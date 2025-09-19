Colombia

Este fue el operativo del que Petro se mostró orgulloso en redes: incautaron 1.3 toneladas de marihuana en Pitalito, Huila

Durante un operativo en una carretera del sur del Huila, soldados y policías decomisaron más de una tonelada de drogaque iba destinada al tráfico internacional, según confirmó el Ejército Nacional

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El operativo conjunto permitió descubrir
El operativo conjunto permitió descubrir la droga, valorada en más de 800 millones de pesos, con destino potencial a Brasil y frenar una operación que buscaba triplicar ganancias del tráfico ilícito - crédito Ejército Nacional de Colombia

Militares del Batallón Magdalena y la Policía Nacional decomisaron 1,3 toneladas de marihuana ocultas en un furgón en la vía entre Cauca y el sur de Huila.

El operativo, según informó el Ejército Nacional, representa un golpe al tráfico de estupefacientes en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha acción uniformada fue objeto de celebración por parte de Gustavo Petro, que en sus redes sociales utilizó la operación para confirmar resultados de su proyecto político y afirmar que seguirá con iniciativas como la “sustitución voluntaria de cultivos”.

“La incautación de sustancias, la sustitución voluntaria de cultivos, la monopolización de la compra del oro extraído y la persecución internacional de bienes de los capos en el mundo son políticas que ampliaremos y fortaleceros”, escribió el mandatario.

Gustavo Petro usó el operativo
Gustavo Petro usó el operativo para reafirmar su política de acción contra los cultivos ilícitos - crédito @petrogustavo/X

El operativo

Las autoridades revelaron que la sustancia ilícita fue hallada tras un registro detallado en un vehículo de carga en el sector de la vereda Versalles, zona rural de Pitalito.

Tropas de la Novena Brigada, apoyadas por uniformados de Policía Huila, identificaron una pared falsa en la parte delantera del automotor, donde encontraron 15 lonas repletas de marihuana.

La droga, avaluada en más de ochocientos millones de pesos y que corresponde a unas 1,2 millones de dosis, tenía como destino el mercado internacional, principalmente Brasil.

1,3 toneladas de marihuana incautadas - crédito @DirectorPolicia/X

De acuerdo con el informe del Ejército Nacional, el conductor del vehículo, quien transitaba por la ruta Popayán-Florencia, fue capturado y puesto a disposición de la justicia por presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El operativo formó parte de los controles viales realizados en los corredores que comunican el departamento del Cauca con el sur del Huila, como parte de la estrategia para frenar el avance del narcotráfico y limitar las fuentes de financiación de grupos armados ilegales.

La incautación permitió frenar el intento de triplicar el valor del cargamento mediante su envío hacia el exterior, resaltó el Ejército Nacional en su comunicado.

Esto es lo que incautaron
Esto es lo que incautaron las autoridades - crédito Ejército Nacional

Las autoridades, así como el presidente Petro, reiteraron que continuarán intensificando los controles y las operaciones coordinadas para contrarrestar el transporte de drogas ilícitas en la región y fortalecer la seguridad en los principales corredores viales.

Autoridades incautan casi tres toneladas de cocaína en operativos marítimos y portuarios en el Valle del Cauca

La Armada de Colombia y la Policía Nacional decomisaron cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína en una serie de operativos realizados en aguas del Pacífico y en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

Estas acciones, detalladas en un reporte periodístico de El Tiempo, incluyeron la interceptación de una lancha rápida y la revisión de un contenedor de carga proveniente de Uruguay.

En una primera operación, miembros de la Armada Nacional detectaron por radar una embarcación sospechosa tipo GoFast navegando frente a las costas de Bahía Málaga, dentro de la jurisdicción de Valle del Cauca.

Este fue el material ilícito
Este fue el material ilícito incautado - crédito Policía Valle del Cauca

Según la información difundida por el medio mencionado, la persecución marítima duró más de una hora e incluyó el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida desde la estación de Guardacostas de Buenaventura. Al notar la presencia de los uniformados, los tres tripulantes de nacionalidad colombiana realizaron maniobras evasivas y arrojaron bultos al mar.

Tras recuperar 51 bultos y efectuar pruebas de identificación preliminar, las autoridades confirmaron el hallazgo de 990 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Tanto el material incautado como los detenidos fueron trasladados a tierra para los procedimientos judiciales, reportaron las autoridadeas.

La Armada Nacional, a su vez, precisó que con este decomiso se evitó la distribución de más de dos millones de dosis y un ingreso potencial de 47 millones de dólares a las estructuras delictivas.

Las autoridades reiteraron que las labores de control y vigilancia continuarán en la zona portuaria y marítima del Pacífico colombiano, con el objetivo de debilitar las redes delictivas y fortalecer la seguridad regional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroOperativo militarMarihuanaCargamentoColombia-Noticias

Más Noticias

Amor y amistad en Colombia: Diez canciones de moda para dedicar en esta fecha

La música, como siempre, se convierte en un puente ideal para poner en palabras y melodías lo que a veces cuesta decir: aquí, una lista de recomendaciones recientes

Amor y amistad en Colombia:

Incendio en estación de Policía en Funza | La séptima víctima fue condenada y tenía como destino final la cárcel La Picota, en Bogotá

Uno de los nombres claves en la investigación que se adelanta es el de José Fernando Rodríguez Lesmes, que se oponía a ser trasladado a la prisión

Incendio en estación de Policía

Conozca los carros usados más confiables y económicos para dar el primer paso hacia su primer ‘carrito’

Renault Logan, Chevrolet Spark y Kia Picanto Ion se destacan en el mercado de carros usados por su economía, facilidad de mantenimiento y confiabilidad, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan su primer vehículoa

Conozca los carros usados más

Influencer colombiana vivió grave quebranto de salud en EE. UU. que casi termina con su vida: advirtió a otros migrantes sobre los altos costos de la salud en este país

La presión de largas jornadas laborales y la falta de información sobre el sistema en Estados Unidos le jugaron una mala pasada a una colombiana radicada en este país

Influencer colombiana vivió grave quebranto

Karen Sevillano les hizo contundente reclamo a exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Con frases irónicas, la presentadora de ‘El After Show’ instó a las celebridades a dejar las polémicas y mirar hacia adelante, justo cuando la atención del público sigue en las controversias tras el ‘reality’

Karen Sevillano les hizo contundente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Polilla se

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

Filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: expertos advierten los problemas para la salud mental por este tipo de acciones

Carolina Sabino colapsó por reto en ‘Masterchef Celebrity’: “No sé hacer esto, no sirvo”

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: “Las prepas están muy alzadas”

Joven que fue atacada por dos vendedoras ambulantes por un espacio en la calle en Bogotá contó toda la historia: “Es que usted se pasó de la línea”

Deportes

James Rodríguez sigue siendo un

James Rodríguez sigue siendo un dolor de cabeza para el Club León: el volante colombiano se lesionó y no jugará ante Tijuana por la Liga MX

Falcao se metió en nueva polémica: reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”