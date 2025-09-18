Abuela de niño asesinado en Medellín reveló que alias Lámpara encerró durante seis días al menor y a su madre: “Ella trató de defenderlo”

El pequeño falleció durante la jornada del martes 16 de spetiembre de 2025 - crédito Doaa Rouqa / Reuters

La tragedia que rodea la muerte de Nairkel Aldraín Botia Fernández conmocionó a la ciudad de Medellín, Antioquia. El niño de cuatro años falleció tras permanecer tres días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Medellín, donde ingresó con lesiones graves en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho.

Según la Fiscalía General de la Nación, estos daños fueron consecuencia de una brutal golpiza propinada por su padrastro, Cristian Alexis González, conocido como alias Lámpara, que es señalado por las autoridades como cabecilla de la banda delincuencial Los Mondongueros.

El niño murió luego de tres días de estar en la UCI a raíz de la fuerte golpiza - crédito El soplón de Antioquia/Facebook

La abuela materna del menor, Leidy Mariana Fernández, relató que su hija y nieto habían sido víctimas de maltrato por parte de González. De hecho, dijo que, antes del ataque fatal, ambos permanecieron encerrados durante seis días. Por ello, exigió a las autoridades colombianas “justicia. Mi hija trató de defenderlo y no pudo porque también recibió golpes, también se ensañó contra ella”, afirmó Fernández en entrevista con Telemedellín.

Adrián Botia, padre biológico del menor, expresó su dolor y exigió justicia. “Con mucho dolor y mucha tristeza por lo sucedido, pero manteniendo los pies en la tierra, recibiendo lo sucedido de la mejor manera, con ayuda de Dios: exijo justicia, que me ayuden a ver si mi hijo puede ser trasladado acá, para ser velado acá en su tierra”, afirmó, en declaraciones entregadas a El Tiempo.

El menor se encuentra en estado crítico en un centro asistencial, mientras que su papá clama por justicia - crédito Pixabay

Botia también solicitó apoyo para lograr el traslado del cuerpo de Nairkel a Venezuela, con el fin de despedirse de su hijo y darle sepultura en su país natal.

“No tengo muchas palabras más que dar, más que se haga justicia, que se haga lo debido para que mi hijo descanse en paz y se haga justicia (...) Estamos haciendo lo posible para que mi hijo pueda ser trasladado acá. Ayúdenme a que pueda ver a mi bebé por última vez. Bendiciones para todos”, fueron las palabras del padre de la víctima.

¿Cómo sucedió la muerte de Nairkel?

El episodio que desencadenó la muerte del niño ocurrió el sábado 13 de septiembre de 2025 en una vivienda del barrio Castilla, en la capital antioqueña. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, González llegó a la casa a las 7:00 a.m. En ese momento, el menor se levantó a jugar, desobedeciendo la orden de su padrastro de permanecer acostado y dejarlo dormir. Esta desobediencia fue el detonante de la agresión.

El sujeto tendría más de una década de actividad delictiva - crédito Medellín Oscura/Facebook

La Fiscalía detalló que “González habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete”. El organismo investigador precisó que la golpiza dejó al niño inconsciente, lo que motivó su traslado inmediato a un centro asistencial. Allí, los exámenes médicos confirmaron la gravedad de las lesiones, que obligaron a internarlo en la UCI.

La abuela del menor describió el alcance de los castigos físicos: “Tenía más de tres marquitas de eso en cada pierna y en su cuerpecito moretones”, relató Leidy Mariana Fernández a Telemedellín, refiriéndose a los planazos de machete que sufrió su nieto. La Fiscalía corroboró que el niño fue atacado incluso con este tipo de arma, lo que agravó su estado de salud.

Testimonios de vecinos recogidos por el medio citado indican que los episodios de violencia no eran aislados. Desde principios de año, González habría golpeado al niño de manera recurrente. La última agresión, motivada por el simple hecho de que el menor jugaba en la mañana, resultó fatal.

Ante los hechos, el ente acusador imputó a alias Lámpara el delito de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar.