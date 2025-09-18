Dane reportó repunte económico en Colombia durante julio: se situó en 4,3%

El crecimiento económico de Colombia en julio de 2025 alcanzó el 4,3%, según el Dane - crédito Colprensa

La economía colombiana registró un crecimiento de 4,3% en julio de 2025, de acuerdo con el más reciente informe del Dane. El Índice de Seguimiento Económico (ISE), que se publica con mayor frecuencia que las cuentas nacionales del producto interno bruto (PIB), reflejó este avance en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El acumulado entre enero y julio muestra un incremento de 2,7%, cifra que, según estimaciones del Banco de la República, podría aproximarse al resultado final para el cierre del año.

Durante julio, la alta afluencia de personas en centros comerciales, así como el aumento en el consumo en restaurantes y heladerías, se tradujo en un mayor dinamismo económico, según los datos del Dane.

El ISE reporta un alza de 4,33 % en julio de 2025, superando expectativas del mercado - crédito Dane

El dinamismo observado en los centros comerciales de Colombia durante julio de 2025, con un notable flujo de consumidores y un incremento en el gasto en restaurantes y heladerías, encontró respaldo en los datos oficiales del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el ISE “se ubicó en 127,89, lo que representó un crecimiento de 2,86%, respecto al mes de junio de 2025″, dice la información publicada por la entidad.

El comportamiento mensual también reflejó una tendencia positiva. En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el ISE alcanzó 127,89 en julio de 2025, lo que representó un aumento de 2,86% respecto a junio del mismo año, cuando el indicador se ubicó en 124,33. Este avance mensual se suma a la variación interanual, que en la serie ajustada fue de 4,14% frente a julio de 2024.

El ISE de Colombia alcanza 129,66 en julio de 2025, con un crecimiento interanual destacado - crédito Dane

En el acumulado del año, entre enero y julio de 2025, el ISE en su serie original registró un crecimiento de 2,70% respecto al mismo periodo del año anterior.

Para el mismo lapso de 2024, el incremento había sido de 1,44%. Este desempeño anualizado se aproxima al pronóstico del Banco de la República, que estima que la economía colombiana podría cerrar el año con una expansión cercana a ese porcentaje.

El análisis sectorial reveló matices en el comportamiento de las distintas actividades económicas. El ISE, a diferencia de las cuentas nacionales del producto interno bruto (PIB), no desglosa los resultados por sectores, sino por grandes grupos de actividades.

Las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca, minería y silvicultura, y que están estrechamente vinculadas a la seguridad alimentaria, mostraron un retroceso. En julio de 2025, el índice de estas actividades en su serie original se ubicó en 109,84, lo que implicó una disminución de 1,62 % respecto a julio de 2024, cuando el valor fue de 111,65.

Las actividades primarias retroceden, mientras el consumo y los servicios lideran la expansión económica - crédito Dane

En la serie ajustada, el índice alcanzó 106,08, con un descenso de 2,05% en comparación con el mismo mes del año anterior. No obstante, en la comparación mensual, las actividades primarias experimentaron un repunte de 1,91% frente a junio de 2025.

Por su parte, las actividades secundarias, que comprenden la industria y la construcción, y las terciarias, donde se agrupan el comercio, el transporte, los servicios financieros, el turismo, la hotelería, la educación, la salud y las comunicaciones, continúan siendo motores relevantes para el crecimiento económico.

Las proyecciones de los principales actores del sector financiero reflejaron una expectativa cercana a los resultados observados.

El índice NowCast de Bancolombia anticipaba un incremento del 2% en el ISE, mientras que el Banco de Bogotá estimaba una variación de 4,4%.

El dato oficial de julio se situó entre ambas previsiones, confirmando la tendencia de recuperación que ya se había insinuado en junio, cuando el ISE mostró una variación de 2,9%.

A pesar del impulso que ha mostrado el consumo de los hogares, especialmente en el primer trimestre de 2025, persisten señales de cautela.

El enfriamiento de la inversión podría afectar el ritmo de crecimiento y poner en riesgo la generación de empleo, según advierten algunos análisis recogidos en el informe. De este modo, aunque la economía colombiana mantiene una senda de expansión, el desempeño desigual entre los distintos grupos de actividades y la evolución de la inversión serán factores determinantes para el cierre del año.