Petro confrontó a Donald Trump tras la descertificación: “Yo he incautado cuatro veces más droga que su amigo Uribe”

El presidente colombiano defendió su política antidrogas con cifras récord de incautaciones en 2024 y cuestionó el enfoque de EE. UU. hacia los campesinos cultivadores

Daniella Mazo González

El mandatario también aprovechó para criticar la política antidrogas que, a su juicio, se enfocó durante décadas en atacar a los campesinos, sin resolver de fondo el problema - crédito Ovidio González/Presidencia

En medio de un encendido pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje directo a Donald Trump y lo comparó con el expresidente Álvaro Uribe. El jefe de Estado colombiano aseguró que durante su mandato se lograron cifras récord en incautaciones de droga, muy por encima de las que se registraron en gobiernos anteriores.

Petro presentó los resultados de su administración y sostuvo que en 2024 las autoridades decomisaron 889 toneladas de narcóticos, una cifra nunca alcanzada en el país. Según dijo, en otras gestiones las incautaciones fueron menores, 746, 659, 428 y 413 toneladas, respectivamente. Y remató con un dardo directo: “Era de menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre 2002 y 2014. Yo cuatro veces más que su amigo Uribe, señor Trump”.

El mandatario también aprovechó para criticar la política antidrogas que, a su juicio, se enfocó durante décadas en atacar a los campesinos, sin resolver de fondo el problema. “Mi orden no fue quemarle la casa a los campesinos, Trump. No ordene eso porque es injusto. Usted tiene mucha fortuna, el campesino de Colombia vive en la pobreza. Así no se resuelve el problema de las drogas”, afirmó.

El presidente insistió en que la estrategia debe concentrarse en perseguir a los narcotraficantes y no en criminalizar a los pequeños cultivadores. “Se resuelve incautándole a los narcotraficantes, que no son los campesinos. Y esto lo sostendré durante toda mi intervención con pruebas”, enfatizó.

Con este discurso, Petro no solo defendió su gestión frente a la comunidad internacional, sino que además desafió abiertamente a Trump y a sectores políticos en Colombia que cuestionaron su política antidrogas.

Noticia en desarrollo...

