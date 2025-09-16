Madre de la niña asesinada a manos de su padrastro reveló nuevos detalles del caso: la atacó frente a otra menor

La madre de la víctima mostró su dolor por lo ocurrido - crédito Colprensa

El ataque mortal en contra de una niña de nueve años en Mosquera, Cundinamarca, por parte de su padrastro, desató la indignación entre la comunidad local y en todo el país. Y es que el crimen, que ocurrió el domingo 14 de septiembre de 2025, volvió a revivir la discusión ante las acciones de las autoridades ante los casos violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad de las víctimas en estos entornos.

Dos días después del ataque, Noticias RCN recogió el testimonio de la madre de la menor, Paola Guzmán López, que relató el doloroso episodio y las circunstancias que rodearon la tragedia que enluta a toda su familia y al país entero que exige justicia ante este caso.

De acuerdo con la información revelada por la madre de la víctima, el hombre de 33 años y expareja de Guzmán, apuñaló a la niña en múltiples oportunidades y lo hizo en presencia de su propia hija, lo que tiene en alerta a las autoridades, teniendo en cuenta que la otra pequeña presenció el ataque y que su propio padre intentó quitarse la vida tras el brutal ataque.

El sujeto atacó a la víctima frente a otra menor de edad: su propia hija - crédito Colprensa

Guzmán describió a su hija como una niña “muy alegre” y con una gran pasión por el baile. Además, explicó que durante 5 años, mantuvo una relación sentimental con el agresor, aunque la convivencia marcada por amenazas constantes: “Yo ya no quería nada más con él y él me decía que si no era con él, no era con nadie”, relató la madre de la niña asesinada, asegurando que su expareja la intimidaba de forma constante.

Del mismo modo, la mujer reveló por qué compartía vivienda con el agresor, a pesar de las amenazas: “Yo no me había ido de la casa porque él decía que no tenía para dónde irse con la niña. Entonces yo le dije que yo pagaba el arriendo y que yo me quedaba ahí”, relató la afectada a Noticias RCN.

¿Qué pasó antes de la tragedia?

El día del asesinato se presentó una discusión entre Guzmán y su expareja que desencadenó la tragedia, pues el hombre mostró una actitud muy violenta en su contra, lo que llevó a Guzmán a salir en busca de ayuda de la Policía. Fue en ese momento cuando el agresor aprovechó la ausencia de la madre para atacar a la menor.

“A mi hija me la mataron y me la arrebataron de una forma que ella no debía (…) Esperaba de todo menos esto y que lo hiciera delante de la niña de él”, expresó Guzmán, que aprovechó los micrófonos para hacer un llamado a las autoridades para que se haga justicia.

La comunidad exige justicia en este y otros actos de violencia infantil - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Ante la gravedad del caso, la comunidad de Mosquera no dudó en adelantar acciones en medio del duelo para expresar su solidaridad con la familia afectada. Desde el día del crimen, vecinos y allegados organizaron velatones en memoria de la niña, actos que se extenderán hasta el viernes 19 de septiembre de 2025, según reportó Noticias RCN. Estas expresiones colectivas se convierten en ejemplo de la indignación y el dolor compartido ante un caso que ha sacudido a la sociedad.

En medio de la entrevista, la madre de la niña asesinada por su expareja sentimental, reveló que los familiares han decidido que las exequias de la menor se llevarán a cabo en el departamento del Tolima, donde se encuentra la mayor parte de su familia, pues la menor de edad será despedida en medio de homenajes por parte de sus seres queridos que se encuentran adelantando llamados para que este violento acto no quede impune.

En cuanto al agresor, este se autolesionó con la misma arma blanca con la que mató a la niña, por lo que se encuentra en estado de salud delicado y las autoridades están a la espera de su evolución para avanzar en el proceso judicial en su contra.