Cierres viales en Bogotá por obras del metro afectarán la movilidad en el sur de la ciudad por un año: este será el plan de tránsito

Avances en la Línea 1 del Metro de Bogotá requieren nuevos cierres en la avenida Caracas entre calles 42 y diagonal 40a - crédito Metro de Bogotá

Bogotá avanza con determinación en el desarrollo de la Línea 1 del metro de Bogotá, una de las obras de infraestructura más relevantes para el futuro de la capital. De acuerdo con la Administración distrital, para culminar con las obras es necesario el cierre temporal de algunas vías de importante tránsito de la ciudad.

En cumplimiento del contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó significativos cierres y modificaciones viales en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las actividades necesarias para la construcción de pilotes, el pilotaje y la edificación de los viaductos que conformarán el trazado del metro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el 15 de septiembre, y por un periodo estimado de un año, dos carriles en sentido occidente–oriente de la avenida calle 1, entre la carrera 14B y la carrera 19, así como dos carriles en sentido oriente–occidente entre la carrera 18 y la carrera 19D, permanecen cerrados por labores de construcción de pilotes. Para facilitar la actividad y garantizar la seguridad de la movilidad, la SDM implementó el denominado Plan de Manejo de Tránsito (PMT), modificando rutas y flujos para vehículos particulares y transporte público, al tiempo que estableció rutas peatonales señalizadas y habilitadas.

La construcción de pilotes y viaductos obliga a modificar el tránsito en importantes vías de la capital - crédito Metro de Bogotá

En sentido oriente–occidente por la avenida calle 1, los conductores podrán circular por el carril disponible, mientras quienes requieran tomar la carrera 18 al norte podrán desviarse por la carrera 18 o la carrera 14B, según su destino.

Los usuarios que requieran conectar la carrera 24 (sur–norte) con la avenida calle 1 al oriente disponen de nuevas rutas a través de la calle 3 sur y la carrera 18A o la carrera 14B, según corresponda. Para los vehículos que se desplazan de occidente a oriente y deseen tomar la carrera 18 al norte, la ruta autorizada incluye la carrera 16 al sur, la calle 1 sur al oriente y la carrera 14B al norte.

Las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) también experimentaron ajustes. Las rutas zonales H601 y C29 continuarán por los carriles habilitados de la avenida calle 1, mientras las rutas A601, A506 y C29 que circulan por la carrera 24 tomarán la calle 3 sur y la carrera 18A para retomar su recorrido habitual. Otros cambios destacados incluyen la habilitación de doble sentido para la carrera 16 entre avenida calle 1 y calle 1 sur, y para la calle 1 sur entre carrera 14B y carrera 16, que ahora operará en ambos sentidos.

El Plan de Manejo de Tránsito implementa desvíos y rutas alternas para vehículos y peatones en Bogotá - crédito Metro de Bogotá

En el manejo peatonal, la entidad de movilidad indicó que todos los recorridos deben realizarse por los senderos debidamente marcados, garantizando la seguridad de quienes se desplazan a pie.

Simultáneamente, avanza la construcción del viaducto (pórticos) para el mismo proyecto, lo que requirió el cierre total de la calzada sur de la avenida Villavicencio por la carrera 85A. En consecuencia, el PMT en este sector habilita carriles en contraflujo por la calzada norte, tanto para usuarios particulares como de transporte público, en ambos sentidos.

Quienes desean tomar la avenida Ciudad de Cali al norte al circular oriente–occidente llevan su recorrido por la calzada norte, lo mismo que quienes circulan sur–norte y quieren empalmar hacia la Avenida Villavicencio deben usar el carril en contraflujo dispuesto sobre la calzada norte.

El cierre total de la calzada sur de la avenida Villavicencio afecta la movilidad en el suroccidente de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

El distrito reiteró a los conductores, peatones y ciclistas de estas zonas que extremen la precaución, acaten la señalización del área de influencia del PMT y sigan las indicaciones del personal auxiliar encargado de la regulación del tránsito.

Además, se enfatizó en la importancia de transitar únicamente por las zonas marcadas y designadas para cada usuario de la vía, empleando los cruces e intersecciones establecidos, para contribuir con una movilidad segura durante la ejecución de las obras.

El llamado final de la Secretaría Distrital de Movilidad es a que todos los habitantes y visitantes de Bogotá consulten con regularidad la información sobre desvíos y actualizaciones del PMT, y planifiquen sus recorridos anticipadamente.