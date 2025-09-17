Polo Polo acusó a Pedro Sánchez de traicionar a la fuerza pública por aumento de uniformados asesinados: “Le vendió su alma a Petro”

El representante expuso datos alarmantes sobre violencia interna y criticó la falta de atención de la izquierda política a la crisis de derechos humanos en Colombia - crédito @MiguelPoloP / X

La sesión plenaria de la Cámara de Representantes en Colombia quedó suspendida tras la falta de cuórum requerido para continuar con la moción de censura dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Este hecho dejó en pausa el debate en el que la oposición buscaba respuestas ante la creciente inseguridad y los indicadores negativos del orden público bajo el actual gobierno.

Durante el desarrollo de la plenaria, el congresista Miguel Polo Polo lanzó críticas directas al jefe de la cartera de defensa. “Señor Pedro Sánchez, usted prácticamente le ha vendido su alma al diablo. Usted le dio la espalda a sus hombres a cambio de un ministerio que le dio Petro. ¿Y a qué costo? 303 vidas de militares y de policías masacrados, asesinados”, aseveró el representante, en su discurso.

El congresista Miguel Polo Polo acusó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de ser responsable del aumento de violencia y masacres en Colombia durante la moción de censura - crédito Colprensa

Polo Polo responsabilizó a la administración actual por el aumento de homicidios, cultivos ilícitos y acciones de grupos armados ilegales.

Según el legislador, “en los tres años que va del Gobierno de Gustavo Petro han ocurrido 40 atentados terroristas”, frente a los 30 ocurridos durante el mandato anterior de Iván Duque.

También señaló cifras sobre el asesinato de líderes sociales, con “450 líderes sociales asesinados” y “247 masacres con un saldo de vidas de 900 víctimas”. El congresista denunció lo que considera una desatención por parte de la izquierda política frente a la violencia interna, en contraste con su activismo sobre temas internacionales.

“Aquí están más concentrados en una supuesta masacre y supuesto genocidio en Palestina, cuando el genocidio está pasando aquí en Colombia”, agregó el representante.

La discusión en el recinto incluyó cuestionamientos acerca del crecimiento de cultivos ilícitos en el país. Este fue uno de los motivos que llevó al gobierno de Estados Unidos a descertificar a la gestión de Petro en su lucha contra el narcotráfico.

Polo Polo denunció un incremento en atentados terroristas, asesinatos de líderes sociales, masacres y secuestros bajo el gobierno de Gustavo Petro - crédito @MiguelPoloP / X

Polo Polo citó un incremento hasta “300.000 hectáreas de cultivos ilícitos” y alertó sobre el peligro de que el país pierda financiación internacional para el combate contra el crimen organizado.

En la intervención, el congresista puntualizó sobre el flagelo del secuestro: “En el Gobierno de Duque se reportaron 461 secuestros y en lo que va del gobierno de Petro se han reportado 942 secuestros. Es un aumento del 103%”, afirmó ante la plenaria.

Respecto al reclutamiento infantil, Polo Polo denunció un aumento de “313 a 902 casos comparando los mismos periodos de ambos gobiernos”, atribuyendo este crecimiento a la gestión presente.

El ambiente durante la moción se mantuvo tenso. Parlamentarios del Centro Democrático, Cambio Radical, algunos independientes y representantes de la bancada del Pacto Histórico participaron con posturas divididas. Los primeros apoyaron la moción en contra del ministro, mientras los aliados del gobierno plantearon su respaldo a Sánchez.

El proceso de moción de censura continuará cuando el ministro Pedro Sánchez comparezca ante la plenaria para responder a las acusaciones - crédito @NicolasGomezMSN/X

Al cierre del debate, tras casi cinco horas de discusión y más de 15 intervenciones, se constató que solo había 45 votos para continuar con la moción y 4 a favor de levantar la sesión, lo que obligó a suspender el procedimiento legislativo.

La mesa directiva citó a una nueva plenaria para la tarde del miércoles 17 de septiembre, cuando se espera la intervención del ministro Pedro Sánchez para responder a las acusaciones y exponer su versión sobre el manejo de la seguridad y orden público.

La jornada estuvo marcada por la polarización y la confrontación de cifras sobre seguridad y narcotráfico, reflejo del ambiente político que atraviesa el país. Voceros de la oposición insistieron en la necesidad de un cambio en la estrategia frente a los grupos armados y al narcotráfico, mientras que los sectores afines al Gobierno defendieron los avances de la administración de Gustavo Petro en materia de paz y justicia social.