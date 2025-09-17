Precandidatos presidenciales de izquierda reaccionaron a decisión del CNE de dar personería jurídica al Pacto Histórico: “Es un golpe duro”

Los precandidatos del Pacto Histórico expresaron si desdén por el dictamen del CNE - crédito Colprensa/EFE

El 17 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de algunos de los partidos integrados en la coalición de Gobierno que está representada por el Pacto Histórico.

Esta resolución responde a la estrategia jurídica del Pacto Histórico para fortalecer su capacidad de presentar coaliciones y listas conjuntas en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Sin embargo, la autoridad electoral impuso una condición estricta: todas las colectividades que deseen adherirse al Pacto Histórico deberán resolver sus procesos administrativos ante el CNE, de lo contrario, la solicitud será rechazada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Para efectos de lo anterior, se exhortará a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral para que, antes del primer día de inscripciones para Congreso de la República, es decir, el 8 de noviembre de 2025, resuelvan las investigaciones pendientes de las agrupaciones políticas que se fusionan. Adicionalmente, los procesos sancionatorios que se inicien con posterioridad a la fecha de esta decisión de los partidos que se fusionan, serán asignados al Pacto Histórico; situación que estará sometida a la condición antes referida”.

Esta disposición se fundamenta en el artículo 14 de la Ley 1575 de 2011, que prohíbe la fusión de partidos o movimientos políticos cuando existe un proceso sancionatorio abierto: “No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”, según la norma.

Gustavo Bolívar criticó decisión del CNE sobre fusión de partidos progresistas - crédito X

La decisión no fue bien recibida por el sector político de izquierda, ya que dejó por fuera a los partidos Colombia Humana, Progresistas y el Movimiento Minga Indígena. Para el precandidato Gustavo Bolívar, la sentencia del CNE es un golpe duro para la coalición de gobierno porque dejó por fuera a partidos clave para el Pacto Histórico.

“El Consejo Nacional Electoral nos acaba de asestar un duro golpe a los militantes y a los candidatos del Pacto Histórico. Primero, porque no admite el ingreso de Colombia Humana, de Progresistas y de la Minga”.

Y agregó: “Nos entrega una personería jurídica, pero condicionada. Dice aquí la resolución: reconocer personería jurídica del movimiento político Pacto Histórico de forma condicionada a la terminación de los procedimientos sancionatorios iniciados hasta la fecha de presentación de solicitud de la fusión, que fue el 13 de junio”.

A juicio del exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), es injusto el poco tiempo que les dio el organismo electoral para resolver la inscripción de los candidatos y consultas en los partidos, por lo que señaló que hay un sabotaje a la democracia.

“Es decir, nos da la personería jurídica, pero también nos otorga dos días para solucionar los procesos sancionatorios, dado que el 19 empieza la inscripción de candidatos a la consulta, a las consultas internas de los partidos. ¿Cómo podemos hacer eso en dos días? Sencillamente, se están burlando de la democracia, se están burlando de nosotros y nos están cercenando los derechos políticos a muchos colombianos”.

María José Pizarro sobre decisión del CNE de no permitir la unión de Progresistas al Pacto Histórico - crédito X

Bajo la misma línea, María José Pizarro señaló que el dictamen afecta de manera directa su candidatura a la presidencia. Incluso, explicó que hace parte de una denuncia que hizo sobre un presunto plan de excluirla de la contienda electoral.

“Pues bueno, lo que queda absolutamente claro es que el cónclave que yo he venido denunciando está operando y la decisión es impedir que yo pueda ser candidata presidencial por el Pacto Histórico. Es decir, me quieren excluir de la contienda presidencial y eso lo digo aquí con todas las letras”.

Daniel Quintero hizo un llamado a la unidad en el Pacto Histórico - crédito @QuinteroCalle/X

A su turno, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, explicó que el fallo busca que el Pacto Histórico no llegue unido a 2026, por lo que hizo un llamado a los partidos afiliados a no declinar las aspiraciones de mantener el proyecto político de Gustavo Petro en el poder.

“La derecha nos quiere ver divididos y que la consulta saque menos votos. Por eso quiero proponer una solución que va a garantizar la unidad. Y es que en lugar de realizar una consulta interna, que era lo que teníamos programados, realicemos una consulta interpartidista. Se realizaría el mismo 26 de octubre y así todos vamos a poder participar”.