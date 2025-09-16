Colombia

Campesinos del Cauca se llevaron cilindros de gas abandonados tras bloqueos de las disidencias de las Farc: los usan en sus cocinas

La ausencia de intervención del Ejército permitió que familias campesinas recogieran cilindros de gas propano dejados por disidentes, utilizándolos para cocinar ante la dificultad de conseguir este producto

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La ausencia de explosivos, en
La ausencia de explosivos, en los cilindros bomba, permitió a los habitantes aprovechar los cilindros de gas para uso doméstico en medio de la crisis - crédito Redes sociales

La noche del domingo 14 de septiembre, en el centro del Cauca, dejó una imagen insólita: campesinos de las zonas rurales de Piendamó y Morales aprovecharon la ausencia de peligro para apropiarse de cilindros de gas propano abandonados en la vía que conecta ambos municipios.

Estos recipientes, originalmente colocados por disidentes de las Farc como parte de una estrategia de bloqueo, terminaron en manos de los habitantes locales, que los destinaron a sus cocinas ante la dificultad de acceder a este recurso básico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La escena, captada en una fotografía, muestra a los pobladores transportando los cilindros, cuyo valor puede alcanzar los 80.000 pesos por unidad de cuarenta libras, una suma considerable para muchas familias campesinas.

Según relataron testigos, la decisión de llevarse los cilindros surgió tras comprobar que no contenían explosivos y que los cables adheridos eran meramente decorativos, a pesar de que los recipientes estaban pintados con la bandera de Colombia y los símbolos de las Farc.

Campesinos del Cauca recuperan cilindros
Campesinos del Cauca recuperan cilindros de gas abandonados por disidencias de las Farc tras bloqueos en Piendamó y Morales - crédito @YoSoyStuart/X

“Como están tan caros estos cilindros de gas propano acá en el Cauca, la gente vio la oportunidad de tener estos artefactos en sus cocinas de ahí que al ver que eso no representaba algún peligro, y que no tenían explosivos, se acercaron donde estaban, echarlos después en un costal y así llevárselos en una motocicleta”, relataron los testigos.

La ausencia de intervención por parte del Ejército fue determinante para que los habitantes esperaran hasta entrada la noche y así evitar cualquier riesgo.

Como el Ejército nunca llegó a verificar que tenía esos cilindros, entonces la gente esperó que fuera más de noche para llevárselos, porque comprobaron que estaban buenos, a pesar de estar pintados con la bandera de Colombia y con los símbolos de las Farc, además vieron que los cables que tenían era de adorno y claro, qué mejor oportunidad para poder tener con qué cocinar en la casa”, agregaron los testigos.

El contexto de esta acción estuvo marcado por intensos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en la región. Los grupos armados recurrieron a la colocación de estos cilindros y otros obstáculos tanto en la vía Piendamó-Morales como en la carretera Panamericana, con el objetivo de frenar el avance militar hacia el municipio de Cajibío.

En esa jornada, los combates incluyeron un ataque a la subestación de Policía del corregimiento de El Carmelo, donde un patrullero perdió la vida y ocho uniformados resultaron heridos tras la destrucción de la instalación policial.

Líderes sociales de la zona explicaron que “los alzados en armas realizan esta clase de saboteos para causar temor entre la población y para distraer a los militares, haciéndoles creer que tiene explosivos, buscando así que sea más lento su avance hacia las zonas donde ejecutan ataques y hostigamientos, como ese domingo, donde causaron la muerte de un patrullero de la Policía y dejaron heridos a ocho uniformados luego de destruir la subestación de Policía de El Carmelo”.

Cilindro sospechoso que paralizó la vía Panamericana en Mondomo

El hallazgo de un cilindro
El hallazgo de un cilindro sospechoso en la vía Panamericana obligó a suspender el tránsito en Mondomo, Santander de Quilichao, generando afectaciones para viajeros y transportadores - crédito @soyjaimeandres/X

El hallazgo de un cilindro sospechoso sobre la vía Panamericana, en el sector de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, obligó a las autoridades a suspender el tránsito en ambos sentidos durante la jornada del domingo 14 de septiembre, lo que generó afectaciones para viajeros y transportadores que dependen de este corredor estratégico entre Popayán y Cali.

La alerta se activó cuando se reportó la presencia de un objeto abandonado en la carretera, una situación que, según versiones preliminares, motivó el desplazamiento inmediato de unidades de la Policía Nacional para verificar el riesgo potencial.

La incertidumbre y el temor se apoderaron de la comunidad local, ya que la utilización de artefactos explosivos improvisados en esta zona ha sido frecuente en el contexto de acciones perpetradas por grupos armados ilegales, en particular disidencias de las Farc.

Estos grupos han sido señalados como responsables de recientes ataques contra la fuerza pública y el transporte de carga en distintas regiones del país, lo que ha generado una conmoción persistente entre los habitantes.

La operación para neutralizar el artefacto involucró una acción coordinada entre tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, el Grupo Marte, el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) y la Policía Nacional.

Tras recibir información de inteligencia, los equipos especializados en explosivos se desplazaron hasta el lugar y confirmaron la presencia del cilindro sospechoso. Siguiendo los protocolos de seguridad, procedieron a inspeccionar el objeto y determinaron que no contenía carga explosiva, lo que permitió su retiro seguro de la vía.

La presencia del cilindro abandonado
La presencia del cilindro abandonado activó protocolos de seguridad y movilizó a la Policía Nacional, ante el temor de artefactos explosivos usados por grupos armados ilegales en la región - crédito @miguelAPalta/X

La intervención de las fuerzas de seguridad posibilitó el restablecimiento del flujo vehicular en la zona, aliviando el represamiento de automotores que se había producido por la suspensión del tránsito.

En un comunicado oficial, el Ejército reiteró su compromiso de mantener las operaciones destinadas a garantizar la seguridad en el departamento del Cauca. La institución advirtió que “el empleo de este tipo de artefactos en zonas de tránsito civil representa un riesgo para la población”, según lo expresado en el documento difundido.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autoría del hecho ni la naturaleza exacta del objeto abandonado, aunque el contexto de violencia en la región y la recurrencia de este tipo de incidentes refuerzan la preocupación de la comunidad y de los organismos de seguridad.

<br>

Temas Relacionados

Violencia en el CaucaDisidencias de las FarcEjército NacionalPolicía NacionalPiendamó, CaucaMorales, CaucaConflicto armadoGas propanoCilindros bombaColombia-noticias

Más Noticias

Luis Alfonso tuvo grave fractura previo a su esperado concierto en Estados Unidos: “Vamos para urgencias”

El cantante de música popular relató a sus seguidores que debió acudir a urgencias antes de su presentación en Charlotte, donde, pese al accidente, logró presentarse

Luis Alfonso tuvo grave fractura

Detuvieron a tres personas que portaban un arma mini Uzi a bordo de un taxi en Bogotá: intentaron sobornar a la Policía para quedar libres

Los tres detenidos son individuos cuyas edades rondan entre los 24 y 31 años

Detuvieron a tres personas que

William Dau, exalcalde de Cartagena, lanzó fuerte advertencia a Petro por listas al Senado del Pacto Histórico: Gustavo Bolívar respaldó la petición

El exalcalde de Cartagena amenazó a las directivas del Pacto Histórico si él no aparece en las listas al Congreso: “Tendrán un férreo opositor en Cartagena, Bolívar y la Costa”

William Dau, exalcalde de Cartagena,

Rodrigo Londoño se pronunció tras ser condenado por la JEP a ocho años por secuestros perpetrados por las Farc: “Aceptamos nuestra responsabilidad”

El excomandante de la guerrilla también compartió el pronunciamiento oficial del último secretariado de ese grupo criminal, en el que se comprometió a cumplir la sentencia restaurativa

Rodrigo Londoño se pronunció tras

Armando Benedetti renunciaría al Ministerio del Interior: esto se sabe

El funcionario fue ratificado en el cargo actual desde el 1 de marzo de 2025

Armando Benedetti renunciaría al Ministerio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso tuvo grave fractura

Luis Alfonso tuvo grave fractura previo a su esperado concierto en Estados Unidos: “Vamos para urgencias”

Gero, del ‘Desafío siglo XXI’, habló sobre la carga emocional que le genera ser hijo de Juan Pablo Ángel

Jessica Cediel preocupó a sus seguidores con actualización de su estado de salud tras ser hospitalizada: “Entendemos a través del dolor”

Dos K-dramas se colocan en Netflix Colombia como favoritos

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Deportes

El Bayern Múnich de Luis

El Bayern Múnich de Luis Díaz se prepara para el Oktoberfest, este será el cronograma de partidos: “No está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse”

Este fue el noble gesto con corredor colombiano que se cayó durante prueba en los Mundiales de Atletismo

Hinchas de Millonarios dejaron duro mensaje a los directivos en medio de la crisis deportiva: “Con Millos no se jode”

Faustino Asprilla le lanza dura indirecta a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi: “No sé por qué le dieron más largas”

Así reaccionó la prensa de Argentina tras la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Absurdo error”