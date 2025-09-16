Comerciante fue ultimado a balazos y sus asesinos dejaron preocupante cartel junto al cadáver: “Por sapo”

Las autoridades del departamento de Magdalena trabajan por esclarecer el brutal ataque - crédito Policía Nacional

En la jornada del 16 de septiembre de 2025 se confirmaron nuevos detalles sobre hallazgo de un cadáver acompañado de un cartel con la frase “por sapo, cuatrero y informante”. Este hecho tiene en alerta a los habitantes de la zona rural de Santa Ana, Magdalena, donde la violencia ligada a disputas criminales no da tregua, pues no es el primer ataque de este tipo que se presenta en el sector.

La escalofriante nota fue encontrada sobre el cuerpo de un ciudadano identificado como Brandon Gil, lo que incrementó la sensación de inseguridad en el sector, pues los demás habitantes de la zona temen porque pueda ocurrir nuevamente uno de estos casos.

El asesinato de este ganadero y comerciante, conocido como “El Paca”, ocurrió en inmediaciones de su finca, que se encuentra ubicada en el corregimiento conocido como Pueblito de Los Andes, en el momento en el que varios hombres armados irrumpieron en el predio y le dispararon sin previo aviso, provocando su muerte inmediata, según informó el diario local El Universal.

El levantamiento del cuerpo se adelantó en la propiedad del ciudadano

La escena del crimen fue descrita como brutal, por parte de las autoridades que realizaron el levantamiento del cadáver y que confirmaron el hallazgo del mensaje que dejaron los agresores, lo que causó una profunda sorpresa entre los habitantes y líderes comunitarios de la región.

Sobre Brandon Gil, las autoridades confirmaron que residía en el barrio Pastrana del municipio de Magangué, Bolívar, y que se dedicaba tanto a la ganadería como al comercio, actividades que lo convirtieron en una figura reconocida en la zona.

Tras el homicidio, unidades de la Policía del Magdalena y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta la finca para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar pruebas que permitan avanzar en la investigación.

Y es que las autoridades trabajan arduamente por esclarecer los hechos ocurridos el lunes 15 de septiembre, así como identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, según detalló El Universal.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad local elevó su voz para exigir a las autoridades una respuesta más contundente ante la persistente ola de violencia que afecta a la zona rural de Santa Ana, debido a que la muerte de Brandon Gil se suma a una serie de hechos violentos recientes que mantienen en vilo a los habitantes del sur de Bolívar y Magdalena.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del asesinato y, por ahora, se encuentran analizando posibles conexiones con disputas territoriales y retaliaciones criminales, mientras que la incertidumbre y el temor se extienden entre los habitantes de la zona que exigen justicia y mayor seguridad en la región.

Los actos de violencia en la región no cesan

Inseguridad desbordada

En la tarde del miércoles 27 de agosto de 2025 ocurrió un despiadado ataque Fundación (Magdalena) que desató la preocupación entre la comunidad, teniendo en cuenta que dejó como saldo la muerte de una niña de 4 años durante un ataque armado en el barrio Los Rosales. Sin embargo, la menor no fue la única víctima del hecho, puesto que dos adultos resultaron heridos.

De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía del municipio, la menor identificada como Milagros González murió después de que hombres armados ingresaran a la vivienda en la que se encontraba en compañía de su tía y el esposo de la mujer.

A través de un comunicado difundido por los canales oficiales, la Alcaldía de Fundación expresó su repudio por lo ocurrido, lamentando “Con toda la fuerza los hechos violentos que han enlutado a nuestro municipio, cobrando la vida de una niña de 4 años y dejando a dos personas heridas”.