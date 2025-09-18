Una mujer fue asesinada por un sicario que huyó sin dejar rastro en Sabanalarga: esto se sabe

La víctima se encontraba con otra mujer al momento de ser asesinada - crédito Colprensa / Redes sociales

Rosaura Esther Pacheco Villafañe, una joven de 22 años conocida entre sus allegados como La Mona, fue asesinada durante la tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025 en el parque Las Mariposas, ubicado en el barrio Villa Esperanza I etapa, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Según testigos y las primeras versiones oficiales, la víctima se encontraba acompañada de otra mujer en el momento en que un sicario descendió de una motocicleta, se acercó y le disparó varias veces sin mediar palabra, causándole la muerte de manera instantánea.

Tras el ataque, el agresor regresó rápidamente hasta donde lo esperaba un cómplice para huir juntos en la moto con rumbo desconocido, tomando la vía que conecta a ese municipio con Manatí. No obstante, el sonido de los disparos alertó a los habitantes del sector que salieron a la calle y encontraron el cuerpo de Rosaura tendido sobre uno de los senderos del parque.

El hecho generó conmoción entre los ciudadanos que rápidamente a las autoridades que, al llegar al lugar, acordonó la escena del crimen y realizó labores de documentación y recolección de testimonios.

Con el espacio acordonado, unidades de investigación de la Sijin y agentes de inteligencia de la Policía Nacional iniciaron operativos para recabar información relevante y dar con el paradero de los responsables. Producto de estas diligencias, las autoridades señalaron que la mujer presentaba un impacto de bala en la región occipital, lo que evidencia la letalidad y posible premeditación del ataque.

Si bien no se tiene pista alguna del sicario que le arrebató la vida a la joven, allegados a la víctima señalaron a las autoridades que en días previos al ataque, en redes sociales, circuló la información de que la pareja sentimental de la víctima también había sido asesinada. No obstante, esta versión está siendo objeto de verificación por parte de la Policía.

Como parte de las investigaciones, las autoridades buscan reconstruir y analizar el historial de Rosaura, así como su relación con la mujer con la que se encontraba en el momento que fue asesinada y los hechos que rodearon su noviazgo con la persona que, según allegados, fue también ultimada en extrañas circunstancias.

El homicidio generó alarma entre los residentes de Sabanalarga, que han visto cómo la violencia persiste en espacios públicos y a plena luz del día, como en este caso que sucedió en un parque frecuentado por familias y menores de edad. Por su parte, las autoridades hicieron el respectivo llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en la investigación y judicializar a los responsables del atentado.

Todavía no se han registrado capturas de sospechosos, la Policía del Atlántico aseguró que desplegó labores de campo e inteligencia para capturar al autor material e identificar las posibles motivaciones detrás de este acto.

La muerte de la mujer de 22 años se suma a las preocupantes cifras de homicidios y hechos de sicariato que afectan al municipio, poniendo en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección ciudadana en la región.

El panorama de seguridad en esa población de la Costa Caribe del país denota un escenario preocupante, dado que en lo que va de 2025, Sabanalarga ha enfrentado una fuerte escalada de homicidios, con al menos 14 personas asesinadas. Según la Policía, 12 de estos crímenes han sido catalogados como homicidios selectivos, mientras que los otros dos obedecen a hurtos y hechos de intolerancia.

La mayoría víctimas han perdido la vida en medio de disputas territoriales entre bandas criminales como Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo, quienes han intensificado la violencia selectiva y los ajustes de cuentas, sumiendo a la población en un clima de temor y zozobra