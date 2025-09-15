Colombia

Capturaron al papá del niño de cuatro años víctima de una golpiza en Medellín: le pegó porque se despertó a jugar

El menor, de nacionalidad venezolana, permanece en estado crítico en el Hospital General de Medellín tras sufrir lesiones severas en la cabeza y el tórax a manos de Cristian Alexis González

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Federico Gutiérrez informó que el agresor de un niño de cuatro años fue capturado - crédito @FicoGutiérrez/X

En una rápida respuesta de las autoridades fue capturado Cristian Alexis González, alias Lámpara, señalado como el presunto agresor de un niño de cuatro años en Medellín (Antioquia), en hechos conocidos el sábado 13 de septiembre de 2025.

El menor, de nacionalidad venezolana, permanece en estado crítico en el Hospital General de Medellín tras recibir una brutal golpiza, mientras las autoridades y la sociedad en general expresaron su indignación y exigen justicia.

Detalles de la captura de alias Lámpara

El domingo 14 de septiembre de 2025, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció la captura de González a través de un video en sus redes sociales. En su mensaje, Gutiérrez expresó su dolor y repudio ante el hecho, calificando al agresor como miembro de la estructura criminal Los Mondongueros.

El menor recibió una golpiza
El menor recibió una golpiza a manos de su propio padre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Ha sido capturado en tiempo récord este salvaje que el día de ayer atentó brutalmente y golpeó brutalmente a un niño de cuatro años en la ciudad de Medellín”, dijo punntualmente el mandatario local.

El mandatario agradeció la rápida reacción de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, y destacó la necesidad de castigar con severidad a quienes atenten contra la infancia: “Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas, la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel”.

Según el alcalde, el ataque ocurrió la mañana del sábado 13 de septiembre, cuando González habría agredido violentamente al niño tras ordenarle que volviera a dormir. El menor, al despertar y comenzar a jugar, fue golpeado brutalmente, lo que le causó graves lesiones en la cabeza y el tórax.

El alcalde de Medellín notificó
El alcalde de Medellín notificó la captura del agresor del menor de cuatro años golpeado - crédito @FicoGutiérrez/X

“Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas, la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel. Este tipo agredió al niño porque al llegar a la casa, ayer a las siete de la mañana, le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir. Y claro, un niño de cuatro años empezó a jugar y este tipo lo agredió brutalmente”, agregó Gutiérrez.

Inicialmente, recibió atención en el Hospital Infantil, pero debido a la gravedad de su estado, fue remitido al Hospital General de Medellín, donde permanece internado en estado crítico, debido a sus lesiones en la cabeza y el tórax.

Las primeras versiones apuntan a que el ataque fue perpetrado por el hombre que sería su propio padre, lo que ha intensificado la conmoción social y el rechazo en la ciudad. El caso ha generado una ola de indignación en Medellín y en el departamento de Antioquia, sumándose a otros episodios recientes de violencia infantil en el departamento.

La respuesta de las autoridades fue inmediata: la investigación se declaró prioritaria y se desplegó un operativo especial para dar con el paradero del responsable. El alcalde solicitó personalmente al comandante de la Policía Metropolitana, General Castaño, que se diera máxima prioridad a la localización y captura del sospechoso.

“Quiero darle las gracias a nuestra Policía, quiero darle las gracias a la Fiscalía General de la Nación porque actuaron en tiempo récord. Y así hay que reaccionar siempre, sobre todo con quienes atentan contra nuestros niños y nuestras niñas. Este sinvergüenza irá a la cárcel”, puntualizó el alcalde.

El menor se debate entre
El menor se debate entre la vida y la muerte en un centro médico de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En paralelo a la investigación, la Policía y la Fiscalía han brindado acompañamiento a la familia del menor, mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades insisten en la importancia de proteger a la infancia y garantizar que los responsables de este tipo de delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Mientras la investigación sigue su curso, el niño continúa recibiendo atención médica intensiva, a la espera de una evolución favorable. El compromiso de las autoridades es llevar al presunto agresor ante la justicia y esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este ataque.

