectados por la medida judicial se encuentran dos camionetas de alta gama: una Toyota Land Cruiser GRJ71L valorada en 213 millones de pesos y una Toyota Fortuner importada, modelo 2022, cuyo precio asciende a 224 millones. Las autoridades investigan si existen más bienes en Colombia que ‘Larry Changa’ habría adquirido mediante testaferros.

La magnitud de los bienes incautados y el uso de mecanismos como los criptoactivos y la figura de testaferros reflejan la sofisticación de las operaciones financieras del cabecilla del Tren de Aragua y la complejidad del entramado criminal que lideraba.

Quién es “Larry Changa” el temido cofundador del Tren de Aragua que será extraditado a Chile

La extradición de Larry Changa a Chile refuerza la lucha regional contra el crimen organizado - crédito Policía Nacional/EFE

La inminente extradición de Larry Changa a Chile marca un nuevo capítulo en la lucha regional contra el crimen organizado, tras el aval otorgado por el presidente Gustavo Petro.

Considerado uno de los fundadores y principales líderes del Tren de Aragua, Changa ha sido pieza clave en la transformación de esta organización, que pasó de ser una pandilla carcelaria en Venezuela a consolidarse como una red criminal internacional con operaciones en varios países sudamericanos.

La historia de Larry Changa se remonta a hace aproximadamente quince años, cuando, junto a Héctor “Niño” Guerrero Flores y Johan Petrica, fundó el Tren de Aragua mientras cumplía una condena de más de 17 años por homicidio y robo agravado en la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua.

En ese entorno penitenciario, la banda comenzó a gestarse y, bajo el liderazgo de Changa, logró expandirse rápidamente más allá de las fronteras venezolanas, estableciendo presencia en Chile, Perú, Colombia y zonas de Brasil.

La fuga de Changa del centro penitenciario de Aragua en 2015 marcó un punto de inflexión en su trayectoria delictiva. Tres años después, fue localizado en Chile, país al que habría ingresado utilizando una identificación falsa.

Una vez instalado en Santiago, se dedicó a gestionar negocios aparentemente legales, que en realidad funcionaban como fachadas para el lavado de dinero, con el objetivo de financiar las actividades de su organización.

La escritora venezolana Ronna Rísquez, autora de un libro sobre el Tren de Aragua, analizó en un artículo publicado por BBC Mundo el impacto de la expansión de la banda en el aumento de la criminalidad en Chile.

Según Rísquez, el cartel aprovechó el flujo de millones de migrantes venezolanos hacia otros países latinoamericanos para ampliar su imperio delictivo. En este contexto, el Tren de Aragua se ha dedicado a la extorsión de migrantes, el tráfico sexual, los asesinatos por encargo y los secuestros, consolidando su reputación como una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región.

La presión policial en Chile llevó a que Larry Changa abandonara el país en 2022. De acuerdo con información de la inteligencia colombiana, habría llegado a Colombia ese mismo año, nuevamente utilizando documentos falsos.

Un comunicado difundido por la policía colombiana señaló que su identidad falsa “le permitió pasar desapercibido, vincularse a la sociedad civil a través de diferentes negocios establecidos en el eje cafetero”, lo que facilitó su integración y la planificación de la expansión de su banda en territorio colombiano.

La extradición de Changa a Chile representa un paso relevante en la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional, en un contexto donde el Tren de Aragua ha demostrado una notable capacidad de adaptación y expansión, aprovechando tanto las rutas migratorias como las debilidades institucionales de los países de la región.