Cuál es el precio de la onza y el gramo de oro en Colombia este 15 de septiembre

Ya sea por onza o por gramo, acá está el precio del oro en Colombia (REUTERS/Edgar Su)

El precio del oro en Colombia registró una subida importante este lunes 15 de septiembre de 2025.

Esta nueva alza ocurrió a pesar de la cotización estable que registro el metal precioso en los mercados internacionales y los pocos cambios en el tipo de cambio del peso ante el dólar.

Ante la inestabilidad de la economía mundial, muchas personas ven en el oro una forma de inversión un tanto segura.

Cabe mencionar que el precio del oro cambia todos los días y que su valor depende de distintos factores, en su mayoría internacionales, por lo que es importante mantenerse actualizado y poder decidir cuál es el mejor momento para comprar o vender.

Precio del oro en Colombia

Fecha : lunes 15 de septiembre de 2025.

Por onza : $14.338.483,99.

Por gramo: $461.044,50.

Esto significa que el oro registró un incremento en su valor de 1.01%, de $144.267,92 en la onza y de 4.638,84 en el gramo.

Por su parte, en los mercados internacionales el oro al contado cotizaba a 3.641,19 dólares por onza.

Mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaron un 0,2%, a 3.679,20 dólares.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 0,1% a 42,21 dólares la onza, el platino ganó un 1% a 1.404,72 dólares y el paladio sumó un 1,1% a 1.209,80 dólares.

Diversos factores internacionales influyen en el precio del oro (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Por qué subió el precio del oro en Colombia

El incremento en el precio del oro en Colombia se debe más a un impulso aún de su cotización máxima histórica registrada la semana pasada que por lo que ha pasado en las últimas horas.

Ya que los mercados internacionales han comenzado la semana con una ligera calma.

Los inversores están a la espera de la reunión de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) del próximo miércoles donde se espera un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés.

Los operadores apuestan a que la FED realice cuando menos dos recortes más antes de que acabe el año.

Los lingotes, que no rinden intereses y a menudo son considerados un activo de refugio seguro en un contexto de incertidumbre generalizada, tienden a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

La reunión de la FED se produce en medio de desafíos, incluyendo una disputa legal sobre su liderazgo y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para ejercer un mayor control sobre la política de tasas de interés y el papel más amplio del banco central.

¿Dónde comprar oro en Colombia?

El Banco Central de Colombia es el que regula la compra y venta legal de oro (Banco de la República)

Antes, y durante mucho tiempo, el Banco de la República de Colombia publicaba los precios del oro, así como de la plata y el platino, en su página oficial, sin embargo, dejó de hacerlo.

A través de su misma web institucional, el banco central explicó que ya no publicaría los precios de estos metales preciosos porque la información que utilizaba para sus cálculos provenían de fuentes externas sujetas a restricción.

Sin embargo, agregó que quién quiera consultar los precios podría hacerlo en los puntos de atención, como los siguientes:

Punto de compra Bogotá:

Central de Efectivo del Banco de la República, Calle 24 bis # 66-90

Teléfono: +57 (601) 484-9980, extensión: 3850

Punto de compra Sucursal Medellín:

Sede de la sucursal: Calle 50 # 50-21

Teléfono: +57 (604) 576-7480

Punto de compra Agencia Cultural Quibdó:

Sede de la sucursal: Carrera 1 #1-16

Teléfonos: +57 (604) 671-2135 ó +57 (604) 671-1701

Requisitos para vender oro

El Banco de la República es una de las opciones más confiables para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra únicamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República solamente puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se necesita tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.