Detuvieron a tres personas que portaban un arma mini Uzi a bordo de un taxi en Bogotá: intentaron sobornar a la Policía para quedar libres

Los tres detenidos son individuos cuyas edades rondan entre los 24 y 31 años

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Los tres detenidos en la
Los tres detenidos en la capital del país contaban con anotaciones judiciales - crédito Mebog

Tres personas con antecedentes por homicidio fueron detenidas en Bogotá, tras un resultado que se dio en la localidad de Antonio Nariño, luego de que se pidió un requisa que terminó arrojando una tremenda incautación.

Tres hombres a bordo de un taxi portaban una arma modificada tipo Mini Uzi. Así lo informó el martes 16 de septiembre la Policía Nacional a través de un comunicado y un video en el que se registró la captura, que hace parte de la estrategia “Seguros, cercanos y presentes,” orientada a combatir el tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante labores de patrullaje. Tal y como explicó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía Antonio Nariño, los uniformados identificaron un taxi en actitud sospechosa y le ordenaron detenerse.

El conductor ignoró la instrucción y emprendió la fuga, motivo por el cual se activó un plan de cierre en el sector.

crédito Mebog

Tras la interceptación del vehículo, los agentes registraron el automóvil y localizaron un arma traumática modificada, tipo Mini Uzi, acompañada de munición y un supresor de sonido.

En el procedimiento fueron capturados tres individuos cuyas edades rondan entre los 24 y 31 años. Las autoridades confirmaron que los detenidos tenían antecedentes previos por homicidio y hurto calificado y agravado.

Durante la detención los capturados intentaron ofrecer dinero a los uniformados para evitar el procedimiento.

Tanto las personas aprehendidas como los elementos decomisados y el vehículo inmovilizado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial.

crédito Mebog

