Colombia

Por Día del Amor y la Amistad, Acueducto de Bogotá revivió campaña relacionada con preservativos: “Que el amor no contamine”

Regresa la campaña “que el amor no contamine”, porque perservativo puede tardar hasta un siglo en desintegrarse, explicó la gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Los condones son los principales
Los condones son los principales objetos que se encuentran en las labores de limpieza en alcantarillados por parte de los funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - crédito Eaab

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) reactivó la campaña “Que el amor no contamine” durante septiembre de 2025, por la celebración del Día del Amor y la Amistad, que se celebrará este fin de semana.

La campaña tiene un objetivo: informar a la ciudadanía sobre el impacto de arrojar productos de un solo uso, como condones, toallitas húmedas, toallas higiénicas y tampones, en el sistema de alcantarillado de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos de la Eaab, la campaña se implementa en febrero, junio, septiembre y diciembre, coincidiendo con celebraciones como San Valentín, el mes del Orgullo Lgbt+, Amor y Amistad, y las fiestas de fin de año.

La empresa reportó que en estas fechas se incrementa el taponamiento del sistema de alcantarillado, especialmente en zonas cercanas a moteles y lugares de ocio nocturno, debido a la disposición inadecuada de los preservativos.

crédito Eaab
crédito Eaab

Las toneladas de basura recolectada por la Eaab reflejan el impacto de esta práctica

En lo que va de 2025, la Eaab informó que se han retirado 160 toneladas de residuos sólidos de las rejillas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Salitre, entre los que se encontraron miles de condones.

La gerente de la entidad, Natasha Avendaño García, señaló que un condón puede tardar hasta un siglo en desintegrarse y que su disposición incorrecta puede afectar tanto los sistemas internos de las viviendas como el de la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, en 2024 los operarios retiraron 118.000 toneladas de residuos sólidos de todo el sistema de alcantarillado de Bogotá.

La campaña contempló actividades en espacios públicos como la carrera Séptima con avenida Jiménez, la avenida Primero de mayo, la zona T, el Parque de los Hippies y la ciclovía de la carrera Séptima.

crédito Eaab
crédito Eaab

En estas jornadas, funcionarios de la Eaab y de Aguas de Bogotá entregarán preservativos y material informativo, además de realizar actividades pedagógicas sobre el cuidado del sistema de alcantarillado.

Por último y para 2025, la Eaab destinó $31.000 millones al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad, de los cuales ya se han invertido $15.000 millones.

Hasta la fecha, la empresa reportó el retiro de más de 70.000 toneladas de residuos sólidos de todo el sistema.

Temas Relacionados

Amor y amistad 2025Día del amor y amistad ColombiaAmor y amistad en Colombia 2025Invitación a no tirar condonesEmpresa Acueducto y Alcantarillado de BogotáQue el amor no contamineToallitas húmedasToallas higiénicasTamponesCelebración del Día del Amor y la AmistadMotelesZonas de baresColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía desmintió que haya abandonado la investigación contra ‘Satanás’, cabecilla del Tren de Aragua

Aunque José Manuel Vera fue capturado hace más de un año, sigue sin ser condenado y el proceso en su contra estaría estancado

Fiscalía desmintió que haya abandonado

Resultados del Sinuano Día 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día 19

Armando Benedetti se fue contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez por nuevas pruebas sobre la Reforma Pensional: “Por capricho”

La controversia por la iniciativa del Gobierno se intensificó luego de que la Corte Constitucional solicitara nuevos documentos para evaluar su trámite, en medio de los llamados de la oposición a declararla inconstitucional

Armando Benedetti se fue contra

Resultados del Chontico Día 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados del Chontico Día 19

Alcaldía de Medellín destina 600 millones para innovación de empresas en turismo: así puede aplicar

Empresas del sector podrán acceder a asesoría y formación en áreas clave, para mejorar la calidad de los servicios

Alcaldía de Medellín destina 600
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Modelo trans desmintió a Yina

Modelo trans desmintió a Yina Calderón y a La Toxi Costeña sobre supuesto video de contenido para adultos con José Rodríguez: “Mándemelo y ganamos plata”

DJ Marcela Reyes pide ayuda para dar con el paradero de su expareja B-King: esta es la publicación que realizó

La presentadora de Noticias Caracol Claudia Lozano está en una UCI tras una cirugía de emergencia: esto se sabe

Esta sería la nueva novia de Westcol: se viralizaron fotos en las que aparecen en romántica actitud

Polilla le hizo sentido homenaje a la Gorda Fabiola en el aniversario de su muerte: “El dolor va mutando y va cambiando”

Deportes

James Rodríguez sigue siendo un

James Rodríguez sigue siendo un dolor de cabeza para el Club León: el volante colombiano se lesionó y no jugará ante Tijuana por la Liga MX

Falcao se metió en nueva polémica: reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”