Colombia

Influencer colombiana vivió grave quebranto de salud en EE. UU. que casi termina con su vida: advirtió a otros migrantes sobre los altos costos de la salud en este país

La presión de largas jornadas laborales y la falta de información sobre el sistema en Estados Unidos le jugaron una mala pasada a una colombiana radicada en este país

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Tatiana Arévalo, quien emigró en
Tatiana Arévalo, quien emigró en busca de mejores oportunidades, sufrió un infarto y debió pagar US$7.500 por atención hospitalaria y ambulancia, evidenciando los riesgos del sistema de salud estadounidense para extranjeros - crédito @tatyarevalo/ Instagram

Un infarto inesperado transformó la vida de Tatiana Arévalo, una migrante colombiana en Nueva Jersey, al enfrentarla a los elevados costos de la atención médica en Estados Unidos sin contar con seguro médico.

Tras una jornada laboral que superó las catorce horas, Arévalo sufrió una emergencia cardíaca y, al despertar en una ambulancia rumbo al hospital, se encontró con una factura total de 7.500 dólares, una suma que ilustra los riesgos económicos y de salud que afrontan quienes desconocen el funcionamiento del sistema sanitario estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La historia de Arévalo comenzó con la búsqueda de mejores oportunidades laborales para sostener a su familia. Sin embargo, la presión de largas jornadas laborales terminó por afectar su salud.

“A mí se me empiezan a torcer los dedos, dejo de sentir mis manos, me empieza un hormigueo en los brazos, empiezo a sentir una dificultad para respirar, una gran opresión en mi pecho, como mucho son en mi corazón y cuando menos pienso, me despierto en una ambulancia que me está llevando camino hacia el hospital en New Jersey”, relató.

La joven permaneció internada una noche, sometida a diversos procedimientos médicos, y al recibir el alta, debió asumir el pago de 7.000 dólares por la atención hospitalaria y 500 dólares adicionales por el traslado en ambulancia. “La factura del hospital eran más de siete mil dólares. Y la ambulancia que a mis amigos les dio por llamar, me salió por más de quinientos dólares”, detalló.

Tatiana Arévalo, migrante colombiana, debió pagar 7.500 dólares tras sufrir un infarto en Nueva Jersey - crédito @tatyarevalo/ Instagram

El impacto económico de esta emergencia resultó abrumador. La suma de 7.500 dólares (más de 29 millones de pesos colombianos) representa una carga financiera considerable para cualquier trabajador, pero se vuelve aún más crítica para quienes, como Arévalo, carecen de seguro médico y deben cubrir los gastos íntegramente.

La situación de Arévalo no es aislada. Muchos migrantes llegan a Estados Unidos sin información suficiente sobre el sistema de salud, lo que los expone a riesgos tanto médicos como económicos. El acceso a la cobertura médica en el país depende de factores como el estatus migratorio, los ingresos y el estado de residencia. La falta de conocimiento sobre estas condiciones puede llevar a que los recién llegados enfrenten emergencias sin protección, como le ocurrió a la joven colombiana. “Por trabajar más de catorce horas diarias sufrí un infarto”, advirtió en su testimonio, subrayando la importancia de tomar precauciones antes de que ocurra una emergencia.

Alternativas de seguro médico para migrantes en Estados Unidos

Existen alternativas de cobertura médica para migrantes en Estados Unidos. Para quienes cuentan con estatus legal, el Mercado de Seguros Médicos (conocido como Obamacare) permite la inscripción a través de healthcare.gov o portales estatales.

La joven dejó algunos tips
La joven dejó algunos tips para que otros migrantes tengan en cuanta en caso de tener alguna emergencia en EE. UU. - crédito @tatyarevalo/ Instagram

Los residentes permanentes con más de cinco años en el país pueden acceder a Medicaid, un programa estatal gratuito o de bajo costo. Aquellos que no cumplen con estos requisitos pueden recurrir a clínicas comunitarias, presentes en algunas ciudades, que ofrecen servicios a bajo costo o programas especiales para extranjeros, incluidos los indocumentados.

Además, hay compañías privadas que brindan seguros médicos para quienes no califican para subsidios gubernamentales. “No te quedes sin seguro médico en Estados Unidos. Hay seguros médicos desde cero dólares para inmigrantes dependiendo los ingresos que la persona tenga en el año”, recomendó Arévalo.

Arévalo dejó en la descripción de su post una serie de recomendaciones para que los migrantes en Estados unidos tomen en cuenta en caso de una emergencia e incluso tips para mantener una buena salud.

Arévalo advirtió de los altos
Arévalo advirtió de los altos costos que tiene la salud en este país para que los migrantes lo tengan en cuenta - crédito @tatyarevalo/ Instagram

“No te excedas trabajando en USA de tal forma que termines acabando con tu vida (yo cometí ese error y si te sirve mi testimonio no lo repitas”, “No llames una ambulancia en USA (Son empresas privadas y estas por lo general NO las cubre ningún seguro y su servicio es súper costoso) obvio todo dependerá de tu nivel de emergencia si toca, toca!“, ”Haz actividad física, intenta hacer al menos 30 minutos de ejercicio cada día, así sea caminar", son las recomendaciones de la influencer.

Temas Relacionados

Tatiana Arévalomigrante Estados UnidosSeguro médico migrante Estados Unidosatención médica en EE. UUemergencia médica USAColombia-Noticias

Más Noticias

Gracias a una app desarrollada por Migración Colombia, víctima de red de trata de personas que era explotada sexualmente en República Dominicana fue rescatada

Con LibertApp, que permite denunciar casos de trata de personas mediante un botón de pánico, la mujer colombiana fue ubicada en Santodomingo

Gracias a una app desarrollada

Luna nueva y eclipse solar: así será el calendario lunar de esta semana desde Colombia

Mira al cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Luna nueva y eclipse solar:

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

El humorista Nelson Polanía organizó un encuentro para recordar a Fabiola Posada, compartiendo con sus seguidores cómo ha transformado el dolor en un tributo de humor y cariño a su esposa

Así fue como Polilla se

La Policía de Bogotá publicó el cartel de los más buscados

La campaña oficial busca que la comunidad se convierta en un actor clave en la identificación y denuncia de los criminales para poder capturarlos

La Policía de Bogotá publicó

Resultados El Dorado Mañana del 19 de septiembre: conozca la combinación ganadora

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Polilla se

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

Filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: expertos advierten los problemas para la salud mental por este tipo de acciones

Carolina Sabino colapsó por reto en ‘Masterchef Celebrity’: “No sé hacer esto, no sirvo”

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: “Las prepas están muy alzadas”

Joven que fue atacada por dos vendedoras ambulantes por un espacio en la calle en Bogotá contó toda la historia: “Es que usted se pasó de la línea”

Deportes

Falcao reveló el top-3 de

Falcao reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos