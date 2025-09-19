Influencer colombiana vivió grave quebranto de salud en EE. UU. que casi termina con su vida: advirtió a otros migrantes sobre los altos costos de la salud en este país

Tatiana Arévalo, quien emigró en busca de mejores oportunidades, sufrió un infarto y debió pagar US$7.500 por atención hospitalaria y ambulancia, evidenciando los riesgos del sistema de salud estadounidense para extranjeros - crédito @tatyarevalo/ Instagram

Un infarto inesperado transformó la vida de Tatiana Arévalo, una migrante colombiana en Nueva Jersey, al enfrentarla a los elevados costos de la atención médica en Estados Unidos sin contar con seguro médico.

Tras una jornada laboral que superó las catorce horas, Arévalo sufrió una emergencia cardíaca y, al despertar en una ambulancia rumbo al hospital, se encontró con una factura total de 7.500 dólares, una suma que ilustra los riesgos económicos y de salud que afrontan quienes desconocen el funcionamiento del sistema sanitario estadounidense.

La historia de Arévalo comenzó con la búsqueda de mejores oportunidades laborales para sostener a su familia. Sin embargo, la presión de largas jornadas laborales terminó por afectar su salud.

“A mí se me empiezan a torcer los dedos, dejo de sentir mis manos, me empieza un hormigueo en los brazos, empiezo a sentir una dificultad para respirar, una gran opresión en mi pecho, como mucho son en mi corazón y cuando menos pienso, me despierto en una ambulancia que me está llevando camino hacia el hospital en New Jersey”, relató.

La joven permaneció internada una noche, sometida a diversos procedimientos médicos, y al recibir el alta, debió asumir el pago de 7.000 dólares por la atención hospitalaria y 500 dólares adicionales por el traslado en ambulancia. “La factura del hospital eran más de siete mil dólares. Y la ambulancia que a mis amigos les dio por llamar, me salió por más de quinientos dólares”, detalló.

Tatiana Arévalo, migrante colombiana, debió pagar 7.500 dólares tras sufrir un infarto en Nueva Jersey - crédito @tatyarevalo/ Instagram

El impacto económico de esta emergencia resultó abrumador. La suma de 7.500 dólares (más de 29 millones de pesos colombianos) representa una carga financiera considerable para cualquier trabajador, pero se vuelve aún más crítica para quienes, como Arévalo, carecen de seguro médico y deben cubrir los gastos íntegramente.

La situación de Arévalo no es aislada. Muchos migrantes llegan a Estados Unidos sin información suficiente sobre el sistema de salud, lo que los expone a riesgos tanto médicos como económicos. El acceso a la cobertura médica en el país depende de factores como el estatus migratorio, los ingresos y el estado de residencia. La falta de conocimiento sobre estas condiciones puede llevar a que los recién llegados enfrenten emergencias sin protección, como le ocurrió a la joven colombiana. “Por trabajar más de catorce horas diarias sufrí un infarto”, advirtió en su testimonio, subrayando la importancia de tomar precauciones antes de que ocurra una emergencia.

Alternativas de seguro médico para migrantes en Estados Unidos

Existen alternativas de cobertura médica para migrantes en Estados Unidos. Para quienes cuentan con estatus legal, el Mercado de Seguros Médicos (conocido como Obamacare) permite la inscripción a través de healthcare.gov o portales estatales.

La joven dejó algunos tips para que otros migrantes tengan en cuanta en caso de tener alguna emergencia en EE. UU. - crédito @tatyarevalo/ Instagram

Los residentes permanentes con más de cinco años en el país pueden acceder a Medicaid, un programa estatal gratuito o de bajo costo. Aquellos que no cumplen con estos requisitos pueden recurrir a clínicas comunitarias, presentes en algunas ciudades, que ofrecen servicios a bajo costo o programas especiales para extranjeros, incluidos los indocumentados.

Además, hay compañías privadas que brindan seguros médicos para quienes no califican para subsidios gubernamentales. “No te quedes sin seguro médico en Estados Unidos. Hay seguros médicos desde cero dólares para inmigrantes dependiendo los ingresos que la persona tenga en el año”, recomendó Arévalo.

Arévalo dejó en la descripción de su post una serie de recomendaciones para que los migrantes en Estados unidos tomen en cuenta en caso de una emergencia e incluso tips para mantener una buena salud.

Arévalo advirtió de los altos costos que tiene la salud en este país para que los migrantes lo tengan en cuenta - crédito @tatyarevalo/ Instagram

“No te excedas trabajando en USA de tal forma que termines acabando con tu vida (yo cometí ese error y si te sirve mi testimonio no lo repitas”, “No llames una ambulancia en USA (Son empresas privadas y estas por lo general NO las cubre ningún seguro y su servicio es súper costoso) obvio todo dependerá de tu nivel de emergencia si toca, toca!“, ”Haz actividad física, intenta hacer al menos 30 minutos de ejercicio cada día, así sea caminar", son las recomendaciones de la influencer.