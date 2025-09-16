Intento de hurto terminó en balacera en Bogotá: el capturado se enfrentó a tiros con los policías en Teusaquillo

Producto de la reacción de los uniformados en Teusaquillo se logró capturar a uno de los ladrones, herido por uno de los efectivos que respondió luego de que este les disparó - crédito Mebog

Gracias a un operativo que se desarrolló en la capital del país, uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) lograron la captura en flagrancia de un hombre, que resultó herido en medio de un cruce de disparos.

El sospechoso y hoy detenido, decidió accionar su arma de fuego contra los agentes, que respondieron y lo capturaron: ahora se recupera en un centro médico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial la teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, jefe del Centro Automático de Despacho de la Mebog, los hechos se presentaron en el barrio Nicolás de Federmán, próximo a la carrera 30 (avenida NQS) el sábado 13 de septiembre, pero solo hasta el martes 16 del mismo mes se conocieron los detalles de este caso.

“Mientras las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje, observaron a dos personas hurtando a un ciudadano”, detalló la oficial.

De los dos ladrones solo fue detenido uno, en tanto que las autoridades siguen en la búsqueda de su cómplice - crédito Mebog

Esto provocó la reacción de los efectivos del CAI (Comando de Atención Inmediata), y debido a que los dos malhechores advirtieron que ya los tenían fichados, no lo pensaron dos veces y en medio de su intento de escape desenfundaron sus armas en contra de los policías.

“Los hechos se presentaron en medio de labores de patrullaje, cuando los uniformados fueron alertados por voces de auxilio donde evidencian a dos hombres que intimidaban a un ciudadano con un arma de fuego”, agregó la teniente Erazo.

“Al percatarse de la presencia policial, los agresores disparan en repetidas ocasiones contra la patrulla. Ante esta acción, los policías hicieron uso de sus armas de dotación y lograron neutralizar a uno de ellos”, siguió con el informe de los hechos la oficial.

Esto dejó como resultado la captura en flagrancia de un hombre de 27 años, que resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores. El caso quedó consignado por algunos vecinos de la zona, y por parte de las autoridades, que decomisaron un arma de fuego.

Declaraciones de la teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

“El capturado resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policial. Deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. En el procedimiento se incautó un arma de fuego”, añadió la alta oficial.

Funeral en Bogotá terminó con un capturado por hacer un disparo

La tarde del lunes 15 de septiembre se conocieron los pormenores de otro resultado, y que tuvo su génesis en un funeral que se desarrollaba en el barrio Molinos, en el sur de Bogotá, pero terminó con una persecución policial tras registrarse disparos al aire por parte de uno de los asistentes.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades después de que un hombre, sin mediar palabra y en pleno acto fúnebre, sacó un arma de fuego y la accionó, alterando la tranquilidad del sector y generando pánico entre los presentes.

De acuerdo con lo que informó a través de un publicación en su cuenta de X la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los hechos se registraron cuando el cortejo fúnebre bloqueó una vía principal, colocó música a alto volumen y varias personas consumieron licor en la vía pública.

El hombre deberá enfrentar cargos por porte ilegal de armas - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Todo el evento quedó documentado gracias a las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4 Bogotá), las cuales permitieron a las autoridades identificar de inmediato al responsable de los disparos.

El seguimiento visual realizado por el C4 fue clave para coordinar la reacción policial y evitar que el responsable se diera a la fuga.

El hombre, tras realizar los disparos, intentó ocultarse en una vivienda del sector, donde abandonó el arma de fuego utilizada.

Pese a esta maniobra, los uniformados lograron recuperar el arma y recibieron información en tiempo real sobre los movimientos del sospechoso, quien volvió a mezclarse con la multitud en un intento por evadir su captura.

Luego de todo esto, el implicado abordó un vehículo particular para escapar, pero la rápida acción de la Policía Metropolitana de Bogotá, guiada por los datos proporcionados por el C4, permitió interceptarlo a solo una cuadra del lugar, ya que la caravana fúnebre bloqueó el paso del automóvil.

Por su parte César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, destacó que “este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la reacción inmediata de la Policía, facilita capturas y protege la convivencia”.

El hombre fue captado por las cámaras de videovigilancia del Distrito - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

Restrepo también resaltó el valor de la colaboración ciudadana y de las herramientas tecnológicas para mantener la seguridad en la ciudad.

El detenido enfrentará cargos por porte ilegal de armas de fuego, y las autoridades insistieron en su llamado para que la ciudadanía reporte situaciones sospechosas a la Línea 123.

Por último, y en lo que va del año, Bogotá ha registrado más de 318 homicidios con arma de fuego, lo que representa un incremento superior al 10% respecto al año anterior.