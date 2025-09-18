Colombia

Claudia López señaló a Petro de repetir el ‘pacto de La Picota 2′: “¿Así o más parecido al pacto de Ralito?”

La precandidata denunció que el acuerdo del Gobierno nacional con el EGC se parece al trato que se hizo con paramilitares que desató el escándalo de parapolítica

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Claudia López comparó el acuerdo del Gobierno Gustavo Petro con el EGC con el escándalo del pacto de Ralito, que involucró a políticos y paramilitares en 2001 y derivó en capturas por parapolítica - crédito Jesús Aviles/Infobae

La exalcaldesa de Bogotá y actual precandidata presidencial Claudia López desató una nueva polémica tras lanzar fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, al que acusó de estar negociando con estructuras criminales para asegurar su continuidad política. Sus declaraciones surgieron luego del anuncio de un acuerdo entre el Gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), alcanzado en Doha, Catar.

El documento revelado por el Gobierno nacional incluye compromisos del EGC relacionados con la no interferencia en asuntos políticos, respeto a los derechos humanos, y el desarrollo de acciones sociales en zonas críticas del país.

Así, el presidente Petro reaccionó al anuncio con una publicación en su cuenta de X, en la que puso el foco en los cultivos ilícitos y en los esfuerzos del país contra el narcotráfico, luego de que Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de naciones con resultados positivos en esa materia.

Petro escribió en la red social: “Ha empezado un diálogo que debe ser sociojurídico si progresa. Es con el más grande grupo armado del país. Sé que la derecha dice que es complacencia. Jamás. Aquí se discutirá antes que nada la sustitución de cultivos ilícitos en su área de operaciones. Le agradezco al emirato de Qatar su apoyo”.

El presidente Gustavo Petro expresó
El presidente Gustavo Petro expresó su respaldo por la restitución de cultivos ilícitos en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Aunque el Ejecutivo defendió el acuerdo como un avance en su política de Paz Total, las palabras del presidente encendieron una reacción inmediata de Claudia López, que advirtió sobre posibles similitudes con pactos anteriores entre la política y estructuras armadas.

Desde la misma plataforma, la exalcaldesa fue directa y escribió: “El pacto de la picota 2 con narcos en Qatar. Disfraza al clan del golfo de ‘ejército gaitanista’, les da estatus/mesa política a cambio de que le hagan campaña al Pacto y su reelección, y lo llama ‘paz’. ¿Así o más parecido al pacto de Ralito para la campaña y reelección de Uribe?”.

Esta publicación sacudió el tablero político, puesto que no solo acusó al presidente de entregar beneficios políticos a una estructura narco-paramilitar, sino que lo comparó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al recordar el escándalo del pacto de Ralito, que marcó uno de los momentos más oscuros de la política colombiana por su vínculo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La exalcaldesa Claudia López criticó
La exalcaldesa Claudia López criticó el reciente acuerdo del Gobierno con el EGC, al señalar que busca respaldo político de estructuras criminales - crédito @petrogustavo/X

El recuerdo del pacto de Ralito revive con fuerza por escándalos de la campaña presidencial de Petro

Claudia López puso en duda la intención del Gobierno y relacionó el acuerdo actual con el llamado ‘pacto de La Picota’, el escándalo que estalló durante la campaña presidencial de 2022, que se llevó a cabo en la finca Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba, de donde toma su nombre.

En esa ocasión, se denunció que personas cercanas a la campaña de Petro visitaron la cárcel La Picota para presuntamente negociar beneficios judiciales a cambio de apoyo político. El caso fue duramente criticado por la opinión pública, aunque nunca se comprobó una acción directa del entonces candidato.

La comparación con el pacto de Ralito no es menor, puesto que aquel acuerdo, firmado en 2001, reveló una red de complicidad entre políticos y grupos paramilitares que terminó por desatar el proceso conocido como parapolítica; aunque el acuerdo se firmó en el año mencionado, su existencia fue revelada públicamente en noviembre de 2006 por el político Miguel Alfonso de la Espriella.

Claudia López advirtió que el
Claudia López advirtió que el acuerdo con el EGC no busca paz, sino control electoral, explicó que Petro repitió los mismos errores del pasado con grupos armados - crédito Lina Gasca/Colprensa

Varios congresistas, alcaldes y gobernadores fueron capturados luego de descubrirse un acuerdo clandestino entre paramilitares y dirigentes políticos que buscaba asegurar el dominio electoral y el control regional. La revelación de ese pacto provocó uno de los mayores escándalos relacionados con criminalidad y corrupción en el país.

A partir de los antecedentes históricos de la corrupción en Colombia, la precandidata Claudia López afirmó que el presidente replicaba ese mismo esquema, aunque en esta ocasión con actores delincuenciales distintos.

