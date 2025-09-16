Colombia

Caso Valeria Afanador: docentes fue llamado a indagatoria por la Fiscalía para esclarecer su desaparición y muerte

Diego Orlando Pinzón Perilla y Emily Cifuentesa, profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá, hará presencia en las instalaciones del ente investigativo el 16 de septiembre de 2025

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

La menor de 10 años
La menor de 10 años fue encontrada sin vida en la tarde del 29 de agosto - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles / Gobernación de Cundinamarca

El proceso de indagatoria por la muerte de la menor de 10 años Valeria Afanador sigue avanzando por parte de las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a Diego Orlando Pinzón Perilla y Emily Cifuentes, docentes del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá, para que entreguen su versión de los hechos en una declaración juramentada, sobre la muerte de la menor, cuerpo que fue encontrado 18 días después de que desapareciera de las instalaciones de la institución educativa el 12 de agosto de 2025.

“Se solicita comparecer el próximo 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 09:00, en las instalaciones de Unidad de Policía Judicial CTI Chía, ubicadas en la CALLE 12 No. 1 c 52 barrio 20 de julio para DILIGENCIA DE DECLARACIÓN JURADA, dentro del proceso de la referencia”, diligencia que no requiere de acompañamiento de un abogado, tal como se señaló en el documento del ente investigativo.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al señor Diego Orlando Pinzón Perilla, docente del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá - crédito Fiscalía

El llamado para Cifuentes, mujer que estaría a cargo de la enseñanza y cuidado de la menor también deberá comparecer ante la sede de la Fiscalía: "Se solicita comparecer el próximo 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las 2:00 pm, en las instalaciones de UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL CTI CHIA, ubicadas en la CALLE 12 No. 1 c 52 barrio 20 de julio para DILIGENCIA DE DECLARACION JURADA, dentro del proceso de la referencia“.

El documento que estaba dirigido en primera instancia a la señora Sonia Inés Ochoa Daza, rectora del colegio, también especificó algunos puntos que debe cumplir el plantel para cooperar en el proceso, identificado con el número 12100614 de la Policía Judicial.

1. “Informar si algún trabajador o ex trabajador ha presentado demanda laboral o denuncias penales en contra del colegio, en caso afirmativo aportar documentación.

2. Suministrar historia académica, matrícula y demás documentos respecto de la menor VALERIA AFANADOR CÁRDENAS

3. Suministrar copia del PIAR de la menor VALERIA AFANADOR CÁRDENAS

4. Suministrar copia de la caracterización del estudiante señalada en la declaración jurada de la Rectora SONIA INÉS OCHOA DAZA, en la cual se da direccionamiento del acompañamiento escolar por parte de los docentes al comedor, almuerzos y patio”.

El pedido será recibido por los mismos investigadores en la sede del colegio.

