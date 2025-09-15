Intentaron secuestrar en Maicao a Hassler Quintana, exdirector de Tránsito de Albania, en La Guajira: se escondió en una casa vecina

Las autoridades intentan establecer posibles vínculos del secuestro de Hassler Quintana con el atentado previo contra su familia - crédito @hasslerquintana/Instagram

Hassler Daniel Quintana Díaz, que anteriormente se desempeñó como director de Tránsito en el municipio de Albania, logró evitar ser raptado por desconocidos que lo interceptaron cuando se disponía a ingresar a su vivienda, ubicada en el área urbana de Maicao, en La Guajira.

De acuerdo con la información preliminar, citada por El Heraldo, el incidente tuvo lugar en la intersección de la calle 11 con carrera 23, en el barrio El Carmen. Hombres que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux se aproximaron al domicilio de Quintana en el momento en que este llegaba al lugar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La rápida reacción del exfuncionario, que corrió y buscó refugio en una casa vecina, frustró el intento de secuestro, lo que llevó a que los agresores desistieran y abandonaran la escena. La víctima reportó el hecho ante las autoridades competentes, lo que activó la intervención del Gaula de la Policía y Militar, organismos encargados de investigar este tipo de delitos en la región.

El contexto del caso adquiere mayor relevancia al considerar antecedentes recientes en la familia de Quintana. Hace algunos meses, la residencia de su padre, el empresario y dirigente político Aldrin Quintana Ustate, fue objeto de un ataque armado: las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos hechos, dado que la vivienda de Aldrin Quintana Ustate fue atacada a tiros en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Actualmente, el Gaula de la Policía y Militar mantiene abiertas las investigaciones para determinar los móviles del intento de secuestro y establecer posibles vínculos con el atentado previo contra la familia Quintana.

Noticia en desarrollo...