Autoridades de Bogotá reforzarán medidas ante protesta de conductores del martes 16 de septiembre: TransMilenio operará con normalidad

Desde las primeras horas del día, se instalará el Puesto de Mando Unificado - crédito Secretaría de Gobierno

A pocas horas de la movilización convocada por gremios de conductores en Bogotá —5:00 a. m., del martes 16 de septiembre —, las autoridades distritales han reiterado su disposición al diálogo y han llamado a que la jornada transcurra en un ambiente pacífico, salvaguardando el derecho a la protesta sin recurrir a bloqueos que paralicen la ciudad.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, en un mensaje divulgado desde sus redes sociales, sostuvo que la administración de Carlos Fernando Galán ha mantenido canales de interlocución abiertos con los actores movilizados, además añadió que:

“Si de verdad la principal petición que hacen quienes saldrán mañana es ser escuchados, quisiera señalar que hemos estado dispuestos e incluso desde hace unos días sosteniendo conversaciones con diversos actores. Con ellos vamos encontrando cursos de acción. Acá estamos para dialogar, para sentarse con la administración no es necesario bloquear la ciudad ni afectar a quienes estudian, trabajan, quizá acuden a alguna cita médica o hacen algún tipo de diligencia de carácter personal”.

Quintero enfatizó el carácter innegociable del orden en la ciudad y anunció que el Distrito dispondrá de toda su capacidad institucional para atender la movilización y garantizar el cumplimiento de las normas: “Bogotá no puede ser paralizada ni usada como mecanismo de presión. Los bloqueos no deben condicionar la conversación. (…) El camino para resolver las diferencias es el diálogo, no los bloqueos”.

La Alcaldía de Bogotá reitera su disposición al diálogo ante la movilización de conductores y llama a evitar bloqueos - crédito Gustavo Quintero/X

Plan de seguridad para las manifestaciones del martes 16 de septiembre

La Secretaría de Gobierno resaltó que en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se dispondrá un dispositivo de más de 2.500 personas, entre gestoras y gestores de diálogo social, derechos humanos, convivencia y personal de distintas entidades del distrito:

105 gestoras y gestores de diálogo social y derechos humanos de la Secretaría de Gobierno.

100 gestoras y gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad.

178 gestoras y gestores de la Secretaría de Movilidad.

1.260 personas de equipos de apoyo y gestores de TransMilenio.

1.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Equipos de apoyo en el PMU: secretarías de la Mujer, Salud, Integración Social y Educación.

Desde las primeras horas de la jornada se instalarán Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y el Puesto de Mando Institucional (PMI).

Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó durante la presentación del nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Armando Ojeda, el compromiso del Gobierno distrital con la protesta pacífica y con la protección de los derechos de toda la ciudadanía:

“Siempre hemos sido respetuosos de la protesta pacífica y tenemos que serlo y garantizarla. Y así será mañana. Quienes quieran manifestarse, tienen todo el derecho a hacerlo y tienen todas las garantías para hacerlo en Bogotá. (…) Estará presente el equipo de gestores de diálogo, acompañando para garantizar los derechos de quienes van a protestar, pero también los derechos de quienes no van a protestar, porque eso es la responsabilidad que tenemos como gobierno y esa es la forma como hemos actuado y como seguiremos actuando, garantizando que quien quiera hacerlo pueda hacerlo, pero también se garanticen los derechos de quienes no van a protestar, por ejemplo, en términos de movilidad”.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales por posibles afectaciones viales - crédito Carlos Fernando Galán/X

A estas declaraciones se sumó el pronunciamiento de la Personería de Bogotá. El personero Andrés Castro, junto con el contralor distrital, Julián Ruiz, y la Veeduría Distrital, lideraron una Mesa de Trabajo Interinstitucional que reunió a representantes de 15 gremios del transporte. Durante el encuentro, se atendieron las inconformidades y denuncias de los gremios sobre temas de movilidad, acordándose varios puntos concretos: facilitar espacios de diálogo promovidos por los órganos de control entre la administración y los transportadores; realizar una revisión detallada de las denuncias presentadas, según las competencias de cada entidad; y acompañar la jornada de movilización.

Los líderes de los órganos de control reiteraron el llamado a los manifestantes para que la protesta se desarrolle de manera ordenada y sin afectaciones a la convivencia o a los derechos de los ciudadanos. El mensaje central de la Mesa fue promover “una jornada pacífica, sin vandalismo ni bloqueos”, dimensionando la relevancia de garantizar la movilidad segura y el respeto a quienes habitan y transitan por la ciudad.

A la mesa asistieron delegados de moteros, conductores de plataformas digitales, asociaciones del gremio de transporte público y especial, organizaciones de seguridad vial, transportadores de servicio escolar, funerario, domiciliario, grúas, ambulancias y de carga, entre otros.

Asociaciones de taxis, motociclistas y sindicatos se unen para coordinar la protesta del 16 de septiembre - crédito Julián Forero

La movilización tendrá lugar a partir de las 7:00 a. m. con puntos de concentración en

Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba

Calle 95 con carrera 15

Biblioteca Virgilio Barco, avenida La Esmeralda con Calle 63

Carrera 11 con calle 69

Plaza de Bolívar

Centro Mayor, calle 38 sur con carrera 34D

Autopista Sur con avenida Villavicencio.

El distrito reiteró que se adoptarán medidas para facilitar la circulación de los ciudadanos que no participen en la protesta, en particular aquellos que dependen del transporte público. Desde su canal de WhatsApp, TransMilenio indicó que operará con normalidad.

El sistema masivo se pronunció sobre las marchas del martes 16 de septiembre - crédito TransMilenio/WhatsApp

Sin embargo, igualmente detalló que debido a las marchas programadas, varios de los servicios podrán registrar demoras. Para garantizar la operación, el sistema invitó a todos los usuarios programar con anticipación los desplazamientos, planear los viajes y considerar rutas alternas e informarse a través de los canales oficiales de TransMilenio. “Nosotros haremos todo lo posible para llevarte a destino”, sumó la empresa.

Igualmente, las autoridades recomendaron estar atentos a los canales oficiales de la administración para recibir actualizaciones sobre afectaciones viales, desvíos y acciones de contingencia, subrayando que el tránsito estará restringido en los alrededores de los puntos de concentración y que es probable que la jornada cause retrasos en corredores estratégicos de la ciudad.