Colombia

Sindicatos de la Fiscalía denuncian un aumento exponencial en contratación a lo largo de la administración de Luz Adriana Camargo

Los funcionarios denunciaron que este tipo de cambios impactará la dinámica interna de la Fiscalía General de la Nación y el avance de las investigaciones

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Los sindicatos advirtieron que,
Los sindicatos advirtieron que, de vulnerarse el manual de funciones, se incurriría en una flagrante ilegalidad y desviación de poder, subrayando que la estabilidad laboral y el respeto a la trayectoria de los servidores públicos están en riesgo - crédito Luisa González/Reuters

El incremento de contratos por prestación de servicios en la Fiscalía General de la Nación generó inquietud entre los funcionarios, quienes advierten que la llegada de nuevos contratistas sin experiencia está desplazando a empleados de planta y alterando la estabilidad laboral en áreas clave.

Según los sindicatos de la entidad, la expansión de la planta en direcciones como la Jurídica fue abrupta, pasando de 90 a 170 funcionarios en menos de dos años, lo que provocó advertencias de traslado para algunos empleados, sin explicaciones claras más allá de la necesidad de abrir espacio a los recién incorporados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La preocupación central radica en que estos traslados no solo afectan la permanencia y el arraigo de los trabajadores, sino que desconocen la formación y experiencia acumulada por quienes desempeñan funciones ajustadas a sus perfiles profesionales. Los sindicatos advirtieron que, de vulnerarse el manual de funciones, se incurriría en una flagrante ilegalidad y desviación de poder, subrayando que la estabilidad laboral y el respeto a la trayectoria de los servidores públicos están en riesgo, explicaron a Semana.

Los funcionarios denunciaron que este
Los funcionarios denunciaron que este tipo de cambios impactará la dinámica interna de la Fiscalía General de la Nación y el avance de las investigaciones - crédito Fiscalía General de la Nación

En áreas como Jurídica, Planeación y Financiera, el aumento de contratos por prestación de servicios coincidió con amenazas de traslado de funcionarios a otras dependencias, incluso a unidades misionales, donde se desempeñan fiscales e investigadores. Esta situación fue interpretada por los empleados como una maniobra de las directivas para sortear la restricción legal que impide ampliar la planta de personal más allá de los cargos autorizados, recurriendo a la figura de la contratación por servicios para incorporar a personas recomendadas por los directores, conocidas como “cuotas de los directores”.

Los sindicatos remitieron un documento a la fiscal Luz Adriana Camargo solicitando explicaciones sobre la salida de servidores y la llegada de nuevos contratistas que, en muchos casos, solo cuentan con buenas referencias y carecen de experiencia relevante. En el escrito, los representantes sindicales expresaron: “Llama poderosamente la atención que esta decisión, que presumiblemente fue evaluada con anterioridad, haya sido comunicada a los servidores apenas en días pasados, sin mediar comunicación oficial por parte de su despacho o de la Dirección Ejecutiva, en consideración a la trascendencia y repercusiones de la misma y que, incluso, está en contravía de una de las banderas de esta administración: El respeto es la clave”.

Los sindicatos remitieron un documento
Los sindicatos remitieron un documento a la fiscal Luz Adriana Camargo solicitando explicaciones sobre la salida de servidores y la llegada de nuevos contratistas que, en muchos casos, solo cuentan con buenas referencias - crédito Luisa González/Reuters

El temor de los funcionarios se acentúa por la posibilidad de que quienes sean trasladados desde direcciones administrativas terminen en despachos de fiscales o en escenarios de investigación como el CTI, sin contar con la experiencia ni los requisitos mínimos para asumir esas responsabilidades. Según los sindicatos, la intención de las directivas sería enviar secretarios y empleados administrativos a cargos misionales, lo que implica un cambio radical en las funciones y responsabilidades, ya que pasarían de tareas financieras y secretariales a apoyar procesos judiciales complejos.

Este tipo de cambios, advirtieron los trabajadores, no solo impactará la dinámica interna de la Fiscalía y el avance de las investigaciones, sino que repercutirá en la atención a los ciudadanos, quienes deberán esperar a que los nuevos funcionarios se actualicen o se adapten a sus nuevas funciones, lo que podría retrasar los procesos judiciales y afectar la eficiencia institucional.

Denuncian que en la Fiscalía se estarían vendiendo archivos confidenciales de investigaciones clave por $200 millones

Una investigación periodística destapó un
Una investigación periodística destapó un esquema donde empleados de la Fiscalía facilitaron acceso a información reservada, permitiendo a investigados anticipar acciones judiciales y debilitando la lucha contra el lavado de activos - crédito Colprensa

Un escándalo de corrupción sacude a la Fiscalía General de la Nación en Colombia bajo la dirección de Luz Adriana Camargo.

Según revelaciones obtenidas por Semana, funcionarios de la entidad estarían implicados en la venta de expedientes reservados de investigaciones de alto perfil, aprovechando las debilidades del Modelo Único de Investigación Financiera (Muif).

Este esquema, que involucraría sumas de hasta $200 millones por cada expediente filtrado, pone en entredicho la integridad del sistema judicial y la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico.

De acuerdo con información recabada por el medio mencionado, el modus operandi del llamado “cartel de expedientes” consiste en traficar con documentos confidenciales de investigaciones clave, entregados en dispositivos USB a cambio de pagos millonarios.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la NaciónEscándalo FiscalíaLuz Adriana CamargoContratacionesMermeladaSindicatosColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Todas sin alcohol: estas son las bebidas más representativas de Colombia

Para resaltar la variedad del país, un informe menciona productos que se consumen fríos o calientes

Todas sin alcohol: estas son

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

El equipo nacional compuesto por 14 pedalistas, apuesta por una combinación de experiencia y juventud, con figuras emergentes que buscarán consolidar su protagonismo internacional

Egan Bernal lidera la delegación

Paola Holguín se defendió tras rumores que vinculan a su padre con el cartel de Medellín: “La misma cantaleta de siempre”

La senadora del Centro Democrático aseguró que a lo largo de su carrera política ha tenido como objetivo combatir el narcotráfico

Paola Holguín se defendió tras

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

Las declaraciones de la cantante abrieron espacio para que otras voces del ámbito nacional aportaran su visión sobre la decisión de la entidad

Marbelle se fue contra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Marbelle se fue contra la

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ proponen castigo a Luis Fernando Hoyos por su prolongada ausencia

Melissa Gate y Karina García protagonizaron intercambio de ataques en redes sociales: “Perra hocicona”

Paola Turbay respondió a Daniel Samper un comentario que le llegó al corazón a la exreina: “La mejor terapia del año”

Deportes

Atlético Nacional fracasaría con su

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en Quito

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

Así se transmitirían los partidos del mundial de 2026 en Colombia: solo un canal pasaría todos los juegos

En Colombia piden convencer a Cristhian Mosquera de jugar con la Tricolor: “Que lo llame Andrea Serna”