Estos son los famosos que celebrarán amor y amistad por primera vez en 2025: Karina García, Altafulla, Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes, entre las nuevas parejas de este año

Cantantes, modelos, deportistas, actores y otros famosos colombianos iniciaron una relación en los últimos meses, presumiendo su relación en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Blessd confirmó su relación con Manuela QM en una transmisión en vivo - crédito @manuelaqm__/Instagram

Este fin de semana, el 20 y 21 de septiembre, se celebrará en Colombia el Día de Amor y Amistad, una de las fechas más esperadas por parejas y amigos en todo el país.

Para algunos famosos nacionales, la jornada tendrá un significado especial: será la primera vez que disfruten esta tradición junto a nuevas parejas, luego de haber iniciado recientemente relaciones amorosas que los han puesto en el centro de la atención mediática.

Yaya Muñoz y Jose Rodríguez iniciaron su relación en La casa de los famosos 2025

La relación entreYaya MuñozyJosé Rodríguezse consolidó en las cámaras de La casa de los famosos Colombia en 2025. Desde los primeros días en el reality, ambos mostraron una conexión especial que no pasó desapercibida para sus compañeros ni para la audiencia.

Según relataron después de salir del programa, la atracción fue inmediata. José definió su experiencia como “amor a primera vista” y Yaya reconoció que, al verlo ingresar, pensó: “Este hombre me va a robar miradas”.

La pareja inició su relación en La casa de los famosos - crédito @joserodriguezcof/Instagram

Ambos han relatado en entrevistas que no buscaban una relación amorosa dentro del programa, pero reconocen que la convivencia y la espontaneidad generaron una conexión genuina. En la actualidad, continúan compartiendo momentos juntos, como entrenamientos y publicaciones en redes, y han defendido su relación frente a quienes dudaban de su autenticidad.

Karina y Altafulla tuvieron un inicio de relación cuestionado

La relación entre Andrés Altafulla yKarina García surgió en el transcurso de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Su cercanía se hizo evidente desde los primeros días del reality y se formalizó ante el público tras un baile durante una prueba de presupuesto, momento que culminó en un beso y marcó oficialmente el inicio de su vínculo sentimental.

Al finalizar la participación de ambos en el programa, Karina García y Andrés Altafulla decidieron continuar su historia fuera del entorno de competencia. Para junio de 2025, la pareja celebró su segundo mes de relación y compartió que ya se decían “te amo”, mostrando la consolidación de su relación a pesar de las ocupaciones y los nuevos retos del día a día en el exterior.

Karina y Altafulla continúan en una relación pese a los atropellos del inicio - crédito @altafulla / Instagram

En agosto de 2025,Karina García abordó en redes sociales los rumores sobre una eventual separación y confirmó que su relación conAndrés Altafullacontinúa sólida. Expresó su orgullo por él y afirmó que, pese a los comentarios y desafíos, el vínculo permanece firme y estable.

Jorge Rausch presumió a su nueva novia

El chef colombiano Jorge Rausch, reconocido jurado de MasterChef Celebrity, inició una nueva relación sentimental en 2025 con Alejandra Rosales, destacada DJ y productora musical.

La pareja hizo pública su relación en julio de este año, luego de que Rausch compartiera en redes sociales una fotografía junto a Rosales desde un rooftop en Panamá, acompañada de emojis que evidenciaron la cercanía entre ambos.

Alejandra Rosales, la nueva pareja del chef colombiano, ha participado en festivales nacionales e internacionales de música electrónica - crédito @jorge.rausch/ Instagram

Alejandra Rosaleses originaria de Bucaramanga y tiene más de una década trabajando en la escena electrónica. Ha participado en festivales como Estéreo Picnic, Baum Festival y Kannibal Fest en Berlín, y ha compartido escenarios con figuras como Tiesto, Amelie Lens y Nina Kraviz.

Blessd también estrenó amor en 2025

El cantante colombiano Blessd confirmó públicamente su relación con la influencer y empresaria Manuela QM en agosto de 2025, luego de una transmisión en vivo en la que habló abiertamente sobre su situación sentimental.

Durante la conversación, el reguetonero expresó sentirse agradecido “con Dios por la pareja con la que estoy en este momento” y bromeó asegurando que están “casados por la iglesia, prácticamente”, en referencia a la estabilidad que vive junto a Manuela QM.

El cantante ha presumido su nuevo amor con Manuela QM - crédito @manuelaqm__/Instagram

La relación de Blessd con Manuela QM no ha estado exenta de polémicas, distanciamientos y reconciliaciones. Desde su inicio en 2023, ambos han sido protagonistas de episodios que incluyeron acusaciones públicas, comentarios de antiguos vínculos amorosos y el seguimiento constante del público en redes sociales.

Caterin Escobar y Yepes dieron paso al amor en MasterChef

En 2025, la relación entre la actriz Caterin Escobar y el exfutbolista Mario Alberto Yepes ha sido objeto de especulaciones tras su participación conjunta en MasterChef Celebrity Colombia. Durante las grabaciones del reality, diversos gestos y publicaciones en redes sociales generaron sospechas de un romance.

Uno de los hechos más comentados fue un video publicado por Escobar en TikTok, en el que pone su pie sobre la espalda de Yepes y acompaña la imagen con la frase “Deuteronomio 11 24 ‘Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo’” y la palabra “Manifestado”, lo que muchos seguidores interpretaron como una señal de cercanía especial.

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar fueron captados de rumba luego del rodaje de 'Masterchef Celebrity Colombia 2025' - crédito @masterchefcelebrityco y @mapadefamosos/Instagram

El actor Julián Zuluaga, compañero de ambos en el reality, confirmó públicamente que existe una relación sentimental entre Escobar y Yepes. Zuluaga describió el vínculo entre la pareja como “el amor más bonito” surgido en la competencia y aseguró que la relación se consolidó durante un reto de campo en Barranquilla, donde la complicidad entre ambos se hizo evidente.

