Procuraduría revocó la suspensión contra Alfredo Saade por caso de pasaportes

Durante el cierre de la jornada del 17 de septiembre de 2025, se conoció la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación, que deja sin efecto la suspensión de Alfredo Saade —exjefe de despacho presidencial—, que se hizo efectiva el 19 de agosto de 2025 y que duraría por tres meses.

La determinación, que fue divulgada por el mismo Saade en sus redes sociales, fue considerada como una reivindicación. Con su perfil, el ahora precandidato a la Presidencia comunicó en su cuenta de X que la medida “quedó sin efectos jurídicos y carece hoy de toda validez”.

La suspensión provisional respondía a señalamientos de “presuntas conductas indebidas” y extralimitación de funciones en el proceso de expedición de pasaportes en Colombia.

La Procuraduría detalló que investigaciones internas apuntaban a que el exfuncionario habría provocado retrasos en la entrega de pasaportes y ejercido presiones para la firma de un convenio entre la Imprenta Nacional y una entidad de Portugal.

En su defensa, Alfredo Saade argumentó en su declaración pública que desde el 1 de septiembre “se siguen entregando los pasaportes a los colombianos y en ningún momento se han dejado de entregar”, en alusión directa a los hechos investigados por la Procuraduría.

Sostuvo en sus redes sociales un mensaje para el presidente Petro, en el que confirmó la revocatoria a la suspensión que, a sus ojos, y “a todas luces pareció mas un acto político que jurídico. En consecuencia, la medida quedó sin efectos jurídicos y carece hoy de toda validez. Esta decisión confirma lo que siempre he sostenido: no me aferro a los cargos ni a los privilegios, porque mi compromiso es con el país, con el poder popular y con la transparencia en el servicio público”.

Agregó, en su publicación que “estoy dispuesto a comparecer en los escenarios que correspondan y a demostrar, con hechos y en derecho, que no he incurrido en falta disciplinaria alguna”.

Incluso, dijo que su trayectoria política y su actuar en el campo “son prueba de ello”. De la misma manera afirmó que tras la decisión puede “continuar con mi frente en alto como la he mantenido a lo largo de ni vida y de mi ejercicio profesional. Con Dios siempre se gana, jamás se pierde”.

Tras la imposición de la sanción inicial, Saade dirigió críticas hacia Armando Benedetti, actual Ministro del Interior, a quien señaló como responsable de estar detrás de la medida disciplinaria impulsada por el órgano de control.

Durante el período en que estuvo vigente la suspensión, el caso de Saade permaneció en el centro del debate sobre los límites de las funciones administrativas en la expedición de documentos oficiales, así como sobre la transparencia en la toma de decisiones respecto a alianzas internacionales como la concertada con Portugal.

La acción disciplinaria contra Saade Vergel no se limitó a su persona. El organismo de control también había abierto, desde el 9 de julio de 2025, una investigación que incluyó a los excancilleres Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Sarabia Torres.

Saade alistó su candidatura tras suspensión

A tan solo dos semanas de su abrupta salida de la Presidencia de la República, Saade anunció que sería precandidato presidencial en la consulta del Pacto Histórico para las elecciones de 2026.

El autodenominado pastor, frustrado tras no ser designado embajador en Brasil debido al rechazo del Gobierno de ese país, aseguró que consultó con el presidente Gustavo Petro antes de oficializar su aspiración: “Lucharé en la calle como lo sé hacer para lograr ganarme aún más el favor del pueblo y ser elegido en octubre como candidato a la Presidencia”.

En su lanzamiento, Saade endureció sus propuestas, y declaró que promovería una Asamblea Nacional Constituyente “que permita el regreso de Petro reelegido”, así como la regulación de los medios de comunicación, el cierre de la Procuraduría y una postura independiente frente a los empresarios.

Manifestó, además, que el Congreso “tendrá que trabajar de frente con el pueblo o será cerrado” y prometió acabar con la corrupción estatal y el narcotráfico vinculado a mafias políticas.