Colombia destina 200.000 dólares en ayuda humanitaria para niños palestinos en Gaza

Niños en Franja de Gaza |EFE/EPA/MOHAMMED SABER

El Gobierno colombiano anunció la asignación de 200.000 dólares a programas humanitarios en la Franja de Gaza.

Según informó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), los recursos fueron entregados a cinco organizaciones que trabajan en la zona con el fin de atender las necesidades de la población infantil y sus familias en medio del conflicto armado.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La directora de la APC, Eleonora Betancur, explicó que esta iniciativa hace parte de las directrices planteadas por el presidente Gustavo Petro en relación con la política internacional de Colombia.

“Somos un país que conoce de frente la guerra, por eso no podemos ser solo observadores. Esta entrega hace parte de las acciones económicas y humanitarias concretas y sostenidas que ha pedido el presidente de la República”, declaró la funcionaria en un comunicado recogido por EFE.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro

Los recursos serán canalizados a través del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI), mecanismo que administra los proyectos de cooperación internacional de Colombia. La intención es financiar iniciativas en salud, seguridad alimentaria, educación, apoyo psicosocial, inclusión económica, memoria y defensa de los derechos humanos.

Betancur añadió que esta medida también busca ratificar el papel de Colombia en escenarios multilaterales en torno a la protección de la vida y la defensa de los derechos fundamentales. “Esta donación ratifica el liderazgo de Colombia en la defensa de la vida y los derechos humanos y contribuye a proteger a población civil, niños y familias Palestinas”, señaló en las declaraciones difundidas por EFE.

Niños en franja de Gaza

De acuerdo con lo informado por la APC, el Gobierno colombiano ha manifestado de manera reiterada su rechazo a las consecuencias del conflicto en Gaza. En su pronunciamiento, recordó que el Ejecutivo “reafirma el llamado al cese al fuego inmediato, condena el uso del hambre como método de guerra, rechaza el desplazamiento forzado y pide respetar el derecho de los refugiados al retorno”.

El aporte económico se enmarca en la postura que Colombia ha adoptado desde el inicio de la confrontación en la Franja de Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023. Durante este tiempo, el Gobierno ha hecho llamados a la comunidad internacional para que se permita el acceso de ayuda humanitaria y se respeten las disposiciones del derecho internacional humanitario.

En mayo de 2024, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, decisión sustentada en la oposición del Ejecutivo a las operaciones militares de ese país en el territorio palestino. Desde entonces, la política exterior colombiana ha estado orientada hacia la promoción de iniciativas en defensa de la población civil palestina y en respaldo a la búsqueda de una salida negociada al conflicto.

Colombia reconoció a Palestina como Estado el 3 de agosto de 2018, pocos días antes de que el entonces presidente Juan Manuel Santos finalizara su mandato. Desde esa fecha, la relación bilateral con Palestina ha incluido proyectos de cooperación en diferentes áreas.

El presidente Petro ha expresado en distintas ocasiones su postura frente a las acciones de Israel y ha insistido en que la situación humanitaria en Gaza requiere respuestas inmediatas. Según sus intervenciones públicas, el mandatario ha pedido que se permita la entrada de suministros esenciales, la liberación de rehenes en poder de Hamás y el respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La decisión de transferir recursos económicos a organizaciones que trabajan en terreno responde a esta línea de acción. Las cinco entidades seleccionadas tienen presencia activa en Gaza y en Turquía, con programas de apoyo directo a menores, familias desplazadas y comunidades que requieren asistencia médica, alimentaria y psicosocial.

De acuerdo con la información difundida, los fondos buscan facilitar proyectos sostenibles en un contexto donde la población civil enfrenta altos niveles de vulnerabilidad. Con ello se pretende no solo atender emergencias inmediatas, sino también contribuir a fortalecer las capacidades de las comunidades para afrontar los efectos de la guerra.

El Gobierno colombiano resaltó que esta contribución es parte de un esfuerzo mayor que incluye gestiones diplomáticas, participación en foros internacionales y respaldo a iniciativas multilaterales dirigidas a la atención de la crisis en Medio Oriente.