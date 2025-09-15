Criminal que quemó vivo a su perro fue enviado a prisión, pese a no aceptar los cargos

El criminal fue capturado y enviado a prisión - crédito Plataforma Alto / X

Durante el 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que entregó detalles sobre la decisión judicial que ordenó la reclusión de Iván Camilo Vallejo Bastidas en un centro carcelario tras conocerse los detalles del caso en el que se le señala como presunto responsable de la muerte de su animal de compañía en Pasto (Nariño).

De acuerdo con la información presentada por el ente judicial, el hombre habría provocado la muerte de su perro, llamado Sherlock, mediante un acto premeditado ocurrido el 13 de septiembre en el barrio Chapal, cuando decidió conducirlo hasta el fuego hasta incinerarlo.

Las investigaciones de las autoridades revelaron que Vallejo Bastidas preparó una hoguera en la terraza de su vivienda, con el fin de hacer que su mascota muriera allí.

Según los elementos materiales probatorios que fueron recolectados por los expertos, el sujeto utilizó comida y otras maniobras para atraer a Sherlock hacia el fuego, donde el animal fue hallado incinerado.

Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación destacó que la evidencia recopilada apunta a que el único propósito de la hoguera era incendiar al animal, pues no se encontraron elementos que determinaran que el sujeto estaba haciendo una actividad diferente.

Ante la gravedad de estos hechos, un fiscal de la Seccional Pasto (Nariño) presentó a Vallejo Bastidas ante un juez penal de control de garantías, imputándole cargos por el delito de muerte a animal agravado, conforme a lo establecido en la Ley 2244 de 2025. Sin embargo, el procesado no aceptó el cargo en su contra, lo que fue ampliamente rechazado por sus vecinos.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta el 15 de septiembre de 2025, como respuesta a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Esta decisión judicial fue celebrada por los diferentes colectivos animalistas, como es el caso de la Plataforma Alto que se encargó de difundir la información: “La medida de aseguramiento en centro carcelario la adoptó el juzgado No. 07 de Pasto tras considerar al señalado como un peligro para la sociedad y seguirá vinculado al proceso judicial. La ciudadanía exige que no sea dejado en libertad, como ha ocurrido recientemente en casos similares. Basta de impunidad”, fue el llamado realizado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Del mismo modo, la senadora Andrea Padilla celebró la medida, pues es una de las activistas reconocidas en el territorio nacional por luchar para rechazar cualquier tipo de maltrato animal en contra de los seres sintientes a lo largo y ancho del territorio.

“La decisión fue posible gracias a la Ley Ángel, que refuerza las sanciones contra quienes maltratan a seres sintientes como este caso. Gracias a las autoridades y a la comunidad por no permitir que estos hechos queden en la impunidad”, se lee en el perfil oficial de la senadora.