Colombia

Al mejor estilo de Diomedes Díaz, Beéle responde a la filtración de videos íntimos con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

El cantante aseguró que, después de vivir situaciones difíciles, desarrolló una inmunidad ante las funas (críticas) y no dejará que los rumores o la envidia lo afecte

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El artista explicó que la envidia detrás de los ataques no tendría ningún impacto en su vida personal ni profesional - crédito @shantyclips/TikTok

Beéle, el popular cantante de barranquillero, se convirtió en el centro de la atención mediática después de la filtración de dos videos íntimos junto a la modelo venezolana Isabella Ladera que fue su pareja en el pasado.

Tras varios días de silencio, el intérprete de Frente al mar finalmente rompió su silencio y respondió a la controversia de manera directa, recurriendo a una famosa canción del vallenatero Diomedes Díaz para transmitir su mensaje, pues en una transmisión en vivo, el artista compartió sus pensamientos sobre la situación y dejó claro que no permitirá que los ataques afecten su paz mental ni su carrera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque al principio Beéle había confiado en su equipo legal para emitir un comunicado oficial, la situación tomó otro rumbo cuando el cantante decidió hablar con sus propias palabras. La firma de abogados Víctor Mosquera Marín fue la encargada de desmentir las acusaciones, señalando que el artista no estuvo involucrado en la filtración ni en la distribución del material privado.

Beéle, el cantante barranquillero, rompió
Beéle, el cantante barranquillero, rompió su silencio luego de la filtración de dos videos íntimos con su expareja Isabella Ladera - crédito @Isabella.ladera - @beele/Instagram

El comunicado, que buscaba proteger su imagen y carrera, también anunciaba acciones legales en contra de quienes fueran responsables de la divulgación del material en Colombia y Estados Unidos.

“El material no fue filtrado por Beéle ni participó en su divulgación. Su carrera y prestigio internacional descartan cualquier interés en actos de esta naturaleza. Estamos tomando medidas legales en ambos países”, señalaba el mensaje de sus abogados.

Sin embargo, la verdadera respuesta llegó durante en una transmisión en vivo con su amigo, colega y streamer Westcol, antes de su presentación en Costa Rica, en la noche del 13 de septiembre. En ese espacio, el barranquillero no dudó en expresar su postura con total claridad y sin rodeos: “Para que quieran acabar con mi paz mental, está hijueputa, la tienen difícil”.

En una reciente transmisión en
En una reciente transmisión en vivo de Westcol, Beéle habló sobre la importancia de mantener la calma y su enfoque en lo verdaderamente importante: su música y su paz mental - crédito @beele - @westcol/Instagram

El cantante no se limitó a sus palabras, también compartió su visión sobre cómo el morbo y la mala intención pueden destruir la vida de una persona sin justificación alguna.

“Después de la primera inyección de la funa (críticas) uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo; aun sabiendo que uno no ha actuado de esa manera, lo quieren acabar y cerrarle las puertas solo por la mala intención de una persona. Sabiendo uno la persona que es. Yo no tengo que quitar o cerrarte alguna puerta si no te quiero ver en mi vida”, aseguró Beéle.

El mensaje que transmitió el cantante fue claro, puesto que no iba a permitir que los problemas personales afectaran su vida profesional, y mucho menos su paz; sin embargo, lo más llamativo de la transmisión fue cuando el cantante sorprendió a sus seguidores al rendir homenaje a uno de los íconos de la música vallenata Diomedes Díaz, al interpretar un fragmento de La envidia, uno de los temas más emblemáticos del fallecido “Cacique de la junta”.

Durante una transmisión en vivo,
Durante una transmisión en vivo, el artista expresó que no dejaría que el morbo ni las críticas afectaran su paz mental, citando incluso a Diomedes Díaz como fuente de inspiración - crédito @beele/ Instagram - Redes sociales - Colprensa

“La envidia es un mal sobre la tierra, Dios mío, dame paciencia con tanto mentiroso”, cantó Beéle, dejando entrever que esa letra reflejaba a la perfección lo que estaba viviendo. Para él, los ataques y rumores en torno a la filtración de los videos tienen un único motor, a la envidia.

El público de Beéle no tardó en reaccionar, con muchos seguidores aplaudiendo su postura firme y su manera de manejar la situación. A través de este mensaje, el artista no solo reafirmó su confianza en sí mismo, sino que dejó claro que la envidia ajena no le quitaría su enfoque ni su paz.

Muchos usuarios comentaron en las redes sociales, sobre todo en TikTok: “El es la palabra estoicismo jajajajajajajajaj”; “De la nada bajaba Diomedez y lo poseía 😂“; ”Definitivamente Beele es el Diomedes del 2025 JAJAJA", “Con razón se junto con Isabella, se tiran unas reflexiones que solo ellos entienden 🤣“.

Temas Relacionados

BeéleIsabella LaderaWestcolRedes socialesVideos intimosFunasFrente al marColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Policías atrapados en Cauca suplicaron ayuda durante ataque; audios revelan angustia bajo fuego: “Nos tienen rodeados”

Uniformados reportaron momentos de pánico durante ofensiva armada en seis estaciones policiales, mientras solicitaban refuerzos y denunciaban estar rodeados por disidencias armadas. Infobae Colombia tuvo acceso al material

Policías atrapados en Cauca suplicaron

Suspenden en Ibagué una audiencia porque el fiscal tuvo un episodio de crisis nerviosa: llevaba tres días sin dormir preparando varias diligencias

El presidente de Asonal Judicial precisó que “hoy un fiscal debe atender entre 17 y 23 audiencias por día, lo cual genera una enorme presión” por la preparación que debe tener y las sanciones si no asiste a ellas

Suspenden en Ibagué una audiencia

Intentaron secuestrar en Maicao a Hassler Quintana, exdirector de Tránsito de Albania, en La Guajira: se escondió en una casa vecina

El Gaula de la Policía y Militar mantiene abiertas las investigaciones para determinar los móviles del intento de secuestro

Intentaron secuestrar en Maicao a

María Claudia Tarazona acusó a María Fernanda Cabal de “amenazarla” con no meterse en política, en la velación de Miguel Uribe Turbay

La viuda del senador y precandidato presidencial señaló a la congresista y precandidata del Centro Democrático de comportamientos inapropiados durante la convalecencia y posteriormente del aspirante político; a tal punto de hablar de “amenazas” ante un supuesto interés de incursionar de política

María Claudia Tarazona acusó a

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol no invierta más en EE. UU. y recibió una ola de críticas: “No satisfacen sus caprichos”

El mandatario, por medio de X, señaló que la estatal “deja de ser rentable si baja el precio internacional del petróleo a menos de USD50 el barril”

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

Junhee lidera el ranking de

Junhee lidera el ranking de iTunes Colombia: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Deportes

Santa Fe sacó ventaja en

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”