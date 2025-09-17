Colombia

Hijo de J Balvin criticó la manera en que se viste su mamá, Valentina Ferrer, y la obligó a cambiarse: “No tienes más ropa”

Río, el hijo del cantante colombiano de reguetón y la modelo argentina, demostró carácter y ternura al pedirle a su madre que modificara su vestimenta

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

A sus cuatro años, el pequeño le pidió a su mamá que se cambiara de atuendo luego de mostrarle a Balvin por videollamada - crédito @valentinaferrer/ Instagram

Río, el hijo de 4 años de edad del cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, llamó la atención en redes sociales tras manifestar su opinión sobre la forma de vestir de su madre y buscar el apoyo de su padre para lograr un cambio en el atuendo.

El episodio, compartido por Ferrer a través de sus plataformas digitales, desató una serie de comentarios sobre la espontaneidad y personalidad del pequeño.

En el video publicado, se observa cómo Río no estaba conforme con que su mamá llevara una prenda que mostraba demasiada piel.

Con determinación, el niño decidió hacerle una videollamada a J Balvin para explicarle la situación y compartir su inquietud. “Acá hay ropa, papá, y acá no”, expresó Río mientras le enseñaba a su padre el atuendo de su madre, señalando las partes que consideraba poco cubiertas.

El niño de cuatro años expresó su punto de vista sobre la moda y logró que su mamá usara ropa de su gusto - crédito @valentinaferrer / TikTok

A partir de esta intervención, Valentina Ferrer optó por modificar su aspecto y eligió una blusa aprobada por su hijo, complementándola con un pantalón largo. “Outfit aprobado por Riri”, compartió Ferrer en sus redes. El gesto de Río generó un notable impacto entre los seguidores, quienes elogiaron la ternura y el carácter decidido del niño, así como la manera en que la familia gestiona su exposición pública.

Algunos usuarios destacaron que “ya tiene claro cómo quiere ver a su mamá”, refiriéndose al sentido crítico de Río frente a la moda y asegurando que el menor demuestra tener buen ojo para elegir atuendos apropiados.

“Río tiene una vida complicada cuida de mamá, trabaja, dirige a J Balvin y a Tio Ryan, estudia medio tiempo, es Godzilla. 😊Amo a Rio", “Rio trabaja para Jbalvin”, “Río solo tenia una tarea y la hizo excelente🥰🤣“, ”El definitivamente está criando a la mamá 😅“, dicen algunos de los comentarios.

El pequeño de 4 años criticó la ropa que estaba usando mamá - crédito @valentinaferrer/ Instagram

Aunque Río aparece en numerosas publicaciones y videos al lado de sus padres, J Balvin y Valentina Ferrer han mantenido la decisión de no mostrar el rostro del menor, acentuando así el enfoque en el bienestar y resguardo del niño frente a la opinión pública.

Valentina Ferrer aviva rumores de reconciliación entre J Balvin y Bad Bunny

La reciente actividad en redes sociales de Valentina Ferrer ha reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación entre J Balvin y Bad Bunny, dos de las figuras más influyentes del reguetón internacional.

La modelo argentina, esposa del artista colombiano, compartió en TikTok un fragmento de La canción, uno de los temas más emblemáticos del álbum Oasis, acompañado de la frase “Un clásico”. Este gesto, que rápidamente se viralizó, fue interpretado por seguidores de ambos músicos como una señal de acercamiento tras años de distanciamiento.

La modelo compartió un éxito de J Balvin y Bad Bunny - crédito Redes Sociales

El impacto de la publicación de Ferrer se reflejó en los comentarios de los usuarios, quienes expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de un reencuentro artístico.

Entre las reacciones destacaron mensajes como “Dime que se reconciliaron, por favor”, “José va a ir al Choli con Bad Bunny, esa es la señal amiga” y “Valentina, no seas mala, haz que tu esposo se arregle con Bad Bunny, los extrañamos”. La elección del fragmento interpretado por Bad Bunny en el video de la modelo acentuó la expectativa, ya que rememora momentos significativos de la colaboración entre ambos artistas.

El contexto de esta posible reconciliación se enmarca en la gira que Bad Bunny realiza actualmente en Puerto Rico, titulada No me quiero ir de aquí, que comprende 30 conciertos y culminará el 14 de septiembre. Estos espectáculos, previos a una serie de presentaciones internacionales tras el lanzamiento del álbum Debí tirar más fotos, han generado rumores sobre la participación de grandes exponentes del género, entre ellos J Balvin.

J Balvin y Bad Bunny tuvieron una controversia que los alejó - crédito @la_musica/X

A pesar de la efervescencia en redes, ni Bad Bunny ni J Balvin han emitido declaraciones públicas sobre el tema. Mientras el puertorriqueño mantiene un perfil bajo durante su residencia en la isla, el colombiano se encuentra enfocado en la promoción de un nuevo sencillo junto a Ke Personajes. Tras la viralización de su publicación, Ferrer intentó desviar la atención subiendo un video con la frase “Mi mente cuando me doy cuenta que la cagué”, lo que fue interpretado como un intento de restar importancia a la controversia.

