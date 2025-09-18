Colombia

Pantera, de ‘La casa de los famosos’, no dudó en despacharse en elogios a Amparo Grisales: “Está mejor que muchas de 20 años”

El creador de contenido y deportista exaltó la belleza de la diva colombiana, pues a sus 69 años porque “se conserva mucho mejor que otras mujeres”

El exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' se despachó en elogios por Amparo Grisales - crédito @emfuror_/Ig

Uno de los temas que despierta interés en los colombianos y seguidores de la carrera de Amparo Grisales es cómo hace la actriz y jurado de Yo me llamo para conservarse radiante frente a las cámaras, después de casi cinco décadas en la televisión y con 70 años de edad.

Y es que los comentarios sobre la vitalidad como belleza de la nacida en Manizales no pasan desapercibidos, llevándola incluso a ser motivo de memes en redes sociales, pues algunos afirman que tiene un pacto para verse menor de lo que aparenta su edad.

Este fue el caso de Pantera, exparticipante de La casa de los famosos, que se despachó en elogios por la actriz.

Amparo Grisales, jurado de 'Yo
Amparo Grisales, jurado de 'Yo me llamo' arremetió contra seguidores que juzgaron su relación sentimental - crédito cortesía Caracol Televisión

El modelo y deportista no dudó en afirmar que la llamada “diva” de los colombianos se ve mucho mejor que algunas jóvenes de 20 años, que tienen que recurrir a un sinfín de tratamientos para verse llamativas e interesantes:

Nojoda Amparo. ¿Ah? ¿Qué dice, Marino? Yo no-- yo no la perdono. Yo me caso con Amparo. Amparo está mejor que un poco de peladita de veinte años. Mírala, ¿ves? 68 años y está hermosa”, indicó inicialmente.

Pero ahí no terminó la intervención de Pantera en redes sociales, pues entre risas aseguró que incluso llegaría al altar con Amparo y, aunque la medicina no se los permita, “¡Uuuh, chacho! No la perdono. Me caso y le hago cinco hijos de una vez. Cinco panteritas de una vez. ¿Ah? Amparo está bien bonita todavía. ¡Uyaa!”, concluyó el exparticipante del reality del Canal RCN.

Pantera envió contundente mensaje después
Pantera envió contundente mensaje después de conocer el caso de Darwin Beltrán - crédito @pantera05_oficial / Instagram

Como era de esperarse, la reacción de los seguidores de Pantera que vieron el video replicado en cuentas de entretenimiento no dudaron en pronunciarse, con mensajes de los cuales destacan: “Cualquiera quisiera estar así a la edad de Amparo, la verdad. Pero los 5 hijos si ya toca que los adopte😂😂”; “jodaaa Pante, andas ganoso de Amparito, pero es verdad, es una mujer hermosa”; “en eso tiene razón, se ve mucho mejor que otras que tienen el cuerpo macheteado”, entre otros.

Imagen de ‘La diva de Colombia’ para estafar

No obstante, la exposición mediática de Grisales también la mantiene vulnerable ante riesgos asociados al uso indebido de su imagen. Aunque no se caracteriza por ser especialmente activa en redes sociales, la actriz optó por pronunciarse enfáticamente debido al surgimiento de una situación que afecta tanto a su reputación como a la seguridad de sus seguidores.

En un mensaje directo y
En un mensaje directo y puntual, Amparo Grisales expresó su preocupación ante el fenómeno de las estafas digitales - crédito @Amparo_Grisales / X

En los últimos días, la actriz alertó sobre el uso de su nombre y su imagen en campañas fraudulentas que prometen resultados milagrosos mediante productos para la “eterna juventud” y supuestos tratamientos contra la hipertensión, comercializados en plataformas como Facebook.

En un mensaje directo y puntual, Amparo Grisales expresó su preocupación ante el fenómeno de las estafas digitales: “No promuevo productos para la eterna juventud, ni para la hipertensión, ni para tanta basura de estafadores que usan inteligencia artificial para robar la imagen de los que hemos construido una imagen con trabajo y disciplina. Generalmente, es en Facebook, no solo te roban el dinero, es peligroso que te estén dañando la salud con productos que son veneno y engaño. Cuando represente un producto lo verán en mis redes y serán productos de alta calidad. Qué no te engañen. Gracias. Un abrazo”.

Más allá del impacto económico para quienes resultan estafados, Grisales resaltó la gravedad de comercializar productos sin respaldo científico, capaces de poner en peligro la vida de los consumidores. Algunos recordaron cuando ofreció un producto con resveratrol para promover la eterna juventud y les parece curioso que ahora lance este tipo de alertas.

