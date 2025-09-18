Asesinan a tres personas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali: víctimas fueron identificadas

Tres personas asesinadas en el sur de Cali - crédito @NotiCaliOficial/X

En un reconocido sector del sur de Cali, tres hombres fueron asesinados en el interior de una camioneta.

Según las primeras versiones de las autoridades, la cuarta persona que se encontraba en el vehículo habría disparado contra las tres personas.

Los hechos ocurrieron en la vía La Buitrera, reconocido sector del sur de Cali por sus casa campestres y colegios privados. Al lugar llegaron las autoridades para iniciar con la investigación.

Según Indepaz, las víctimas fueron identificadas como Brandon Asdrúbal Castillón Medina, de nacionalidad extranjera, Estefanía Freire Martínez y un tercer hombre no ha sido identificado.

Sin embargo, la Policía Metropolitana dio el nombre de Daniel Esteban Freire como la posible tercera víctima de los hechos.

Según Indepaz, dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera, a pesar de ser auxiliada, no alcanzó a llegar con vida al centro asistencial.

La organización recordó los datos de la Defensoría del Pueblo, en donde advierten el incremento de homicidios en medio de disputas de grupos armados.

“Según datos de la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012 de 2025, en la que advierte sobre el incremento de los homicidios en medio de la reconfiguración de las disputas entre disidencias, ELN, Los Espartanos y Los Mexicanos, grupos que ejercen actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, desplazamiento y amenazas contra la población, migrantes y líderes sociales, además de los jóvenes y mujeres”, precisó Indepaz.

Y agregó: “También la Defensoría señala el posible reclutamiento forzado y la instrumentalización para actividades ilegales de la población vulnerable, en especial la niñez y la juventud”.

Fuentes judiciales consultadas por Semana, no descartan que los hechos estén relacionados con el narcotráfico.

Más casos en Cali

Cali atravesó una jornada especialmente violenta durante este miércoles, con ocho homicidios registrados en diferentes puntos de la ciudad. El evento que más conmocionó a la ciudadanía ocurrió en la vía que conduce al corregimiento La Buitrera, donde tres personas fueron asesinadas en un ataque que sigue bajo investigación.

Unidades de criminalística acudieron al lugar para realizar la inspección técnica de los cuerpos y recolectar indicios. La Fiscalía y la Sijín asumieron el caso y analizan si el móvil podría estar relacionado con disputas entre estructuras delictivas que operan en la zona. Entre las líneas de investigación también se considera, de manera preliminar, la posibilidad de que el ataque se hubiese originado dentro del propio vehículo.

Horas después de este hecho, se reportó otro asesinato en el sur de la ciudad. Un hombre perdió la vida tras ser atacado por desconocidos en un parque ubicado en el sector de Valle del Lili – Meléndez. Tras el ataque, los responsables huyeron de la escena. Se manejan versiones sobre la posible detención de dos sospechosos, información que aún no ha sido confirmada por la Policía Metropolitana.

La ola de violencia en Cali provocó reacciones inmediatas de líderes locales. El concejal Roberto Ortiz expresó en redes sociales su preocupación ante el aumento de crímenes atribuidos a enfrentamientos entre bandas. Destacó que en una sola jornada ocho personas fueron asesinadas y reclamó mayor inversión en seguridad para la ciudad.

“La violencia entre grupos criminales en la ciudad sigue cobrando vidas, con un saldo de ocho personas asesinadas en una serie de ataques selectivos en las calles. El miedo crece entre los caleños, quienes exigen una mayor inversión en seguridad. Tan solo en el camino a La Buitrera, tres personas fueron asesinadas con armas largas”, indicó.

Óscar Villani, exsubdirector del Dagma, también se refirió a los hechos y lamentó que Cali continúe sumando víctimas a la estadística de homicidios, señalando que el triple asesinato en La Buitrera marcó una de las jornadas más dolorosas para la capital del Valle del Cauca.

Mientras la Fiscalía recopila cámaras y toma declaraciones para esclarecer los crímenes, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y se espera que brinden un pronunciamiento en breve sobre las acciones que tomarán para frenar la violencia.