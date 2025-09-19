Por Día del Amor y la Amistad, Acueducto de Bogotá revivió campaña relacionada con preservativos: “Que el amor no contamine”

Los condones son los principales objetos que se encuentran en las labores de limpieza en alcantarillados por parte de los funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - crédito Eaab

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) reactivó la campaña “Que el amor no contamine” durante septiembre de 2025, por la celebración del Día del Amor y la Amistad, que se celebrará este fin de semana.

La campaña tiene un objetivo: informar a la ciudadanía sobre el impacto de arrojar productos de un solo uso, como condones, toallitas húmedas, toallas higiénicas y tampones, en el sistema de alcantarillado de la ciudad.

Según datos de la Eaab, la campaña se implementa en febrero, junio, septiembre y diciembre, coincidiendo con celebraciones como San Valentín, el mes del Orgullo Lgbt+, Amor y Amistad, y las fiestas de fin de año.

La empresa reportó que en estas fechas se incrementa el taponamiento del sistema de alcantarillado, especialmente en zonas cercanas a moteles y lugares de ocio nocturno, debido a la disposición inadecuada de los preservativos.

Las toneladas de basura recolectada por la Eaab reflejan el impacto de esta práctica

En lo que va de 2025, la Eaab informó que se han retirado 160 toneladas de residuos sólidos de las rejillas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Salitre, entre los que se encontraron miles de condones.

La gerente de la entidad, Natasha Avendaño García, señaló que un condón puede tardar hasta un siglo en desintegrarse y que su disposición incorrecta puede afectar tanto los sistemas internos de las viviendas como el de la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, en 2024 los operarios retiraron 118.000 toneladas de residuos sólidos de todo el sistema de alcantarillado de Bogotá.

La campaña contempló actividades en espacios públicos como la carrera Séptima con avenida Jiménez, la avenida Primero de mayo, la zona T, el Parque de los Hippies y la ciclovía de la carrera Séptima.

En estas jornadas, funcionarios de la Eaab y de Aguas de Bogotá entregarán preservativos y material informativo, además de realizar actividades pedagógicas sobre el cuidado del sistema de alcantarillado.

Por último y para 2025, la Eaab destinó $31.000 millones al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad, de los cuales ya se han invertido $15.000 millones.

Hasta la fecha, la empresa reportó el retiro de más de 70.000 toneladas de residuos sólidos de todo el sistema.